Scouting: Covirán Granada

Después de volver a la senda del triunfo en casa ante Cáceres en un partido muy igualado (con prórroga incluida) que acabamos ganando, nos toca visitar tierras granadinas y jugar ante Covirán Granada, un equipo que cumple su 2º temporada en LEB Oro , tras haber disputado hasta 3 temporadas en LEB Plata. Consiguió el ascenso la 17/18 y tras hacer una gran temporada en su debut (cayendo eliminado en Œ PO por Palma), ha conformado de nuevo un gran bloque con importantes renovaciones de su bloque nacional y grandes refuerzos. Si bien de momento están rindiendo peor de lo esperado para esa gran plantilla.

Granada es un equipo situado 10º en la tabla con 5 victorias y 7 derrotas (5-7). De sus 5 victorias, 4 han sido en casa y 1 fuera. Encadenan una mala racha de 6 derrotas de los últimos 8 partidos jugados. Granada es un equipo que viene a dar relevo al extinto y mítico CB Granada, el cual estuvo en LEB Oro 4 temporadas y es uno de clubes históricos de ACB . Este club de nueva fundación, está respaldado con una grandísima masa social y empezó a competir desde la categoría más baja (1º Nacional), hasta ir subiendo poco a poco categorías y llegar por fin a LEB Oro. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 2 partidos jugados ante ellos, con 2 victorias granadinas y ninguna palentina (en Granada 1-0 es el balance a favor suyo). En casa, han ganado 4/6 encuentros siendo uno de los equipos como locales, más fiables hasta el momento .

Vienen de PERDER en Oviedo (82-81), destacando Rubio con 19 puntos y 22 de valoración. El precedente del partido de VUELTA en Granada, fue derrota por (73-60) destacando Veljkovic con 21 de valoración . Partido especial para Josep Pérez y Sergio Olmos quienes se enfrentarán ante su ex equipo.

Entrenados por Pablo Pin. El granadino, es un coach de la casa y de la tierra quien cumple nada menos que su 8º temporada consecutiva al frente del club. Coach joven de 37 años, 2º campaña en LEB Oro. Increíble lo de este técnico que ha llevado al conjunto nazarí de Primera Nacional a LEB Oro en pocos años. Han renovado nada más y nada menos que a 10 jugadores . Único equipo sin debutantes en la liga . La media de edad es de 29 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Covirán Granada:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 5): Carlos Corts de 22 años y 1,83 altura. Jugador de la casa, canterano quien cumple su 2º temporada en la liga, cumpliendo además su 4º temporada en el equipo andaluz. Cuando juega, le da otro ritmo al equipo por su capacidad para jugar a campo abierto. Tiene capacidad de pase y es un auténtico seguro desde el TL. Tiene que seguir mejorando su lanzamiento exterior. Ha pasado de ser el 3º base del equipo en la anterior temporada, a coger más protagonismo en la presente . Medias: En 15 minutos; 4,2 puntos con 2,7 asistencias con 36% TC con 19% triples (4-21) y 100% TL (8-8)

Escolta : (Dorsal 55): Diego Kapelan de 32 años y 1,91 altura. Gran fichaje de un viejo conocido. Jugador canadiense con pasaporte bosnio, fichado procedente de México (Soles) donde promedió (9,5 pts / 40% T3). 4º temporada en la liga (en Melilla rozó el ascenso a ACB). Destaca ante todo por ser un especialista desde el 6,75 quizás a veces abusa en exceso pero tiene gran muñeca. Un cañonero. Pero además tiene una buena visión de pase y ayuda en el rebote. E s mucho más que un simple tirador de 3 . Una de las grandes amenazas exteriores y perimetrales de los de Pablo Pin . Medias: En 23 min; 11,1 puntos con 2,1 rebotes con 31% triples con 38% TC y 75% TL

Alero/Ala – Pívot : (Dorsal 17): Joan Pardina de 26 años y 2,02 altura. Jugador de la cantera del FC Barcelona. Muy buena renovación de un jugador que ascendió con GBC a ACB en la 16/17, pero en ACB no tuvo demasiado protagonismo. Sigue en LEB Oro de nuevo con Granada. Cumple su 5º temporada en la liga. Jugador eminentemente defensivo, buen reboteador y trabajador al servicio del grupo, que además ha experimentado una notable mejoría en su tiro de 6,75 . Puede jugar de “4” incluso por su altura. Ha dado un paso al frente en su confianza con el tiro y aporta muchos intangibles . A mejorar, los TL. Medias: En 19 min; 7,6 puntos y 5 rebotes con 50% TC con 55% triples (15-27) y 65% TL ( 4º % triples )

Ala – Pívot/Alero : (Dorsal 7): Alejandro Bortolussi de 31 años y 2,02 altura. Sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 4º temporada en el equipo y 7º en la categoría. Italo – argentino de pasaporte. Puede jugar al “3” o al “4”. Muy versátil, ha mejorado su tiro exterior y es un buen reboteador y completo defensor. Sus medias eso sí, han bajado en esta 19/20. Jugador importante que siempre ayuda . Medias: En 18 min; 5,8 puntos con 3,6 rebotes con 35% TC con 27% triples (10-37) y 66% TL (8-12)

Pívot : (Dorsal 41): Sergio Olmos de 33 años y 2,13 altura. Tras cumplir 3 campañas en Coruña, lleva 2 en Granada. 11º temporada en la liga. Anteriormente además de Coruña, estuvo en Burgos 3 temporadas y consiguió 3 ascensos . Uno de los “techos” de la categoría. Jugador que tampoco necesita presentación porque jugo en la campaña 10/11 con nosotros. Ha mejorado mucho desde su paso por Palencia y ha ganado en capacidad reboteadora y fundamentos. Grandes movimientos en la zona. Capaz de lanzar ganchos con ambas manos. Aunque eso sí, sigue en las “andadas” en 2 apartados. Había mejorado mucho su % TL (en 17/18, mejor % de TL de su carrera con 80%) y ahora aunque ha mejorado con respecto a la 18/19, promedia un 68%. Por otro lado, después de paliar y reducir sus faltas en la 17/18, vuelve a cargarse fácilmente lo cual es su gran debe. Tiene muchísima competencia en el puesto de “5”, pero es un elemento importante en la pintura . Medias: En 14 min; 8,8 puntos con 3,7 rebotes con 58% TC y 68% TL (2º en f.cometidas con 3,3 de media)

Banquillo

Base : (Dorsal 10): Josep Pérez de 25 años y 1,84 altura. Sigue de la temporada anterior. A pesar de su corta edad, cumple ya su 8º campaña en la liga. Cada temporada estaba yendo a más y progresando, sin embargo en la presente está algo estancado y por debajo de su nivel. Base con un gran talento que demostró en Palencia, su gran progresión y que la 17/18 en Prat se destapó como base titular y cuya temporada fue clave para la histórica campaña del equipo “potablava”. Aporta mucha intensidad en su juego, capacidad para asistir y sobre todo, ha mejorado sus % de acierto desde 6,75 en últimas campañas lo cual le hace más completo si cabe. Seguro que irá a más conforme avance la temporada porque es un jugador vital en la posición de playmaker de los granadinos . Experiencia en ACB con el Barcelona en 11/ 12 . Medias: En 17 min; 5,8 puntos con 2,6 rebotes con 2,7 asistencias con 38% triples con 35% TC y 91% TL (11-12)

Base : (Dorsal 26): Carlos Cobos de 31 años y 1,93 altura. Playmaker que sigue de la temporada pasada. Cumple su 7º temporada en la liga y 4º seguida en el equipo. Base físico y alto, anteriormente más defensivo que ofensivo y buen pasador. Cada año, se ha prodigado más en su tiro (de hecho lanza más de 3 que de 2). Se reparte los minutos de juego con Josep e incluso pueden coincidir ambos en la pista . Ahora bien, su temporada está siendo muy decepcionante y es otro jugador de quien se esperaba muchísimo más del rendimiento actual que está ofreciendo (principalmente en ataque) . Medias: En 20 min; 4,3 puntos con 2,1 rebotes y 2,3 asistencias con 30% TC con 29% triples y 76% TL

Escolta : (Dorsal 11): Manuel Rodríguez de 28 años y 1,92 altura. Renovado de la temporada pasada. Cumple su 5º temporada en la liga (experiencia a mayores con TAU y Oviedo). Experiencia también ACB con el extinto Granada. Tirador nato lo que es su gran virtud. Le conocían en Castellón como “la metralleta” . Ha mejorado en defensa y es un jugador cada vez más hecho con el paso de los años aunque sigue dependiendo mucho de su tiro exterior (cuando tiene el día es casi imparable y cuando no, puede desquiciar al propio equipo). En esta 19/20, sigue con su progresión y siendo uno de los tiradores fiables de Granada . Medias: En 17 min; 6,8 puntos con 1,6 rebotes con 37% TC con 37% triples y 87% TL

* NO JUGÓ EL ÚLTIMO PARTIDO POR LESIÓN Escolta : (Dorsal 13): Alo Marín de 31 años y 1,93 altura. Renovación de la pasada campaña, 2º temporada en la liga y cumple su 3º temporada en Granada. Con mucha experiencia en Plata o EBA, no lo hizo mal en su debut en Oro y se trata de un exterior muy inteligente, con gran muñeca desde la media y sobre todo larga distancia. Además, es un muy buen defensor con manos muy rápidas. Jugador de rotación exterior. Le apodan el “mago” . Una lástima sus continuas lesiones que ya le impidieron jugar buena parte de la pasada temporada . Medias: En 11 minutos; 4,2 puntos con 2 asistencias con 43% TC con 54% triples (6-11) y 75% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 21): David Iriarte de 24 años y 2,05 altura. Jugador balear que sigue de la campaña pasada. De la generación del 95, consiguió el campeonato de España Junior absoluto en el año 2013 con el Joventut de Badalona. Internacional desde la U15 hasta la U18. Jugador bregador en la pintura con amenaza desde fuera. 4º temporada en la liga. Complementa el juego interior, aunque es el último jugador en esa rotación si bien sale a veces en el 5 titular . Medias: En 7 minutos; 2,4 puntos y 1,3 rebotes con 44% TC con 20% triples (1-5) y 71% TL

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 15): Guillem Rubio de 37 años y 2,02 altura. Sigue de la temporada pasada. En Breogán, hizo doblete (ascenso a ACB + Copa Princesa en la 17/18), siendo además elegido MVP de la Copa Princesa . Casi 300 partidos en ACB a sus espaldas . 7º temporada en la liga. Interior polivalente que puede jugar al “4” y al “5”. Hace gran pareja interior con Olmos . Jugador de raza y carácter que aporta en varias facetas y es un gran defensor. Un excelso reboteador, gran tiro de media distancia e incluso de 6,75, buen juego de pies al poste bajo y muy seguro desde 4,60. Pieza básica en el juego interior y rendimiento muy estable en toda la temporada, su experiencia es clave en el equipo andaluz . Medias: En 22 min; 9,1 puntos con 5,9 rebotes con 37% TC con 50% triples (5-10) y 82% TL

Pívot : (Dorsal 33): Earl Watson de 29 años y 2,02 altura. Muy buen refuerzo el de este center USA fichado procedente de COB donde en su debut en la liga, deslumbró. 2º temporada en la liga. ES UNO DE LOS JUGADORES MÁS ESPECTACULARES DE LA LEB ORO . Un jugador todo físico y con un físico PRIVILEGIADO para hacer daño a sus rivales . Por encima del aro es un jugador casi insuperable cuando recibe en carrera, aporta mucha intimidación defensiva y es muy fiable en el poste bajo. Muy duro bajo los aros. EXCELSO REBOTEADOR, TAMBIÉN OFENSIVO. Facilidad para poner tapones y sobre todo hacer mates. Su punto débil es que es mal lanzador de TL y que no tiene rango de tiro. Conforma junto con Rubio y Olmos, seguramente el mejor trío de “5s” de toda la LEB Oro . Medias: En 22 min; 9,5 puntos; 9,8 rebotes con 50% TC y 60% TL ( LIDER reb.tot ) ( LIDER reb.ofens ) ( 2º mates )

Granada (medias): ptos anotados; 75,2 pts. (8º)

ptos recibidos; 72,5 pts. (6º)

2 pts (45%) (17º)

3 pts (35%) (6º)

T. Libres (74%) (6º) GRANADA ES 2º PEOR % T2, LIDER REB.TOTALES,

reb totales (38,1) (1º) 3º REB.DEFENSIVOS, LIDER REB.OFENSIVOS,

reb def. (25,5) (3º) Y 2º F.COMETIDAS

reb ofens. (12,6) (1º)

asist. (15) (7º)

B. robados (6,8) (10º)

B. perdidos (10,9) (15º)

Faltas Cometidas (21,8) (2º)

Faltas Recibidas (20,7) (5º)

Palencia (medias): ptos anotados; 85 pts. (1º)

ptos recibidos; 79,6 pts. (15º)

2 pts (54%) (3º)

3 pts (39%) (1º)

T. Libres (80%) (1º) PALENCIA ES EL MEJOR ATAQUE, 3º % T2, LIDER % T3,

reb totales (33,8) (11º) LIDER % TL, 2º EN ASISTENCIAS,

reb def. (24,2) (8º) Y ÚLTIMO EN ROBOS

reb ofens. (9,6) (11º)

asist. (16,8) (2º)

B. robados (5,3) (18º)

B. perdidos (11,6) (13º)

Faltas Cometidas (18,2) (15º)

Faltas Recibidas (19,8) (10º)

¿CÓMO LLEGA GRANADA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

El jovencísimo Pablo Pin sigue dirigiendo la nave nazarí una temporada más. Lo hace siendo un pilar básico dentro del organismo estructural del club y con plena confianza de una directiva que le dio los galones cuando se fundó este equipo (allá por el año 2012) y el cual el técnico granadino sigue fomentando. Son ya 8 campañas las que lleva al frente y con un palmarés en el club absolutamente único para los años de existencia (habiendo conseguido 3 ascensos en apenas 7 años). Granada no llega en su mejor momento de la temporada pues la irregularidad es la tónica hasta ahora, sumado a su pobre rendimiento fuera de tierras andaluzas. El objetivo primordial, es volver a jugar el PO ascenso como en la anterior campaña donde dieron una muy buena imagen a pesar de caer en Œ vs Palma. En cuanto a su estilo de juego, es un equipo con muchas variantes en ataque. Por un lado, presenta en estático un juego interior muy profundo y dominador (para mi quizás el mejor de la LEB Oro). Pero a mayores tiene la capacidad de jugar también en transición (con mucha velocidad para llegar al otro aro si domina el rebote defensivo). Es el equipo dominador del rebote hasta ahora de la liga y saca mucho partido a 2º y 3º jugadas . Dicho lo cual, sus posesiones suelen ser largas con ritmo de partido más bajo, pero sacando gran eficiencia ofensiva y aprovechándolas. En defensa, es un equipo muy trabajado, con mucho nivel de intensidad y que no rehúye el contacto. Siendo de las defensas más fiables de la categoría .

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Granada es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien los últimos años, desde su fundación. Sigue el pilar fundamental del ascenso de hace 2 años como es Pin, unido a la renovación de la mayoría de los puntales y pilares que hicieron posible dicho ascenso en la 17/18 y jugar el PO en 18/19 (hasta 10 jugadores) (Rodríguez, Marín, Iriarte, Cobos, Pérez, Corts, Pardina, Borto, Olmos y Rubio). A ello han sumado 2 jugadores importantes que conocen la liga como (Watson y Kapelan). Tienen un equipo y bloque casi 100% nacional. Cuentan como decía, con uno de los juegos interiores más poderosos de la liga. Y como no, la afición con cerca de 4.000 socios incondicionales que hacen del Palacio de los Deportes, un ambiente brutal cada partido como local.

Lo peor : Es un equipo que a pesar de que tiene mucha veteranía y talento, a veces se desconecta de los partidos y lo pagan caro. Es el equipo de la liga con la media de edad más alta en sus jugadores y a veces esa necesidad de “frescura” pasa factura en los veteranos. Muy fiable en casa y muy regular, pero que baja sustancialmente sus prestaciones cuando juega de visitante. Si lo arreglan y ganan en regularidad, serán un equipo muy difícil de ganar, por su enorme potencial ya que calidad les sobra.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : DIEGO KAPELAN / GUILLEM RUBIO

JUGADOR A SEGUIR : EARL WATSON

El partido se disputará este DOMINGO 15 de Diciembre a las 17:00 h y será dirigido por los colegiados (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco), (Adrián Iglesias Ambrosio → colegio gallego) y (Sandra Sánchez González → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laliga4sports.es/