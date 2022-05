Raquel Marugán: El cáncer y la muerte me acercaron a la vida. Una experiencia ruda, pero me ha enseñado mucho

"El dolor no siempre acarrea más sufrimiento, porque hay veces que te regala otra forma de vivir". Así de clara se muestra la palentina Raquel Marugán, quien publica este viernes su libro 'Cáncer, aprendiendo a vivir', en el que cuenta sus vivencias y enseña otra forma de proseguir tras padecer un cáncer de amígdala, con metástasis cervical. Asegura a la Agencia Ical que la intención es que sea un ejemplar inspirador y motivador para aquellas personas que están pasando un momento difícil. Pone en valor la valentía, el atrevimiento y la felicidad personal para "mirar al cielo de otra manera". Unos renglones solidarios, cuyos beneficios serán donados a la Asociación Española Contra el Cáncer, que recomiendan disfrutar del momento y valorar todo aquello que pasa desapercibido.

¿Por qué decidió escribir el libro?

Este libro lo escribí por la necesidad de contar a mi círculo familiar qué es lo verdaderamente importante a la hora de enfrentarse al abismo. El cáncer me aportó una nueva perspectiva de vida y quería contar el cambio que se había producido para que no se pierda el tiempo, porque hay cosas que damos por hecho y no las valoramos.

¿Y publicar?

Yo lo escribí para que permaneciera en un ámbito estrictamente familiar, pero un amigo escritor me metió el gusanillo y acabé pasándole unos capítulos para su lectura. Al final, me convenció para dar otro enfoque y que no acabara únicamente en un cajón de mi casa. Al principio me resistí, porque no me apetecía contar la intimidad y el dolor de mi familia, pero me convenció al ser una lectura que podía ayudar y aportar. Me tocó la fibra y me decidí.

¿Qué significado tiene esta lectura?

Es un aprendizaje. Es importante manejar la escasez y me ha enseñado a vivir, porque se trata de un aprendizaje de vida. Espero que sea un ejemplar inspirador y motivador para aquellas personas que están pasando un momento difícil y vean que se puede aprender a vivir de otra forma.

¿Ejemplo vital?

El dolor no siempre acarrea más sufrimiento, hay veces que te regala otra forma de vivir. El cáncer y la muerte me acercaron a la vida. Lógicamente, el cáncer es una experiencia ruda, pero me ha enseñado muchísimo. Es lamentable, pero parece que aprendemos a golpes de infortunios.

Punto de inflexión. ¿La sociedad está dormida hasta que recibe un susto de verdad?

Yo creo que sí. Por lo menos yo, tampoco puedo generalizar. Desde luego, para mí ha sido un cambio radical. He pasado de estar dormida a despertar.

¿El famoso ‘carpe diem’ llevado a la práctica?

Vivo el momento y el día. Físicamente tengo limitaciones, porque me queda mucho camino en ascenso, pero vivo el día a día. Estoy feliz y nunca había estado tan bien anímicamente. El cáncer me ha aportado muchas cosas y me ha cambiado la vida. Estoy agradecida y disfruto del momento.

¿Cómo se estructura el libro?

Comienza con una nota de la autora, como una especie de resumen y de testimonio a grandes rasgos de lo que sucedió. Tras ello, el libro se divide en 21 capítulos, en los que narro determinadas vivencias con los médicos, con personas que me han ayudado o sobre la utilización de técnicas. Este libro no va de mí, ya que habla de muchas personas. Sin mi familia, mis amigos y los médicos no hubiera podido hacer este camino. Los capítulos son un canto de alegría y agradecimiento de haber superado una vivencia exigente.

¿Ha aprendido más cosas?

He aprendido muchas cosas. A querer a tu familia de otra forma y a mirar el cielo de otra manera. Ahora disfruto de momentos y cosas que antes no valoraba. Ahora necesito mucho tiempo para comer, tomar alimentos muy ligeros y diluidos e ingerir mucha agua. He aprendido a vivir desde la escasez, pero no desde la frustración.

¿El escudo se puede llegar a romper?

Pensaba que estaba fuera de la horquilla de riesgo, al ser una persona joven, sana y deportista y que tenía una vida profesional y personal plena. Piensas que estás fuera de peligro y no te van a atacar las enfermedades, pero a todos nos pasa. Cuando te estalla la condición mortal en la cara te das cuenta de que eres muy soberbia con la vida. Ahí es cuando aprendes a valorar todo.

¿Capítulos como empuje para otras personas que lo pasan mal?

Espero que pueda ser útil y sirva para ayudar a otras personas y que puedan usar los mismos bastones que utilicé yo para seguir pasando el día a día. Se trata de una carrera de fondo con días duros. En el libro hablo de muchas cosas, pero cuando no tienes absolutamente nada y dependes para levantarse de los demás, una simple sonrisa o un apretón en el brazo es algo muy importante y a lo que un enfermo se agarra. He intentado sacar todo lo positivo y los claros en la oscuridad.

Vivencias solidarias. Los beneficios de la venta del libro irán destinados a la AECC…

Sí, porque pertenezco a la Asociación Española Contra el Cáncer desde hace tiempo, pero ahora me llena de ilusión y satisfacción poder contribuir con esta humilde aportación. Es una forma de devolver lo que ellos nos regalan con tanto esfuerzo y dedicación.

¿Labor esencial de la Asociación Española Contra el Cáncer?

Todos podemos hacer mucho más. Ya era voluntaria de la AECC, aunque nunca me había acercado de manera física a la sede. Ha sido a raíz de enfrentar el cáncer, ya que también falleció mi cuñado y mi suegro por esta enfermedad. Me acerqué para buscar ayuda psicológica para mi familia y encontrar a alguien que les pudiera ayudar y prestar apoyo. Desde ese momento ya no salí y contribuyó de una manera estrecha y directa.

¿Habrá nuevas lecciones de vida?

No he pensado en ello. Estoy muy centrada ahora en este proyecto, aunque me ha abierto un mundo enorme de posibilidades. No escribí este libro con la intención de publicarlo y ahora todo ha cambiado. Mi proyecto se centra en ayudar y ser útil desde esa circunstancia para llegar a más personas.