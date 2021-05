Vecinos de Ayuela de Valdavia (Palencia) denuncian llevar un año sin televisión

Según algunos estudios, la pandemia del Covid-19 elevó el consumo televisivo de los españoles el pasado año hasta una media de 3,9 horas diarias, un 6,7% más que en 2019,

Son cifras que aparecen, por ejemplo, en el Anuario de Audiencias de TV 2020 de la consultoría Kantar, aunque es algo que prácticamente todo el mundo ha notado. Durante los meses de confinamiento domiciliario pocas cosas más se podían hacer en el interior que intentar entretenerse con algún contenido televisivo o bien informarse de cuál era la situación en España y el resto del mundo.

¿Se imaginan estar recluidos solos en un pequeño pueblo y recibir únicamente puntos negros y blancos en el televisor o un cartel que reza "Sin Señal"?

Ese fenómeno conocido como "nieve" o el cartelito azul que indica la ausencia de señal, es lo único que han recibido en sus aparatos de televisión el medio centenar de vecinos de la localidad de Ayuela de Valdavia, ubicada en el norte de la provincia de Palencia a unos 80 km de la capital.

"NO SE VE NI LA PÚBLICA".

Varios de estos vecinos se han puesto en contacto con COPE para denunciar que "no se recibe ningún canal de forma estable desde hace más de un año. No importa si es la 1 o cualquiera de las demás" dejando claro que no es un problema de un canal o un grupo de canales de un mismo grupo de comunicación. Denuncian además "una falta de atención" por parte del alcalde del municipio, ante este problema que se está alargando en el tiempo. "Somos gente mayor. No teníamos mucho más entretenimiento, y ahora ya ni eso"

Según esta versión vecinal, Emilio Antolín, alcalde desde 2019 por el PSOE, habría hecho odios sordos a las múltiples peticiones de los habitantes del municipio. "Hemos intentado por activa y por pasiva que nos escuche y aporte alguna solución a este problema. Parecemos un pueblo de segunda, con todo lo que ha pasado este año nos hemos tenido que enterar por llamadas familiares de cómo estaban las cosas", argumentan.

"Tiene que ser un problema del repetidor, el día que recibimos algo es con cortes y enseguida pone que no hay señal. Nos tienen completamente aislados y encima no nos hacen caso" Argumenta otra de las vecinas visiblemente frustrada.

Así las cosas han decidido denunciar esta falta señal "Iremos a los medios y donde haga falta. Si el alcalde ni nos escucha ni aporta soluciones, iremos a Diputación. Donde sea. No puede consentirse que hallamos ido hacia atrás", aseguran.

Esperemos que pronto vean la luz al final del tunel o mejor dicho el canal de TDT que prefieran.









