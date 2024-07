Juan José Mateos, el Guardia Civil salmantino víctima de ETA que vive para contarlo

Juan José Mateos es natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca), pero actualmente trabaja en Guipuzcoa. El 20 de julio de 1996, tenía 23 años y llevaba solo tres semanas trabajando en prácticas como Guardia Civil en Reus. Aquel día sufrió directamente los efectos del artefacto explosivo colocado por ETA, en el hall del aeropuerto de la localidad tarraconense.

Ver morir

Han pasado casi 28 años, pero sigue sintiendo un nudo en la garganta cada vez que recuerda el momento en que la banda armada mató a 33 personas de diferentes nacionalidades. Entre ellas, su compañera de servicio.





Vivir la muerte y tener que seguir adelante





En declaraciones a COPE Salamanca explica que se recibió el aviso de bomba y se activó el operativo de seguridad de inmediato. "Recuerdo que salíamos de revisar los baños, pero la bomba explosionó una hora antes de lo previsto. El cuerpo de mi compañera sirvió de parapeto. Ella se llevó la peor parte. Falleció a consecuencia de las graves heridas".

"Fue un caos brutal. Me han intervenido quirúrgicamente tres veces para reconstruirme los oídos, aunque poco a poco me he ido quedando sordo. Me daba de alta voluntariamente, pero me obligaban a pasar reconocimientos. Finalmente las secuelas físicas, te incapacitan para desarrollar tu trabajo en primera línea de la lucha antiterrorista. Ahora mi día a día lo dedico a luchar contra el olvido".

Ayer se ha conmemorado el día de las Víctimas del Terrorismo en la Guardia Civil. Juan José dice que su trabajo diario en el Cuerpo, cobra más sentido mientras documenta y registra todos los testimonios de viudas, hijos, padres y familiares de las víctimas. Afirma que "hacer Memoria y Justicia, pasa por explicar también a los más jóvenes lo que ha hecho esa mafia terrorista, durante más de cincuenta años de la historia más reciente de España".





Si quieres conocer más sobre él, visita la web: www.juanjosemateos.com