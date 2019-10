Scouting: Forza Lleida

Tras obtener una nueva e importante victoria en Ourense la cual supone la 3º consecutiva y 2 de 2 ganados a domicilio, vuelve el basket a casa. Recibimos a Força Lleida. Un conjunto que sufrió descenso deportivo en la 2015/2016, el cual no llegó a concretarse y que en la 17/18 se salvó en la última jornada. Sin embargo en la pasada 18/19 la dinámica cambió y en esta, no están dispuestos a pasar tantos apuros. Cumplen su 8º campaña en LEB Oro.

ICG Força Lleida es un equipo situado 14º en la tabla con 2 victorias y 1 derrota (2-1). De sus 2 victorias, 1 ha sido como local y 1 fuera de su feudo. Acumula una buena racha de 2 victorias en los últimos 3 encuentros. A destacar que llevan 1 jornada menos disputada en LR . Han renovado jugadores importantes y mantenido el gran bloque . Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 19 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 5 ilerdenses (en Palencia 8-2 es el balance a favor de los nuestros).

Vienen de PERDER en Castellón (68-64) sobresaliendo Chapela con 16 valoración. El precedente del partido de vuelta en Palencia en la 18/19, fue victoria por (81-77) destacando Urko Otegui con 23 de valoración .

Entrenados por Jorge Serna quien cogió en la 17/18 el cargo y sustituyó a Borja Comenge. Tercera temporada (2º completa para Serna en el banquillo) . Siguen hasta 7 jugadores de la temporada pasada. Tienen hasta 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 25 años .

Vayamos a analizar la plantilla de ICG Força Lleida:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta : (Dorsal 8): Adrián Chapela de 25 años y 1,92 altura. Base lucense renovado de la pasada campaña. Anteriormente estuvo 3 temporadas en Plata. 5º temporada en la liga. Base alto con buena dirección quien ha ganado en madurez y en físico y ya no es el “niño” que era en su anterior etapa. Polivalencia para jugar al “2”. Ha dado un paso hacia adelante también en anotación y en su tiro y ahora es mucho más completo . Tras la salida de Robert Turner ha cambiado su rol esta temporada jugando de titular y de momento está siendo el timón ilerdense . Medias: En 24 min; 12,3 puntos con 4,3 rebotes con 2 asistencias con 42% TC con 46% triples y 70% TL

Escolta : (Dorsal 14): Steven Santa Ana de 23 años y 1,93 altura. “2” USA fichado procedente de la NCAA (Elon Phoenix) donde promedió (16 pts / 36% T3). Debuta en la liga. Se trata de un gran especialista en el tiro de 6,75 con buenos % y fiable. Además, tiene un buen primer paso y ayuda en el rebote. Es uno de los grandes francotiradores del equipo . Medias: En 17 min; 6,3 puntos con 3 rebotes con 53% TC con 50% triples

Alero/ Ala – Pívot : (Dorsal 10): Miguel Feliu de 34 años y 1,98 altura. Cumple su 4º temporada en el equipo y nada menos que su 15º temporada seguida jugando en Leb Oro donde ha conseguido 3 ascensos a ACB . Temporada 13/14 jugó en Palencia. Sigue en su casa donde más a gusto se siente (ya jugó en la 11/12 y 12/13) . Es un clásico de la liga, todo experiencia. Alero alto agresivo en las penetraciones, tiene carisma y carácter. Hace un poco de todo. Puede ayudar en el rebote y postear sin problema pudiendo jugar de “4” por su altura y polivalencia. Uno de los “3” nacionales más experimentados de toda la LEB Oro y el capitán del equipo catalán . Estadísticamente ha bajado sus medias como es normal en parte, pero su aportación es clave dentro del grupo y a nivel vestuario sobre todo. Medias: En 26 minutos; 4,7 puntos con 4,3 rebotes con 13% triples (2/15) con 28% TC

Ala – Pívot : (Dorsal 42): Eric Stutz de 27 años y 2,04 altura. Grandísima renovación del interior USA que fue uno de los jugadores más importantes del conjunto la pasada 18/19. Es un 4 con buena ética de trabajo en equipo, con movilidad y juega bien el P&R, buena capacidad para rebotear y para taponar. Un interior que empezó de rotación la 18/19, pero se ganó el derecho a ser titular gracias a su trabajo . 2º temporada en la liga. La gran referencia en el puesto de “4” de Lleida y el jugador más destacado . Medias: En 28 minutos; 10,7 puntos con 9 rebotes con 52% TC con 37% triples y 71% TL (5º reb.totales) (LIDER en tapones con 2,6)

Pívot : (Dorsal 12): Papa Abdoulaye de 29 años y 2,08 altura. El senegalés sigue de la campaña anterior, cumpliendo su 4º en Lleida. 8º temporada en Leb Oro. Jugador intimidador con enorme físico que presenta una gran capacidad reboteadora y taponeadora. Juega bien por encima del aro. Pierde eficacia cuando sale a tirar a 4-5 metros. YA CONOCE LO QUE ES LA ACB, HABIENDO JUGADO 4 PARTIDOS . Su presencia en la zona es muy necesaria siempre. Esta temporada tiene mucha más competencia en su puesto y de momento ha visto muy reducidos sus minutos de juego . Medias: Apenas 9 minutos

Banquillo

Base/Escolta : (Dorsal 22): Agustí Sans de 24 años y 1,94 altura. Fichaje procedente de Huesca donde estuvo 2 temporadas. 6º temporada en la liga. Ya ha debutado en ACB a pesar de su corta edad. Vuelve al que fue su equipo durante un período de tiempo en la 16/17. Es un base alto, descarado y con buena capacidad de pase. Tiene que seguir mejorando el tiro de 3, lo cual es su debe. Debido a su estatura y por rol en el equipo, puede jugar bastantes minutos como “2” y como ya hizo en campañas pasadas, mostrando polivalencia . Gran defensor y con dotes para anticiparse al robo. Medias: En 21 minutos; 5,3 puntos con 3 asistencias con 26% TC con 20% triples (3/15) y 100% TL (1/1)

Base : (Dorsal 24): Albert Lafuente de 20 años y 1,80 altura. Sigue de la temporada pasada donde compaginó el primer equipo con partidos en Pardinyes de liga EBA. 4º temporada en la liga. Ha visto ampliado su contrato hasta el 2022 . Jugador de la casa con capacidad anotadora y que sigue progresando. Medias: En 11 minutos; 6,7 puntos con 1,7 asistencias con 53% TC con 40% triples y 66% TL

* HA RECIBIDO EL ALTA MÉDICA TRAS 10 MESES LESIONADO EN SU RODILLA Escolta/Alero : (Dorsal 9): Fernando Sierra de 24 años y 1,95 altura. Sigue de la temporada pasada donde apenas pudo jugar 12 partidos por su lesión. Ha renovado 2 temporadas más en Lleida. Su puesto natural es el de “2” pero también puede ayudar como alero. 2º temporada en la liga. Jugador con mucha intensidad sobre la pista que carga muy bien el rebote y tiene determinación en la penetración. Tiene que seguir creciendo sobre todo en la lectura del juego, pero sigue en el camino correcto. Su debe, el tiro exterior aunque sigue progresando. Una inoportuna lesión le ha impedido mostrar su potencial hasta ahora, pero por fin llega su momento . Medias: Aun no ha jugado esta temporada

Alero/Escolta : (Dorsal 90): Michael Carey de 26 años y 1,96 altura. Interesante fichaje el del “3” bahameño con plaza de Cotonou, procedente de México (Huracanes). Debuta en la liga. Polivalencia para jugar de escolta. Internacional absoluto con Bahamas . Gran físico, aceptable reboteador y mano desde el triple. Ideal para jugar a campo abierto. Da descanso a Feliu en la rotación y es un jugador trabajador . Medias: En 18 minutos; 5 puntos con 2,7 rebotes con 2 asistencias con 37% triples y 27% TC

Pívot : (Dorsal 32): Shaquille O'Neale Cleare de 26 años y 2,06 altura. Renovado de la campaña anterior. Cumple su 2º temporada en la liga. Como Carey, jugador de Bahamas. No tiene muchos centímetros pero tiene mucho poderío físico para bregar en la pintura. Buen primer paso, buen reboteador, jugador atlético y corpulento. Juega muy bien P&R. Aunque eso si, no tiene radio de tiro y debe mejorar en los TL. Jugador referente en el center ilerdense. Convenció en su estancia de la temporada pasada llegando a mitad de la misma y ello fue clave para su renovación en la presente . Medias: En 20 minutos; 13,7 puntos con 4,3 rebotes con 66% TC y 55% TL (5/9)

Ala – Pívot : (Dorsal 17): Marc Martí de 22 años y 2,04 altura. Tras su paso por Zaragoza en ACB de la 18/19 donde apenas tuvo protagonismo, el jugador ilerdense vuelve a su casa. Cumpliendo su 3º temporada en la liga. Formado en la cantera del CAI Zaragoza, ahora por fin llega como jugador desvinculado del equipo maño. Experiencia ACB y Eurocup con Zaragoza . Ya formó parte hace años de las categorías inferiores del club ilerdense. Es un “4” de mucha entrega y batallador a quien le falta mejorar en el tiro. Se atreve a lanzar triples. Jugador de rotación que tiene que dar un paso importante en su progresión esta temporada en la liga . Medias: En 16 minutos; 5,3 puntos con 3,3 rebotes con 35% TC y 55% TL (5/9)

Pívot : (Dorsal 5): Pa Mor Diene de 21 años y 2,09 altura. Pivot senegalés fichado procedente de Villarrobledo en LEB Plata donde se quedó muy cerca de ascender a LEB Oro. Debuta en la liga. Formado en la cantera del Granca, es un center con mucho físico y poderío intimidatorio. Ha firmado 2 temporadas en Lleida . Tiene rango de tiro desde el 6,75 y con capacidad para ir al tapón y buen juego P&R. Aprovecha muy bien sus minutos en pista. Se los reparte con Abdoulaye estando por detrás en la rotación de Shaquille . Medias: En 8 minutos; 5,3 puntos con 2 rebotes con 60% TC con 60% triples (3/5) y 50% TL (1/2) (3º % triples)

Lleida (medias): ptos anotados; 76 pts. (8º)

ptos recibidos; 71 pts. (1º)

2 pts (51%) (5º)

3 pts (32%) (10º)

T. Libres (63%) (14º)

reb totales (36,3) (6º) LLEIDA ES LA MEJOR DEFENSA DE LA LIGA

reb def. (24,7) (8º) (UN PARTIDO MENOS JUGADO QUE EL RESTO)

reb ofens. (11,7) (5º)

asist. (13) (13º)

B. robados (8,3) (5º)

B. perdidos (14,3) (5º)

Faltas Cometidas (21) (6º)

Faltas Recibidas (18,3) (13º)

Palencia (medias): ptos anotados; 80 pts. (4º)

ptos recibidos; 77 pts. (14º)

2 pts (51%) (6º)

3 pts (38%) (1º)

T. Libres (78%) (3º) PALENCIA ES LIDER % T3, 3º % TL,

reb totales (33,3) (11º) 3º ASISTENCIAS, 3º QUE MENOS BALONES ROBA

reb def. (24,3) (11º) Y EL QUE MENOS BALONES PIERDE

reb ofens. (9) (12º)

asist. (15,5) (3º)

B. robados (6,3) (16º)

B. perdidos (9) (18º)

Faltas Cometidas (18,3) (13º)

Faltas Recibidas (19,8) (9º)

¿CÓMO LLEGA LLEIDA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

El coach maño Jorge Serna sigue estando al frente del equipo ilerdense. Cumple su 3º temporada aunque no completas (pues en la 17/18 cogió el equipo a mitad de campaña por la destitución de Borja Comenge). En esa 17/18 no tuvo una situación ni mucho menos fácil ya que el equipo ilerdense se encontraba en la parte baja de la tabla, pero aun así consiguió la salvación en la última jornada. Ese hecho le ganó el derecho a quedarse en el banquillo y este verano ha visto refrendado su cargo por parte de la directiva catalana. Con Jorge, Lleida sigue contando con esa seriedad y trabajo que les caracteriza. El equipo llega con balance positivo en la tabla, a falta de recuperar ese partido aplazado ante Oviedo. El primer objetivo claro y prioridad absoluta, es conseguir la salvación lo antes posible (es un proyecto austero con limitaciones económicas) y una vez conseguida, no cabe duda que ilusión y trabajo no van a faltar por intentar competir y meterse en el PO de ascenso. El estilo de juego es dinámico donde la defensa prevalece ante todo. En ataque, es un equipo bastante atlético que intentan jugar de manera equilibrada con sentido de equipo más allá de las individualidades.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Jorge Serna es el timón del proyecto, y está demostrando su valía desde que aterrizó, habiendo superado situaciones difíciles. Se renovaron hasta 6 piezas claves en el proyecto como Feliu, Mbaye, Chapela, Sierra, Stutz y Shaquille. Sumado ello a la llegada de jóvenes que ya conocen el equipo y la liga como Martí y Sans junto con los debutantes Santa Ana o Carey. Hay mucho compromiso en todo el plantel.

Lo peor : El equipo necesita ser regular y fiable durante la temporada. La tónica de las últimas campañas en Lleida es un gran inicio de liga, pero se van desinflando conforme pasan las jornadas. Si consiguen ganar en mayor regularidad y no ser tan irregulares, pueden soñar con cosas importantes porque su trabajo es indiscutible.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : ERIC STUTZ

JUGADOR A SEGUIR : SHAQUILLE O'NEAL

El partido se disputará este VIERNES 25 de Octubre a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco Javier Bravo Loroño → colegio vasco), (Guillermo Ríos Marcos → colegio gallego) y (Víctor Rafael González Banderas → colegio andaluz).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/