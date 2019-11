Scouting: Lucéntum Alicante

Tras cosechar derrota en tierras coruñesas rompiendo de este modo las 7 victorias consecutivas con las que llegábamos ( 2º mejor marca de la historia del equipo en LEB Oro ), la liga se comprime con varios co-líderes. Y por fin de nuevo, vuelve el basket a Palencia. Recibimos a un recién ascendido como es Fundación Lucentum que ha conformado un gran equipo y ha llevado a cabo buenas renovaciones de LEB Plata. Con 7 temporadas de historia, este club de nueva creación cumple su 1º temporada en la liga. A destacar que empezaron desde 1º Nacional y han ido haciendo las cosas bien y ascendiendo categorías progresivamente. Da relevo al histórico Lucentum (fundado en el 1994 y que consiguió 4 ascensos a ACB ).

HLA Alicante es un equipo que se sitúa 6º en la tabla con 5 victorias y 4 derrotas (5-4). De sus 5 victorias, 4 han sido como local y tan sólo 1 fuera de su feudo. Llegan en buena racha con 2 victorias de los últimos 3 encuentros. No existen precedentes entre ambos equipos y será la primera vez que ambos se enfrenten en partido oficial . Fuera de casa, han vencido 1/4 encuentros, ganando únicamente en Melilla.

Vienen de GANAR a Oviedo (90-54) destacando Llompart con 25 valoración. Es un equipo muy competitivo que si bien en casa son más fuertes que fuera, han competido a domicilio todos los encuentros hasta el final .

El segoviano Pedro Rivero, sigue siendo el entrenador en tierras alicantinas. Con el ascenso a LEB Oro, renovó por 2 temporadas más. Es un coach muy querido allí que ha ido creciendo de la mano del club y está siendo muy satisfactorio el rendimiento para ambas partes. En su CV está el doblete de la 18/19 con consecución del título en LEB Plata + la Copa en su debut en los banquillos . Como jugador, fue uno de los mejores jugadores de la historia de la LEB Oro (13 temporadas como profesional y un clásico de la competición). 4 ascensos a ACB . Es de los pocos profesionales que ha podido vivir y ser determinante en ascensos, tanto como jugador como ahora de entrenador. Una gran referencia. Han renovado 5 jugadores . Tienen 10 debutantes en la liga. La media de edad es de 25,3 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Fundación Lucentum:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 9): Pedro Llompart de 37 años y 1,92 altura. El base balear vuelve a la LEB Oro y a la que fue su casa 11 temporadas después (estuvo del 2008 al 2012 también en ACB), donde consiguió ascender a la ACB con el equipo alicantino (08/09). Ha firmado por 2 temporadas . Fichado procedente de la LEGA italiana (Reggiana). 6º temporada en la liga. Un LUJAZO tenerlo en la categoría. Mucha experiencia ACB (nada menos que 341 partidos y 12 temporadas) . Es un base que tiene una facilidad innata para asistir y ver al compañero liberado, que hace mejor al resto del equipo y que también tiene una gran facilidad para anotar desde cualquier lugar del perímetro. Completísimo y con mucha experiencia. Uno de los playmakers más contrastados y de mayor calidad de toda la liga . Medias: En 25 minutos; 8,9 puntos con 6,7 asistencias. 44% TC con 45% triples (15/33) y 86% TL ( LIDER asistencias)

Escolta/Alero : (Dorsal 23): Devin Schmidt de 24 años y 1,95 altura. Gran renovación de la campaña pasada. Debuta en la liga. El jugador USA es polivalente pudiendo jugar al “3”, tras 2 campañas en LEB Plata donde hizo grandísimos números y buenas prestaciones, le ha llegado el turno de jugar en Oro. Es un jugador con gran capacidad de anotación, que ayuda en el rebote y uno de los referentes del juego perimetral alicantino . Eso sí, tiene que mejorar sus % desde 6,75. Medias: En 25 min; 11,7 puntos y 4,1 rebotes con 33% TC con 27% triples (18-66) y 81% TL

Alero/Ala – Pívot : (Dorsal 35): Issa Thiam de 23 años y 2,08 altura. Interesante fichaje el de este senegalés que procede de la NCAA (Rutgers Scarlet) promediando (7 pts / 4,5 reb). Debuta en la liga. Polivalencia para jugar de “4” por su altura y capacidad física. Puede postear a su par y también abrir el campo desde fuera. Aporta mucho rebote e intimidación y sigue en progresión. Aunque ha salido varias veces en el quinteto, tiene mucha competencia y su volumen de minutos es bajo . Medias: En 17 minutos; 4,8 puntos con 2,1 rebotes con 31% triples con 37% TC y 50% TL (2/4)

Ala – Pívot : (Dorsal 15): Patrick Onwenu de 26 años y 2,01 altura. Interior nigeriano fichado procedente de Albacete en LEB Plata donde promedió (12,8 pts / 5,2 reb). Se trata de un superdotado físicamente hablando, atlético para poder jugar por encima del aro y que sabe bajar la pelota al parqué. Grandes dotes defensivas y capacidad de abrir el campo desde 6,75. Debuta en la liga. Medias: En 16 min; 6,6 puntos con 2 rebotes con 44% TC con 26% triples (7/26) y 100% TL (4/4)

Pívot : (Dorsal 18): Bamba Fall de 33 años y 2,15 altura. Interior zurdo senegalés fichado procedente de Estonia (Kalev) donde estuvo las últimas 2 temporadas, promediando (11,3 pts / 6,7 reb). Se trata de un center muy físico, de poste bajo total. Gran capacidad para jugar de espaldas y de cara al aro. Muy buenos ganchos con su zurda al postear y aceptable tiro de media distancia. Una bestia en el rebote y con capacidad de intimidar y taponar atrás. Muy completo . Debuta en la liga. A mejorar, su % TL. Seguramente sea el jugador revelación y de moda de toda la categoría. Ahora mismo es el interior más fiable y más en forma de la LEB Oro. Una de las grandes estrellas y referencias de los alicantinos . Medias: En 26 min; 15,2 puntos con 8,8 rebotes. 63% TC y 69% TL ( 2º valoración) ( 5º f.recibidas) ( LIDER reb. def) ( 3º reb.ofens) ( 2º reb.tot)

Banquillo

Base : (Dorsal 3): Justin Pitts de 25 años y 1,78 altura. Sigue de la temporada pasada. Debuta en la liga. Una de las renovaciones claves e importantes del equipo . Se ha adaptado perfectísimamente al salto de categoría. Base más anotador que director. Es un jugador con una facilidad tremenda para anotar (se le caen los puntos de las manos), excelso 1vs1, buen penetrador y gran manejo de balón. Una calidad a raudales. A pesar de ser bajito, buenas capacidades físicas. Seguro desde el TL. Hace una pareja complementaria casi perfecta con Llompart y ahora mismo seguramente la pareja de bases más en forma de toda la LEB Oro . Medias: En 29 minutos; 19,4 puntos con 2,9 asistencias y 2,6 rebotes con 48% TC con 40% triples y 86% TL ( LIDER anotación) ( 5º % TL) ( 5º min jugados) ( 4º valoración)

Base : (Dorsal 7): Guillem Arcos de 19 años y 1,93 altura. Jugador de la casa que cumple la función de 3º base del equipo y refuerzo en los entrenamientos. Debuta en la liga. Medias: Apenas ha jugado 5 minutos en 2 encuentros

Escolta : (Dorsal 5): Chumi Ortega de 22 años y 1,90 altura. Sigue de la temporada pasada. Con experiencia en EBA, LEB Plata y ahora debuta en la liga. Es el cemento del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición. Aporta mucha garra, energía y hace piña en el vestuario. Uno de los jugadores importantes de la rotación . Medias: En 20 min; 5 puntos con 4 rebotes con 14% triples (2/14) con 40% TC y 55% TL (5/9)

Alero/Ala – Pívot : (Dorsal 14): Nacho Díaz de 32 años y 2,03 altura. Gran renovación. Un jugador quien tras haber estado hasta 9 temporadas en EBA y 3 en LEB Plata, por fin le ha llegado la oportunidad a su gran trayectoria de conocer y saborear la LEB Oro. Debuta en la liga. Cumple su 3º temporada en Alicante. Jugador de rotación que también hace mucho vestuario aportando su buen hacer y experiencia . Medias: En 8 min; 3,5 puntos con 2,3 rebotes con 57% TC y 62% TL (5/8)

Alero : (Dorsal 4): Pep Busquets de 20 años y 1,97 altura. Alero recién aterrizado que llega procedente de Prat en LEB Plata. Tiene experiencia en la liga pues la campaña pasada la jugó precisamente en el equipo “potablava”. 2º temporada en la liga. Ayuda en el rebote, tiene buena muñeca en la larga distancia, seguro en TL y cumple en defensa. Buen refuerzo para dar mayor profundidad a la plantilla en el puesto de “3” . Medias: En 16 min; 3 puntos con 4 rebotes con 25% TC y 33% TL

Pívot : (Dorsal 57): Álex Galán de 20 años y 2,07 altura. Sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y debutando en la liga. Internacional en categorías inferiores , es un jugador aún muy joven pero que sigue con su gran progresión. Batallador en los 2 aros, además tiene rango de tiro pudiendo anotar desde 6,75 y a media distancia y siendo muy fiable cada vez que tiene que ir a la línea del TL. Jugador vital en la rotación interior del equipo, aportando mucho cada vez que está en pista . Medias: En 22 min; 8,2 puntos con 4,6 rebotes con 50% TC con 42% triples (6/14) y 82% TL

Pívot : (Dorsal 13): Sergio Mendiola de 23 años y 2,12 altura. Buen refuerzo el del center alicantino llegado procedente de Murcia en LEB Plata en calidad de cedido. Debuta en la liga. Varios años de experiencia en todas las categorías. Se trata de un “5” sin rango de tiro, de poste bajo, siendo gran reboteador y con grandes movimientos y fiabilidad cerca del aro. En defensa, intimida. Jugador de rotación interior . Medias: En 12 min; 3,6 puntos con 3,9 rebotes con 52% TC y 62% TL (5/8)

Lucentum (medias): ptos anotados; 85,2 pts. (1º)

ptos recibidos; 77,8 pts. (14º)

2 pts (53%) (3º)

3 pts (33%) (8º)

T. Libres (74%) (5º) LUCENTUM ES EL MEJOR ATAQUE, 3º % T2,

reb totales (36,1) (3º) 3º REB.TOT, 3º ASIST Y 2º ROBOS

reb def. (25) (5º)

reb ofens. (11,1) (4º)

asist. (16,3) (3º)

B. robados (8,4) (2º)

B. perdidos (13,1) (5º)

Faltas Cometidas (18,7) (13º)

Faltas Recibidas (20,4) (5º)

Palencia (medias): ptos anotados; 84,6 pts. (2º)

ptos recibidos; 77,7 pts. (13º)

2 pts (52%) (5º)

3 pts (41%) (1º)

T. Libres (78%) (1º) PALENCIA ES 2º ATAQUE, LIDER % T3,

reb totales (34,4) (8º) LIDER % TL, LIDER EN ASISTENCIAS,

reb def. (24,9) (8º) 2º QUE MENOS BALONES ROBA

reb ofens. (9,6) (9º) Y 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

asist. (17,4) (1º)

B. robados (5,8) (17º)

B. perdidos (11) (14º)

Faltas Cometidas (17,4) (17º)

Faltas Recibidas (18,9) (13º)

¿CÓMO LLEGA LUCENTUM Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

El entrenador segoviano Pedro Rivero sigue comandando el proyecto con su renovación por 2 temporadas más. Le han dado la confianza y han apostado por él y no es para menos pues en su debut en los banquillos, consiguió el ascenso a LEB Oro junto la consecución de la Copa de LEB Plata. A pesar de ser neófito en la faceta de entrenador ya está demostrando de su valía y la experiencia como jugador donde fue uno de los mejores en la LEB Oro sin duda, que lo avalan . Lucentum llega en buen momento de victorias y de confianza situados en esa parte alta de la tabla. En ataque es un equipo que juega a ritmo muy alto ( el equipo de la liga con más posesiones por partido ) y posesiones cortas. Tiene mucha calidad y mucho volumen de tiro en sus jugadores. En defensa, es cierto que por ese ritmo alto de juego, conceden bastantes puntos. Les gusta jugar a tanteadores altos (como Palencia) y es donde se sienten cómodos. El gran objetivo principal ya que son recién ascendidos, es en primer lugar conseguir la salvación lo antes posible . Pero no cabe duda que hay plantilla y equipo para cotas más elevadas. Y un buen objetivo puede ser, intentar una de las plazas que dan derecho a jugar el PO de ascenso a ACB. SE ENFRENTAN EL MEJOR ATAQUE DE LA LIGA (LUCENTUM) VS 2º MEJOR ATAQUE (PALENCIA) Y EL EQUIPO QUE MÁS VALORA (LUCENTUM CON 94,9 VAL) VS 2º QUE MÁS VALORA (PALENCIA CON 94,7 VAL) .

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han apostado por mantener la base del proyecto. Rivero como coach es la gran clave y a ello han sumado las renovaciones de hasta 5 jugadores (Pitts, Schmidt, Ortega, Díaz y Galán). A mayores ha aterrizado un jugador referencia en Alicante de épocas pasadas (Llompart), jugadores que conocen la liga (Pep Busquets) y la llegada de jugadores nuevos a la liga que están deslumbrando (Fall) o bien aportando bastante (Thiam, Onwenu, Mendiola). El equipo está en un nivel elevado de confianza y sólidos cimientos.

Lo peor : La irregularidad fuera de casa quizás sea el gran debe del equipo alicantino. En casa son uno de los mejores equipos de la competición, pero cuando tienen que jugar fuera de casa, el rendimiento baja sustancialmente (únicamente 1 victoria en Melilla, de 4 partidos como visitantes). Si consiguen mejorar ese rendimiento fuera de su feudo con más victorias, seguirán dando mucho que hablar.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : PEDRO LLOMPART

JUGADOR A SEGUIR : JUSTIN PITTS / BAMBA FALL

El partido se disputará este VIERNES 22 de Noviembre a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Juan Manuel Uruñuela Uruñuela → colegio vasco), (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán) y (Víctor Rafael González Banderas → colegio andaluz).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/