Peleas, alcohol y daños a vehículos llenan el parte de Sucesos del Carnaval en Palencia

Numerosos incidentes dentro del parte de sucesos de este fin de semana de Carnaval, facilitado por la Policía Local y el cuerpo de Bomberos, destacando los incidentes de madrugada en la Zona de Fiesta.

Así en la Calle Rizarzuela el sábado a las 2 de la mañana se registraba por parte de la Policía la agresión sufrida por un joven de 24 años por parte de otros 3, localizando a uno de ellos, de 22 años y presentando ambas partes denuncia.

El mismo día a las 4:55 h. y en la misma Calle, se identifica a dos mujeres de 19 y 23 años manifestando ambas haber sido agredidas, la una por la otra.

No muy lejos de allí, en el Paseo del Salón, a las 4:11 h la Policía acudía por la existencia de una pelea donde dos personas que agredían a un tercero marchándose del lugar antes de la llegada de los agentes.

Otros dos sucesos ocurridos durante el fin de semana tienen que ver con daños a vehículos, el día 22 a las 3:13 h. en el Camino de la Torrecilla, un particular comunica la existencia de un varón intentado abrir varios coches. Personados en la zona, la Policía identifica a un hombre de 63 años, quien se le interviene una navaja de pequeñas dimensiones. Misma calle, mismo día, tras un aviso, se ven a varios jóvenes, que salen corriendo de las casas abandonadas. Se comprueba que hay dos farolas rotas. Los jóvenes no son localizados.

Al día siguiente a las 3:54 h. del día 23, en la C/ Rizarzuela, junto con Policía Nacional, tras aviso, un joven de 18 años se encontraba causando daños en vehículo. Los agentes localizan a la madre del causante, quien se hace cargo de los daños.

Por parte de los Bomberos, acudía a C/ Virgen del Brezo, a las 2:38 h. del día 23, a sofocar un incendio de 2 contenedores, quedando ambos inutilizados.

A las 17:53 h. del día 21, en la C/ San Antonio, tras aviso, se comprueba la circulación de vehículos por el carril bici que está en la parte posterior de las piscinas de Santa Marina. Se amonesta a un conductor y se baliza el acceso con cinta, para indicar la prohibición y a las 20:56 h. del día 21, en el Camino de Los Tres Pasos, se detecta que personas desconocidas han derribado una señal de Stop, arrojándola bajo la pasarela peatonal.

También mucho control en las diversas zonas habituales de botellón, así como la venta de alcohol a menores.

Se identificó y denunció de Madrugada, primero a un joven de 16 en la C/ Mayor, después a otro de 17 años en la C/ La Cestilla, otro de 18 en Rizarzuela, otro de 23 años en la C/ La Puebla y una mujer de 48 años por orinar en la vía pública.

Entre el resto de incidentes, varios denunciados por falta de respeto a los agentes y consumo de alcohol en la vía pública.