60 kilómetros para vacunarse

Los vecinos de la comarca del abadengo tienen que desplazarse más de 30 kilómetros para acudir a las vacunaciones. Uno de estos pueblos es Pereña de la Ribera, sus vecinos pertenecen al centro de salud de Villarino y la mayor parte de ellos son mayores. Todos pertenecen a la zona básica de Vitigudino, pero hay casos como el centro de salud de Barruecopardo donde si se administra la vacuna. Tanto los vecinos como el propio alcalde, Luis Rodriguez ven esta medida como injusta.

Antonio es uno de los vecinos y explica esto para Cope Salamanca: “Mi madre vive aquí, pero no tiene como desplazarse. Hemos tenido que hacer un viaje de 60 kilómetros cuando lo podemos hacer en 10 y claro con todo el tiempo que perdemos. Pero lo peor no es para nosotros si no los que vienen desde Salamanca para llevar a los familiares a vacunarse. Todo será por la vuelta a la normalidad.”

Al comienzo de la campaña los alcaldes de la comarca pidieron al Sacyl que se vacunase en Vitigudino, Lumbrales, Aldeadávila, Barruecopardo, Villarino y Villavieja. No son los únicos que piden cambiar la situación de los centros de salud en la zona, en Villarino exigen más medios en los servicios de urgencias para no tener que desplazarse hasta Vitigudino.