Consejos para hacer este verano una ruta de montaña sin sustos

Los días de vacaciones son momentos de descanso pero también momentos para disfrutar del paisaje y el medio natural. Hacer senderismo o incluso plantearnos una subida ligera a una montaña es lo habitual cuando tenemos tiempo y somos amantes de andar y de disfrutar de las vistas que podemos contemplar.

Pero a veces, estas pequeñas aficiones nos plantean algunos sustos. Este verano un montañero ha tenido que ser rescatado en la Sierra deBéjar tras desorientarse y perder la ruta que seguía. Viajaba solo y afortunadamente, después de pasar la noche al raso, los equipos de búsqueda lograron encontrarlo a primera hora de la mañana del día siguiente ileso. Todo ha quedado en un susto y una anécdota para contar. Hoy te damos algunas claves para hacer rutas seguras o si nos perdemos cómo afrontar esos primeros minutos o qué llevar para pasar la noche a la intemperie.









Mapas, brújula, GPS y un buen sentido de la orientación

En COPE Salamanca hemos hablado con Joaquín Sierra, un experimentado montañero y miembro del Grupo Candelariense de Montaña. Un grupo que tiene su sede en la localidad salmantina de Candelario. Lo primero que nos aconseja es no hacer rutas solos y más si no las conocemos. Es mejor ir acompañados. Pero si es inevitalbe ir solos porque no encontramos a nadie, "lo más importante es llevar todos los elementos posibles que nos ayuden a orientarnos: mapas, brújula, GPS del móvil...Además, hay muchas aplicaciones para hacer rutas que nos indican el camino". Claro que, incide, debemos saber manejar todos los elementos.

También, destaca, es buena idea que alguien de nuestro entorno sepa qué ruta vamos a hacer, cuál es nuestra hora de salida y de llegada para que estén pendientes de nosotros. Un familiar o un amigo puede ser un buen destinatario. Joaquín, nos cuenta, sale muchas veces soo a recorrer la sierra de Candelario que se la conoce como la palma de su mano pero aún así siempre le da la información a su mujer por si le ocurre algo. A parte, cuenta con una aplicación en la que está localizado en todo momento y "esto puede facilitar la labor a los equipos de rescate si fuera necesario".

Mochila bien equipada

Para Joaquín Sierra si nos adentramos en la montaña, aunque sea una breve ruta, no podemos llevar una minimochila de "esas que llevanlos corredores que pesan muy poco". Hay que llevar una mochila bien equipada, eso incluye comida fácil de llevar. La comida energética es muy buena opción, además de algo de fruta y de agua. "El agua es superimportante para evitar deshidratarnos". No debe faltar ropa de abrigo. "Ahora en verano es muy útil un cortavientos y una camiseta seca por si sudamos y tenemos que cambiarnos". A mayores, gorra para protegernos de un posible golpe de calor y protección solar. Joaquín recuerda que la sierra de Candelario es traicionera. "Puedes estar a 30 grados en el pueblo y en la montaña a 15 e incluso a 12 grados".









Si nos perdermos no hay que perder la calma

Si te pierdes y hay niebla lo suyo es utilizar un GPS para ir hacia atrás en el camino y encontrar la ruta de nuevo. Si no hay niebla lo primero que hay que hacer es pararse, no perder los nervios y orientarse. Para ello debemos fijarnos, mientras subimos la montaña, en puntos de referencia que nos pueden ayudar en un caso de pérdida del sendero. Podemos volver hacia atrás o si tenemos un buen elemento de orientación o sentido de orientación avanzar. Si tenemos cobertura móvil lo ideal es marcar el 112.

Importante: llevar baterías de respuesto para el móvil.

Si tenemos todos estos consejos en cuenta, seguro que disfrutaremos de nuestro camino.