Scouting: Melilla Sport Capital

Tras no haber podido cerrar la primera vuelta con victoria cayendo en casa ante Breogán, da comienzo el inicio de la 2º vuelta dentro de la primera fase de la competición. Visitamos a Melilla Sport Capital. Hablar de Melilla, es hablar de historia viva de la liga. Es el único equipo que ha disputado las 25 ediciones que tiene de historia la LEB Oro. El decano o “el abuelo” en esta categoría quien a pesar de haber vivido otra vez, momentos turbulentos este verano con bajada de presupuesto, continua un año más para alegría de todos aficionados. Los de Alcoba tras lograr el ascenso a ACB en la 15/16 no materializado en los despachos, se siguen reinventando.

Melilla es un equipo situado 6º en el Grupo Oeste con 3 victorias y 5 derrotas (3-5). Sus 3 victorias han sido en casa, no conociendo aún la victoria fuera de su feudo. Encadenan una buena racha de 3 triunfos seguidos en los últimos 5 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 24 partidos jugados ante ellos, con 8 victorias palentinas y 16 melillenses (en Melilla 9-2 es el balance a favor de los norteafricanos). Llevamos 6 temporadas sin ganar allí (desde la 13/14) siendo la pista, donde menos veces hemos ganado. En casa, han vencido 3/4 encuentros, habiendo ganado a Tizona, Breogán y COB.

Vienen de GANAR a COB (81-70) en un partido donde sobresalió Fede Uclés con 21 valoración. El precedente del partido de IDA de esta temporada, fue victoria en Palencia por (81-50) destacando Sasa Borovnjak con 21 de valoración.

Entrenados por Alejandro Alcoba quien cumple su (8º temporada en Melilla). Melilla ha sufrido temporadas muy decepcionantes los últimos años (incluso descendieron en la 12/13 aunque finalmente no se llevó a cabo). Pero es cierto que en las últimas campañas, han remontado el vuelo. Lo mencionado del “ascenso” en la 15/16, más llegar a la final del PO en la 17/18. La 20/21 se está viendo diferente y complicada, pero con el decano de la competición nunca hay que fiarse. Han renovado 3 jugadores. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 25,6 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Melilla Sport Capital:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 2): Alec Wintering de 25 años y 1,83 altura. Gran fichaje del norteamericano que recala procedente de Huesca, donde jugó parte de la segunda vuelta de la temporada pasada. Un lujo volver a tenerlo en la LEB Oro. 3º temporada en la liga (anteriormente en la 17/18 con Araberri donde deslumbró en su debut en la categoría, siendo el 4º max anotador de la LEB Oro esa campaña). Salió de la Universidad donde han salido grandes talentos y jugadores que han jugado en la liga como (DeVries, Pressley, Sikma, etc). Es una de las grandes estrellas de la liga en el puesto de base. A la vez anotador y buen director y generador de juego con un enorme 1vs1, experto en el tiro tras bote, a campo abierto, y además con una capacidad de liderazgo en el juego envidiable. A mejorar, el cuidado del balón. Aceptable defensor. Completo. En el partido de ida, se notó su baja. Medias: En 20 minutos; 12,4 puntos con 3,1 asistencias con 42% TC con 25% triples y 80% TL (4º asistencias) (2º perdidas) (LIDER faltas recibidas)

Escolta/Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 10): Mathieu Kamba de 25 años y 1,96 altura. Buen refuerzo del escolta congoleño quien proviene de Coruña donde siguió progresando tras su estancia en Araberri. 3º temporada en la liga. Canadiense con pasaporte Cotonou. Se trata de un “2” muy alto que tiene una gran capacidad reboteadora, polivalente pudiendo jugar al “3” e incluso al “falso 4”. Grandes dotes de robo en la defensa y grandes cualidades físicas con velocidad o buena potencia de salto. Su debe, que tiene que seguir mejorando en el tiro exterior y en especial de 6,75 (sigue en ello) y sobre todo a mejorar, el TL. Jugador muy importante en el perímetro. Medias: En 27 minutos; 13,4 puntos con 2,7 rebotes con 56% TC con 34% triples y 58% TL (10-17)

Alero/Escolta: (Dorsal 22): Andris Misters de 28 años y 1,96 altura. El alero letón ha renovado de la campaña anterior. 2º temporada en la liga. Excelente tirador desde fuera lo cual es su gran virtud, ayuda en el rebote y tiene un físico fuerte. Se trata de una amenaza constante desde el perímetro y aporta mucho en esa faceta. Medias: En 24 minutos; 10,1 puntos con 3,6 rebotes con 41% TC con 36% triples (16-44) y 64% TL (9-14)

Ala - Pívot: (Dorsal 9): Fede Uclés de 27 años y 2,04 altura. Es otra de las grandes renovaciones norteafricanas. Cumple su 8º temporada en la liga. Jugador con mucho bagaje LEB Oro que empieza a ser un clásico. Es un jugador versátil que destaca sobre todo por la intensidad defensiva, va bien al tapón y buen reboteador. Mucho trabajo aporta. Y tiene amenaza desde el triple. Pieza vital en el “4” y ahora mismo el jugador más en forma del equipo. Medias: En 29 minutos; 6,4 puntos con 6,5 rebotes con 42% TC con 33% triples y 45% TL (5-11) (4º reb.totales) (2º minutos)

Pívot: (Dorsal 92): Alioune Tew de 28 años y 2,06 altura. Interior francés aterrizado hace apenas 10 días a prueba y que de momento ha firmado por 1 mes, con opción de ampliación a otro mes más. La pasada 19/20 la jugó en Inglaterra (London Lions). Debuta en la liga. Lo poco que hemos podido ver de él, está demostrando ser un jugador que juega muy bien por encima del aro, gran reboteador, intimida en defensa y entiende bien la continuación tras P&R. En su debe, que se carga de faltas muy rápido. Ha sido fichado para dar relevo a Shaquille Doorson quien salió del club dirección Estonia. Medias: En 17 minutos; 5 puntos con 5 rebotes con 2,5 mates y 50% TC

Banquillo

Base: (Dorsal 6): Javi Marín de 28 años y 1,93 altura. Sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 3º temporada en la liga y en el equipo. Experiencia anterior en LEB Plata (Morón). Base de mucha intensidad sobre la pista, buen asistente e ideal para jugar a campo abierto con un tiro exterior el cual ha mejorado ostensiblemente. A mejorar, la defensa donde sufre ante pares más físicos. Es el capitán, jugador de confianza de Alcoba y se reparte los minutos con Wintering. Medias: En 18 minutos; 6,8 puntos con 2,9 asistencias con 57% TC con 54% triples (6-11) y 100% TL (4-4) (2º % T3)

Base: (Dorsal 25): Sergio Llorente de 30 años y 1,85 altura. Base clásico de la liga quien curiosamente estaba sin equipo. Hijo del mítico Joe Llorente. Formado en la cantera de Real Madrid y Estudiantes. 7º temporada en la liga. Playmaker ideal para transiciones rápidas e imponer ritmo alto a los partidos. Buen trabajo defensivo. En ataque es un base ante todo anotador y buen penetrador y ha mejorado un montón en su faceta más asistente lo cual le hace ser un base muy completo, aunque a veces algo irregular en el tiro. A mejorar sus pérdidas de balón. Es un gran refuerzo y jugador muy importante en la rotación exterior. Medias: En 24 minutos; 12,2 puntos con 2,5 asistencias con 48% TC con 45% triples (17-37) y 100% TL (6-6)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 3): Mikel Sanz de 21 años y 2,00 altura. Alero alto. Interesante refuerzo procedente de Estela en LEB Plata. Debuta en la liga. Aporta ambición y mucho trabajo al puesto de “3”, pudiendo además jugar como “falso 4”. Polivalente, ha llegado a debutar en ACB con GBC. Es ante todo un gran anotador siendo un gran triplista con mucha amenaza desde 6,75 y buen físico. Además ayuda en el rebote. Es uno de los grandes lanzadores que tiene este equipo desde el banquillo. Medias: En 14 minutos; 4,5 puntos con 2,1 rebotes con 61% TC con 36% triples y 60% TL (6-10)

Alero: (Dorsal 7): Diego De Blas de 20 años y 2,00 altura. Jovencísimo jugador canterano del Real Madrid, procedente de Huesca que está vinculado al primer equipo y jugará principalmente en el Enrique Soler de LEB Plata, también de Melilla. 3º temporada en la liga. Una auténtica promesa por hacer. Alero alto que ayuda en el rebote y en la defensa y que además tiene buena muñeca en el T3. Último jugador en la rotación exterior. De hecho aún no ha debutado en la 20/21. Medias: En 0 minutos; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Alero/Escolta: (Dorsal 16): Nedim Dedovic (ES BAJA POR UNA FRACTURA EN SU BRAZO DERECHO) tiene 23 años y mide 2,03cm. El bosnio formado en la cantera blaugrana, ha sido fichado procedente de Huesca. 6º temporada en la liga. Progreso año a año y ahora es un jugador más hecho y más completo. Muy activo con gran manejo de balón y buena muñeca en el lanzamiento exterior donde se ha visto su mayor mejoría. Es una pieza básica en el puesto de “3” por su polivalencia. Medias: En 0 minutos; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Ala - Pívot: (Dorsal 12): Javi Menéndez de 23 años y 2,01 altura. Fichado procedente de Gijón en LEB Plata donde estuvo las últimas 2 temporadas. Sigue en progresión. Jugador duro en ambos lados de la pista, gran defensor y excelente reboteador. Debuta en la liga. Interior de rotación, siendo el último en minutos del juego interior. Medias: Apenas 9min de media en 8 partidos

Pívot: (Dorsal 21): Papa Mbaye de 30 años y 2,08 altura. El senegalés ha sido fichado procedente de Lleida donde estuvo hasta 4 temporadas. 9º temporada en Leb Oro. Jugador ya clásico de la liga, intimidador con enorme físico que presenta una gran capacidad reboteadora y taponeadora. Juega bien por encima del aro. Pierde eficacia cuando sale a tirar a 4-5 metros. Se carga de faltas. Debutó en ACB con 4 partidos de experiencia. Su presencia en la zona es muy necesaria siempre. Comparte posición y minutos con Tew en el puesto de center melillense. Medias: En 20 minutos; 6 puntos con 3,4 rebotes con 56% TC y 60% TL (6-10) (2º faltas cometidas)

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE

Melilla (medias): ptos anotados; 75,4 pts. (4º) ptos recibidos; 80,6 pts. (8º) 2 pts (55%) (1º) 3 pts (39%) (2º) T. Libres (68%) (7º) reb totales (28) (4º) reb def. (20,9) (4º) MELILLA ES LA 2º PEOR DEFENSA, LIDER EN % T2, 2º % T3, reb ofens. (7,1) (4º) 2º ASISTENCIAS Y LIDER EN FALTAS COMETIDAS asist. (13,4) (2º) B. robados (5,1) (7º) B. perdidos (11,8) (4º) Faltas Cometidas (23,3) (1º) Faltas Recibidas (16,3) (5º)

Palencia (medias): ptos anotados; 71,3 pts. (9º) ptos recibidos; 71 pts. (3º) 2 pts (49%) (8º) 3 pts (34%) (7º) T. Libres (69%) (6º) reb totales (26,4) (9º) reb def. (19,1) (9º) PALENCIA ES EL PEOR ATAQUE, 3º MEJOR DEFENSA reb ofens. (7,3) (6º) EL QUE MENOS REB.TOT Y DEF COGE, asist. (11,5) (5º) EL 2º CON MENOS ROBOS PERO EL QUE MENOS PERDIDAS COMETE B. robados (5) (8º) B. perdidos (10) (9º) Faltas Cometidas (21) (5º) Faltas Recibidas (17,9) (7º)

¿CÓMO LLEGA MELILLA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Alejandro Alcoba sigue al frente de la nave melillense, gozando de la total confianza de la directiva y del proyecto. El ascenso de la 2015/2016 supuso un punto de inflexión en el club aunque no se concretara en despachos. A partir de ahí se ha rendido mejor las sucesivas campañas conforme a lo que todo el aficionado de la liga espera, del que ha venido siendo el mayor presupuesto de la categoría o de los mayores en los últimos años. Sin embargo, ya existió una clara reducción la temporada pasada, siendo aún mayor para la venidera 20/21. En la 18/19 fueron capaces de llegar a la Final Four de Bilbao, cayendo ante el equipo anfritrión. Para la nueva temporada han formado otro buen grupo de jugadores dentro de sus posibilidades y apostando más por jugadores hambrientos o que quieren crecer. Llegan con mejores sensaciones de las que empezaron y al finalizar la 1º vuelta, están ahí luchando por meterse entre los 5 primeros que dan acceso a la fase por el título. Aunque su objetivo ha variado este año y será en principio, no pasar apuros. Objetivo bastante más modesto que en temporadas pasadas.

3º MEJOR RATING OFENSIVO DEL GRUPO (111,5PTS/100POSES) POR DETRÁS DE VALLADOLID Y BREOGÁN PERO TAMBIÉN JUNTO A COB, TIENEN EL PEOR RATING DEFENSIVO DEL GRUPO (119,2PTS RECIB/100POSES).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Hablar de Melilla es hablar, del decano de la competición. Los melillenses siempre conforman plantillas competitivas y esta campaña a pesar de la bajada presupuestaria, no ha sido menos. Han renovado a 3 jugadores importantes como son (Fede Uclés, Andris Misters y el capitán Javi Marín), a lo que han sumado jugadores con experiencia en la categoría que seguirán creciendo o bien confirmando su calidad como (Kamba, Wintering, Dedovic. Mbaye. Blas o Llorente) y completan con 3 debutantes, 2 de ellos de LEB Plata quienes aterrizan con hambre (Menéndez, Sanz).

Lo peor: Sin duda que Melilla ha visto como decíamos reducido y de qué manera su presupuesto. Este hecho lo ha condicionado en buena medida porque no han podido reforzarse como acostumbran y como han hecho durante anteriores temporadas. Su plantilla ha bajado de prestaciones aunque sigue siendo competitiva. Las bajas de Agada, Matulionis o Sidibé han sido muy importantes y no se han podido cubrir como se quisiera. A ello sumamos que la lesión de Dedovic ha trastocado la planificación de los de Alcoba. En un grupo tan competitivo como será el Oeste, parece difícil pensar que los norteafricanos pasen al grupo del título, pero como decía anteriormente, están en la pomada y cada partido jugando a mejor nivel.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: ALEC WINTERING / MATHIEU KAMBA

JUGADOR A SEGUIR: ALIOUNE TEW

El partido se disputará este MARTES 22 de Diciembre a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Ángel De Lucas De Lucas → colegio castellano manchego), (Pol Franquesa Vázquez → colegio catalán) y (Juan Ramón Hurtado Almansa → colegio melillense).

