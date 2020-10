Scouting: Club Ourense Baloncesto

Después de conseguir la primera victoria de la temporada de manera contundente en casa ante Melilla, tenemos que viajar hasta Ourense para efectuar la primera visita a domicilio. Visitamos a un clásico como Club Ourense Baloncesto, con denominación en la 20/21 Ibereólica Renovables Ourense. COB es un equipo que consiguió hace varias temporadas (en la 14/15)el ascenso a ACB(no concretado en los despachos), tuvo en la 17/18 muchos problemas y levantó un 1-14 en una histórica 2º vuelta para salvarse. También llegó a en la siguiente campaña a la “Final Four”de Bilbao cayendo en el partido de Semi ante Palma . Han configurado otra vez, un plantel competitivo para estar arriba y será uno de los equipos a tener en cuenta en el Grupo Oeste. COB cumple su 17º temporada en LEB Oro sobre 25 totales de historia de la liga, siendo como decía un histórico de la competición .

COB es un equipo situado 4º en el Grupo Oeste con 0 victorias y 1 derrota (0-1).Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 20 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 6 orensanas (en Ourense 2-8 es el balance a favor de los nuestros). En su casa, debutan en esta Jr 2.

Vienen de PERDER en Valladolid (89-87) en un partido donde sobresalió Mikel Úriz con 24 valoración. El precedente del partido de IDA de la 19/20 en Ourense, fue victoria por 72-81 destacando Jorgensen con 30 de valoración .

Entrenados por Gonzalo García de Vitoria quien tras 5 temporadas en Melilla, cumple ya su 8º campaña al frente del COB. Es un entrenador clásico con criterio y con mucha experiencia en Leb Oro. Con el “ascenso” a ACB en la 14/15 y el buen trabajo de la temporada siguiente, sentó las bases del proyecto. Es cierto que en la 17/18 lo pasaron mal pero, a pesar de la pésima primera vuelta, la directiva siguió confiando en él y fruto de ello fue la gran remontada durante la 2º parte de la competición (salvándose cuando ello, parecía un milagro). Mucho trabajo en despachos y la confección de una plantilla muy del estilo del coach un año más. Sólo han renovado 2 jugadores . Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,6 años .

Vayamos a analizar la plantilla de COB:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 24): Mikel Úriz de 31 años y 1,82 altura. Gran fichaje el de Mikel quien procede de GBC tras conseguir la temporada pasada el ascenso a ACB con el equipo guipuzcoano. Cumple su 9º temporada en la liga. Playmaker que ha ido creciendo con los años y que fue elegido mejor base de la LEB Oro en la 14/15 con Valladolid. Desde entonces no ha parado de crecer hasta convertirse sin duda, en uno de los mejores bases de la competición . Base nacional de muchas garantías. Es un base rápido y dinámico con buen tiro exterior y muy buen penetrador y asistente también. Gran “ladrón” de balones. Si le paramos, tendremos mucho ganado. Hermano de Ricardo Úriz, otro enorme base de la liga . Medias: En 25 min; 16 puntoscon 6 asistenciascon 50% triples (2-4) con 55% TC y 80% TL (4-5)( 2º asistencias )( 2º valoración )

Escolta/Alero : (Dorsal 10): Adonys Henríquez de 25 años y 2,01 altura. Gran fichaje del alero americano con pasaporte dominicano procedente de Argentina (Regatas). Debuta en la liga. Llamado a marcar diferencias en la categoría. Muchos puntos en sus manos y así lo ha demostrado ya, desde la jornada inicial. Polivalencia para jugar al “3” por su estatura y además de anotar, ayuda en el rebote. Uno de los jugadores de COB importantes en el perímetro . Medias: En 28 min; 17 puntos con 5 rebotes con 60% triples (3-5) con 60% TC y 100% TL (2-2) ( 3º anotación )( 3º pérdidas )

Alero : (Dorsal 13): Joan Tomàs de 28 años y 2,02 altura. Fichado procedente de Palma. 9º temporada en la liga. Estuvo en Palencia la 15/16 y 16/17. Jugador defensivo y de equipo. Buen reboteador. Aporta mucho trabajo en ambas zonas siendo muy implicado. A ello ha sumado, una gran mejora de su lanzamiento de larga distancia, lo cual siempre fue su debe. Es el que da equilibrio a este equipo y vital en el vestuario más allá de estadísticas . Medias: En 11 min; 5 puntos con 33% triples y 50% TC

Ala – Pívot : (Dorsal 26): Kevin Van Wijk de 31 años y 2,03 altura. Holandés de nacimiento. Renovado de la temporada anterior. 8º temporada en LEB Oro y 3º en COB. Clave renovación . Jugador intenso que va muy bien al rebote y juega bien cerca del aro. Capaz de amenazar desde el triple. Un gran “4” abierto que por condiciones incluso puede jugar también de “5”. Ha mejorado muchísimo su tendencia a cargarse de faltas, aunque sigue teniendo su caballo de batalla con el % TL, lo cual aún supone un suplicio para él . A todo ello suma, la capacidad para defender y robar balones en defensa. Muy necesario en el puesto de “4” . Medias: En 13 min; 6 puntos con 2 rebotes con 66% TC con 50% triples (1-2) y 50% TL (1-2)

Pívot : (Dorsal 20): Arkeem Joseph de 26 años y 2,06 altura. Center USA con nacionalidad cotonou fichado procedente de Cáceres. 2º temporada en la liga. Es un gran pívot con mucho físico y EXCELSO reboteador que eso si, no tiene rango de tiro. Maneja ambas manos y juega muy bien el P&R y buen juego cuando recibe cara al aro. A seguir mejorando en el TL. Es una de las grandes referencias interiores cobistas y pieza vital al “5” . Medias: En 23 min; 14 puntos con 7 rebotes con 66% TC y 50% TL (2-4) ( 2º reb.totales )

Banquillo

Base/Escolta : (Dorsal 5): Đorđe Dimitrijević de 23 años y 1,88 altura. Buen fichaje el del serbio procedente de NCAA (Universidad de Mercer). Polivalencia para jugar al “1” o al “2”. Internacional en categorías inferiores de su selección . Buena mano y mucha calidad en la rotación exterior. Debuta en la liga. Hace una gran pareja con Úriz . Medias: En 16 min; 11 puntos con 2 asistencias con 60% TC con 50% triples (2-4) y 100% TL (3/3) ( 3º % TL )

Escolta/Alero : (Dorsal 15): David Navarro de 37 años y 1,92 altura. Gran fichaje de un clásico del baloncesto nacionalprocedente de Obradoiro en ACB y quien vuelve a la LEB Oro, 7 temporadas después de su ascenso con Andorra a ACB en la 13/14.6º temporada en la liga. Jugador de mucha clase y técnica individual y que puede jugar en las 3 posiciones exteriores. Excelente fichaje y un auténtico lujazo volver a tenerlo de nuevo en la categoría. Su experiencia, es un grado . Medias: En 26 min; 4 puntos con 5 rebotes, 4 asistencias y 25% TC ( 4º asistencias )

Alero : (Dorsal 0): Diogo Brito de 23 años y 1,98 altura. Interesante refuerzo el de este rookie portugués procedente de NCAA (Utah State) donde disputó todo su ciclo universitario. Debuta en la liga. Es un “3” alto que puede ayudar en la anotación y es muy completo. Rebotea con facilidad y es un buen defensor. Futuro prometedor y mucho talento. Alero de rotación que puede ser una de las sorpresas no nacionales más agradables de la categoría y que irá a más conforme pase la campaña . Medias: En 11 minutos; 4 puntos con 2 rebotes con 50% TC

Alero : (Dorsal 6): Manuel Vázquez de 22 años y 2,02 altura. Alero alto renovado de la campaña anterior. 3º temporada en la liga (también estuvo con Axarquía). Tras estar 3 temporadas en Plata, quiere asentarse en la LEB Oro. Último jugador en la rotación exterior del equipo ayudando en lo que se le pide y al servicio del coach . Medias: Aún no ha debutado

Ala – Pívot : (Dorsal 14): Alejandro Mazaira de 23 años y 2,07 altura. Interior canterano del Barca quien llega procedente de Marín y cumple su 4º temporada en la liga. A sus 23 años, por fin le ha llegado la oportunidad de jugar en su tierra . Buen tiro exterior y dinamismo. Es el típico “4 abierto tirador”. Jugador hasta ahora de rotación que ayuda también al rebote y tendrá mayor minutaje para seguir creciendo en la liga, compartiendo protagonismo en la posición de “4” con Van Wijk . Medias: En 25 min; 8 puntos; 3 rebotes con 50% TC con 50% triples (2-4) y 100% TL (2-2)

Pívot : (Dorsal 22): Massine Fall de 27 años y 2,08 altura. Pivot senegalés fichado procedente de Breogán. 5º temporada en la liga. Destaca por su potencia física e intimidación con gran envergadura y también capacidad para correr la pista y jugar por encima del aro. Juega muy bien el P&R siendo gran finalizador y muy fiable cerca de canasta. A mejorar el 4,60 y su cargazón de faltas. Dará descanso en la rotación interior. Jugador que fue importante en Melilla en momentos concretos e hizo en Lleida su mejor temporada, pero se quedó estancado en tierras lucenses siendo el último miembro de la rotación interior y sufriendo retroceso en su juego . Medias: Apenas 9 minutos ( 2º tapones )

Pívot : (Dorsal 7): Aaron Menzies de 24 años y 2,21 altura. Center 7 pies británico fichado procedente de NCAA (Universidad de Seattle) donde hizo 2 buenas últimas temporadas. Cumple su primera aventura como profesional. Es una de las torres de la liga. Debuta en la liga. Aporta mucho rebote por su estatura y tiene que seguir puliendo sus fundamentos en ataque. Mucho margen de mejora. Ahora mismo, es el último jugador en la rotación interior de los ourensanos . Medias: Apenas 6 minutos

¿CÓMO LLEGA COB Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 20/21?

Gonzalo García suma ya 8 temporadas liderando el proyecto. Es toda una institución en tierras gallegas y aunque es bilbaíno de nacimiento, es otro orensano más. Más que merecido lo tiene siendo sin duda uno de los mejores coach de toda la liga por experiencia, liderazgo, rendimiento del equipo y resultados. Como hito principal destaca, ese brillante ascenso deportivo a ACBhace 6 campañas aun no siendo concretado lamentablemente en los despachos. En la 18/19 metiendo al equipo en la mencionada “Final Four” de Bilbao. No todo han sido alegrías pues una mala primera vuelta en la 17/18 condicionó dicha temporada. Pero ahí estuvo él y su equipo para hacer una enorme 2º vuelta y sacarlo adelante, salvándose holgadamente. El balance en general en las 8 temporadas es EXCELENTE . La economía del club desde hace varios años no pasaba por su mejor momento, pero parece afortunadamente que la deuda está bajando y de ahí la confección de una plantilla de muy alto nivel.

Se ha hecho un bloque competitivo y para hacer disfrutar a la afición con alguna renovación clave y sobre todo, buenos fichajes. COB llega a la 2º jornada con sabor “agridulce” ya que no pudo ganar en su visita al Pisuerga, sin embargo hicieron un gran baloncesto durante 37 de los 40 minutos. Su objetivo en la campaña, no es otro que intentar meterse entre los 5 primeros del Grupo Oeste y conseguir un billete para acceder al grupo del título.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : La figura en su conjunto del pilar básico deportivo, como es la continuidad del entrenador Gonzalo García de Vitoria y la forma de reinventarse cada año. Han conseguido renovar a 2 jugadores (Van Wijk & Vázquez) y a ello han sumado la llegada de jugadores nacionales contrastados o en alza en la LEB Oro (Úriz, Tomás, Joseph, Navarro, Mazaira y Fall) o 4 debutantes que les aportan mayor estabilidad y peligro (Dimitrijević, Adonys, Menzies y Brito). Hay muchos mimbres en una plantilla a todas luces, competitiva y larga.

Lo peor : La confección del calendario 20/21 dividido en 2 grupos y la existencia de menor número de jornadas, no ayuda a un equipo acostumbrado a ir de menos a más en la temporada quien rinde mucho mejor en las segundas vueltas. Esta temporada no existe margen de error ya que una mala primera fase, podría desembocar en verse situados en el grupo de la permanencia con las consiguientes dificultades que conlleva (bajan a Leb Plata 4 equipos sobre un total de 9). A pesar de que el juego interior es amplio, existen ciertas dudas del rendimiento de los “5s” y más teniendo en cuenta el nivelazo ofrecido por los predecesores (Fran Guerra, Davis Rozitis o Darko Balaban). A favor de los cobistas está el hecho de que Gonzalo es un especial experto en sacar un gran rendimiento a los pívots.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : MIKEL ÚRIZ

JUGADOR A SEGUIR : ADONYS HENRÍQUEZ

El partido se disputará este SÁBADO 24 de Octubre a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco), (Sandra Sánchez González → colegio catalán) y (Cristian Martín Vázquez → colegio gallego).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-93eccbb6-599c-4d63-6006-08d85adfb79c