Cada uno podemos ayudar, todos llevamos a un voluntario dentro, aunque a veces no lo sabemos. No es necesario tener habilidades extraordinarias para ofrecer tu tiempo de forma desinteresada. La tarea que realiza Cáritas no sería posible sin el trabajo de los voluntarios que prestan su tiempo y esfuerzo. Son un pilar fundamental de la entidad. Por eso el lema elegido este año por Cáritas para invitar a al sociedad a aportar lo mejor de si mismos a través de la práctica del voluntariado se resume en el lema: “Lo llevas dentro”.

La pandemia mundial que ha generado el coronavirus nos ha obligado a disponer de nuestras vidas de una forma inimaginable hace tan solo unos meses. Los hábitos cotidianos, la forma de relacionarnos y la gestión de nuestras emociones nos han desbordado. La enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos y el aislamiento han dejado paso a la inseguridad económica y laboral, a la falta de recursos básicos, a la pérdida de empleo o a los ERTES. Emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable con una hoja de ruta más llena de incertidumbres que de certezas. Sin embargo, es desde esta fragilidad desde donde hemos visto brotar miles de gestos solidarios. Queremos agradecer en esta ocasión especialmente, el compromiso de todos los voluntarios de Cáritas, que han hecho que a pesar de las circunstancias los sintiésemos cerca.

Desde que acabó el estado de alarma hasta la actualidad, más de 100 personas se han incorporado y están colaborando de manera activa en los diferentes proyectos que desarrolla Cáritas. Se trata de un voluntariado marcadamente femenino, el 76% de las personas incorporadas a los equipos son mujeres, sólo 1 de cada cuatro voluntarios es varón. En cuanto al grupo de edad, destacar que el 65% de estos nuevos voluntarios son jóvenes, menores de 30 años, estudiantes universitarios que están cursando o han finalizado ya sus estudios universitarios.

En este nuevo escenario social la acción voluntaria tiene un papel incuestionable para dar respuesta a necesidades individuales, familiares, educativas y sociales que han aflorado y están aflorando en nuestra realidad más cercana. Esta nueva situación que estamos viviendo reafirma el compromiso con los colectivos que son más vulnerables. En este contexto la acción voluntaria deberá seguir combinando, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, con la irrenunciable aspiración a la transformación de la sociedad.

LO LLEVAS DENTRO

La campaña se compone de un cartel, tarjetones y una cuña que estarán en los medios locales, en la página web y en las redes sociales. Además, este año como novedad, contará con scape room virtual que estará en la página web: www.caritasalamanca.org.

Los nuevos voluntarios colaborarán en las diferentes actividades que Cáritas realiza con inmigrantes, personas sin hogar, drogodependientes, enfermos de sida, personas desempleados, niños, jóvenes, adultos, familias, etc.

Las personas interesadas en participar como voluntarios pueden visitar la página web www.caritasalamanca.org, pedir una cita por teléfono o a través del correo voluntariadocaritasalamanca.org.