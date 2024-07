La dana arrasa con el 80% de la cosecha en Salamanca

Las excelentes perspectivas de cosecha previstas para esta campaña, se van a quedar en un mero espejismo. Agricultores y ganaderos han protagonizado numerosas movilizaciones en los últimos meses, con el fin de denunciar la crisis que atraviesa el sector, a causa del incremento de costes de producción, la competencia desleal, el exceso de burocracia o la escasa productividad que esto provoca para las explotaciones agrarias. La situación no ha cambiado sustancialmente cuatro meses después. El verano es el momento de mayor volumen de trabajo para los productores y la adversa climatología, también se convierte en un hándicap para un sector que actualmente se encuentra en una situación límite.

Merman las cosechas

Las cosechadoras llevan ya trabajando varios días en las parcelas salmantinas. Si bien las previsiones para este año se perfilaban como mucho más benévolas, el granizo y las fuertes tormentas caídas el pasado fin de semana, han provocado daños en al menos el 70/80% de la producción de algunas comarcas salmantinas. En el mejor de los casos, cabría esperar un rendimiento de cosecha para 2024, en la media de un año normal, ni mucho menos tan abundante como prometían las lluvias caídas la pasada primavera.

Municipios como Espino de la Orbada y Parada de Rubiales, vivieron granizadasque llegaron a dilatarse por espacio de hasta treinta minutos ininterrumpidos. Algo que ha provocado importantes daños en diferentes cultivos de remolacha, colza, trigo, girasol y garbanzos. Como consecuencia, el campo salmantino sufrirá también importantes pérdidas económicas.

Según asegura el agricultor Tomás Martín, “cayeron alrededor de 35 ó 40 litros por metro cuadrado, y esperamos que los peritos puedan atendernos con la mayor brevedad posible” además recalca que “necesitamos el apoyo de los seguros ya que tenemos plena confianza en ellos y esperamos sentirnos respaldados”.

Aumentan las plagas

Además, por si esto no fuera poco, son muchos los agricultores que están teniendo el problema en el crecimiento del girasol de la llamada ‘rosca’. Un gusano que según aseguran los agricultores “todos los años hay algún ataque, pero este año debido a la humedad y las temperaturas, está siendo muy agresivo y está haciendo mucho daño a nuestras cosechas” además, “los tratamientos que aplicamos para su prevención ya no son efectivos al haber retirado determinados principios activos y ya no es aceptable resembrarlo por estar fuera de tiempo. Con lo cual, nos exponemos a una gran pérdida de toda la producción de ciertas superficies”.

El aumento de las temperaturas también favorece el crecimiento desmedido de la población de topillos, que previsiblemente volverá a causar garves daños en el campo salmantino.

Para colmo de males, los precios a los que se cotiza el cereal en la Lonja salmantina, siguen descendiendo semana a semana.