Scouting: Cáceres

Después de encadenar la segunda derrota consecutiva en el derby ante Valladolid, lo cual supone también la 2º derrota de la 20/21, la liga no para y no habiendo lugar para lamentaciones. Recibimos ahora en casa a Cáceres quien cumple su 11º temporada en la liga y 6º de manera consecutiva tras un breve paso por LEB Plata. Los cacereños están realizando una excepcional temporada hasta el momento, ya que hacía 5 temporadas que no empezaban con un (2-0)a favor.

Cáceres Patrimonio de la Humanidad, es un equipo situado 2º en el Grupo Oeste con 2 victorias y 0 derrotas (2-0).De sus 2 victorias, 1 ha sido como local y 1 como visitante. Encadenan una buena racha de 2 victorias seguidas . Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 17 partidos jugados ante ellos, con 10 victorias palentinas y 7 cacereñas (en Palencia 6-3 es el balance a favor de los nuestros). Fuera, han ganado el único encuentro que han jugado hasta el momento, con victoria en Melilla . Partido especial para Zubi, Jorge Sanz o Jeff Xavier quiénes jugarán ante sus ex .

Vienen de GANAR a COB (75-66) destacando Jorge Sanz con 22 de valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia en la 19/20, fue victoria por (87-86) prórroga incluida, destacando Dani Rodríguez con 17 de valoración .

Roberto Blanco sigue al frente del banquillo por 3º temporada consecutiva. Tras el cese de Ñete Bohigas quien había cumplido 6 temporadas como entrenador principal, pasó de ejercer la labor de 2º entrenador, a coach principal. Fue una decisión difícil y quizás inexplicable la salida de Bohigas, pero Roberto ha sabido imponer durante todos estos años, un estilo propio y reconocible al equipo extremeño. Consiguieron la salvación en la difícil temporada 18/19 y en la pasada cuando la liga se suspendió por el COVID-19, ocupaban posición de PO (9º con balance 14-10). Hasta ahora, la tendencia sigue siendo muy positiva. Siguen 3 jugadores de la temporada pasada. Tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 26 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Cáceres Patrimonio de la Humanidad:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 6): Jorge Sanz de 27 años y 1,91 altura. Buen refuerzoprocedente de Oviedo. Jugó en Palencia la 18/19. Se encontraba sin equipo al empezar la temporada pasada y a finales de Noviembre, aterrizó en Oviedo. 6º temporada en LEB Oro. Llegó a debutar con el Real Madrid en ACB y en Euroliga con tan sólo 18 años en la 10/11. Después jugó en Obradoiro también ACB en la 12/13. Internacional en todas las categorías de formación de la selección española. Es un base director que hace jugar al equipo y con gran manejo de balón. Jugador atlético y sólido en defensa que sigue mejorando en su tiro exterior, para ser un base más completo . Ayuda mucho en el rebote y no suele cometer pérdidas . De momento, ha empezado a un gran nivel de confianza y acierto ante la baja de Cárdenas . Medias: En 28 min; 8,5 puntos con 2,5 asistencias con 5,5 rebotes con 70% TC y 75% TL ( 2º robos) ( 2º valoración)

Escolta : (Dorsal 23): Jeff Xavier de 35 años y 1,89 altura. El experimentado cabo verdiano fue fichado procedente de Coruña. Excelente tirador, gran penetrador, se implica mucho en defensa defendiendo activamente y metiendo muchas manos para robar balones. Ya estuvo en Cáceres en la 10/11 . Te mata como tenga el día desde el 6,75. 10º temporada en la liga. Jugó en Palencia en la 11/12. Nombrado mejor escolta de la LEB Oro en el 2016, aporta mucho en la línea exterior por su calidad y sobre todo veteranía y conocimiento de la liga . A mejorar eso sí, las pérdidas de balón. Medias: En 28 min; 11 puntos con 3 asistencias con 25% triples (4-16) y con 37% TC ( 2º perdidas)

Escolta/Alero : (Dorsal 0): Devin Schmidt de 25 años y 1,95 altura. Importante fichaje procedente de Alicante donde hizo una gran campaña en su debut. 2º temporada en la liga. El jugador USA es polivalente pudiendo jugar al “3”, tras 2 campañas en LEB Plata donde hizo grandísimos números y buenas prestaciones, se va asentando en Oro. Es un jugador con gran capacidad de anotación, que ayuda en el rebote y uno de los referentes del juego perimetral cacereño, conformando una gran pareja con Xavier . Ha mejorado sus % desde 6,75. Medias: En 26 min; 14,5 puntos y 2 rebotes con 43% TC con 38% triples y 66% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 12): Paco Del Águila de 21 años y 2,00 altura. El “4” almeriense sigue de la temporada pasada donde llegó a finales de Enero y se ganó con su buen hacer, un contrato para la presente campaña. 2º temporada en la liga. Un interior de mucha entrega, buen reboteador, amenaza desde 6,75 y mucho trabajo en la zona. A mejorar su % TL. Es un jugador todo garra y pundonor, combativo y muy necesario en la pintura . Medias: En 27 min; 8 puntos con 3,5 rebotes con 50% TC con 20% triples (1-5) y 50% TL (3-6)

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 7): Roeland Schaftenaar de 32 años y 2,10 altura. Excelente fichaje el del holandés quien vuelve a la LEB Oro tras 6 años jugando en tierras griegas. 5º temporada en la liga habiendo pasado anteriormente por La Palma y Breogán. Grandísimo jugador que puede jugar por dentro y por fuera. De hecho, a pesar de su altura es un jugador algo atípico porque no se mueve demasiado por la zona, si bien es cierto que ha ido entrando más con el paso de los años. Se abre con efectividad para el lanzamiento exterior (y tiene un gran tiro exterior a media y larga distancia). Muy móvil y técnicamente depurado. Es un 4,5 muy efectivo, buen reboteador y también es capaz de anotar en el poste o tras P&R. Una de las grandes estrellas del equipo y elemento básico por su polivalencia . Medias: En 24 min; 12,5 puntos con 6 rebotes con 66% TC y 33% triples (1-3) ( 3º reb.totales) ( 2º reb.ofensivos)

Banquillo

* BAJA POR UNAS DOLENCIAS MUSCULARES Base : (Dorsal 4): Fran Cárdenas de 30 años y 1,77 altura. El base andaluz fue fichado procedente de Huesca tras estar, sus anteriores 3 temporadas en la liga con Oviedo (2 de manera consecutiva). 5º temporada en la liga. Un playmaker marcado por las lesiones, ya que ha sufrido hasta 2 lesiones de mucha gravedad y larga duración en sus ligamentos (la primera en la 17/18 , lo cual le hizo perderse buena parte de la temporada y la segunda, al año siguiente en la 18/19 ). En la 13/14 fue elegido en la temporada de su debut, como el mejor base de la categoría. Su crecimiento ha sido exponencial en últimos años pero siempre marcado por esas malditas lesiones que aún hoy día le siguen afectando. Destaca por ser director y tener buena mano en el tiro con gran progresión desde 6,75. Gran visión de juego. Un jugador diferencial, a quien si le respetan las lesiones a partir de ahora, volverá a demostrar el gran nivel que contempla para la LEB Oro y que ya demostró anteriormente . Medias: Aun no ha debutado

Escolta/Base : (Dorsal 14): Ferran Ventura de 24 años y 1,86 altura. Exterior catalán que sigue de la temporada anterior. 2º temporada en la liga. Jugador con puntos en sus manos y buena muñeca de media y larga distancia. Intenso atrás. Polivalencia para jugar al “1” si así lo necesita el equipo. Es un jugador competitivo que ayuda en varias facetas al juego perimetral cacereño . Medias: En 21 min; 7 puntos con 40% TC, con 44% triples (4-9) y 100% TL (2-2)

Escolta/Base : (Dorsal 11): Adrián Usó de 24 años y 1,93 altura. Primera temporada a tiempo completo en la liga, tras jugar la pasada 19/20 en el filial de liga EBA cacereño. Tiene experiencia en LEB Plata (Óbila 15/16). Principalmente a día de hoy, refuerza los entrenamientos . Medias: Aun no ha debutado

Alero : (Dorsal 13): Sylvester Berg de 22 años y 2,01 altura. Jugador danés de la casa, vinculado hasta la 19/20 al equipo EBA pero compaginado con minutos en la categoría. Sigue de la pasada campaña, cumpliendo su 2º temporada en la liga. Es una de las grandes apuestas y perlas de la cantera del conjunto extremeño, de ahí que le estén dando minutos de juego y confianza. Hay muchas esperanzas depositadas en él y creen que tiene un gran futuro por delante. Es un jugador quien sigue creciendo paso a paso . Medias: En 22 min; 3,5 puntos, 3,5 rebotes con 25% TC y 25% TL (1-4)

Pívot : (Dorsal 55): Sandi Marcius de 30 años y 2,08 altura. Jugador croata. Buen fichaje el del center procedente de Castelló donde apenas estuvo 3 semanas la pasada 19/20. Se encontraba sin equipo y decidió volver a Cáceres, sitio conocido por él. E stuvo en Cáceres en la 16/17 . 4º temporada en la liga, Pívot con grandes movimientos, fuerte y gran conocedor del juego. Domina muchas facetas. Estableció un histórico record de 62 de valoración en la 15/16 en LEB Plata vs Clínicas anotando además 41 puntos . Buen reboteador. Su punto débil, siempre fueron las pérdidas de balón y los TL, pero los TL los ha mejorado, teniendo un gran % hoy día. Ha tenido problemas de lesiones durante el último año y medio, y aunque parece ya sano y recuperado, siempre rondan los fantasmas de las lesiones por su cabeza . Ahora mismo, está rindiendo a un nivel alto siendo el único center puro de la plantilla. Medias: En 21 min; 10 puntos, 5 rebotes con 90% TC (9-10) y 100% TL (2-2)

Pívot/Ala - Pívot : (Dorsal 16): Aitor Etxeguren de 17 años y 2,05 altura. Interior muy muy joven quien aún, no ha cumplido la mayoría de edad. Cedido por parte de Casademont Zaragoza de ACB. Debuta en la liga. Es una promesa por desarrollar que ha pasado por categorías inferiores de la selección española. Polivalencia para jugar en ambas posiciones interiores. Buen juego interior en el poste y un tiro interesante a media distancia. Es el último jugador en la rotación interior . Medias: Aún no ha debutado

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE (ESTÁN SIN ORDENAR, YA QUE HAY DISPARIDAD CON EQUIPOS QUE HAN JUGADO 0, 1, 2 O 3 PARTIDOS)

Palencia (medias): ptos anotados; 71,7 pts. ()

ptos recibidos; 66 pts.()

2 pts (60%)()

3 pts (27%)()

T. Libres (79%)()

reb totales (22,7)()

reb def. (15,7) ()

reb ofens. (7) ()

asist. (8,3) ()

B. robados (2,7)()

B. perdidos (7,7) ()

Faltas Cometidas (20)()

Faltas Recibidas (18)()

Cáceres (medias): ptos anotados; 75 pts. ()

ptos recibidos; 70 pts. ()

2 pts (66%)()

3 pts (29%)()

T. Libres (55%)()

reb totales (30) ()

reb def. (21,5) ()

reb ofens. (8,5)()

asist. (14,5)()

B. robados (9) ()

B. perdidos (12)()

Faltas Cometidas (16,5)()

Faltas Recibidas (16,5)()

¿CÓMO LLEGA CÁCERES Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 20/21?

Cáceres es un equipo que cada temporada que pasa, tiene que reinventarse. Y es que batallar cuando se cuenta con un presupuesto bajo y en ciertos momentos incluso limitado, nunca es fácil. Ello hace que el principal objetivo cada campaña, sea conseguir la salvación lo antes posible. La temporada 18/19 lo hicieron principalmente con una victoria aquí en Palencia, que anímicamente les dio la vida. En la pasada 2019/2020, se situaban 9º en puesto PO cuando llegó la cancelación de la liga por el COVID-19. Y actualmente han tenido un gran inicio, llegando en buen momento al encuentro y con máxima confianza. El objetivo para los de Roberto Blanco, es llegar con las máximas victorias posibles a la fase de la permanencia. Si bien es inevitable que la afición y el club vista la temporada presente puedan ilusionarse con cotas mayores (e intentar meterse en la fase que da derecho al título y quedar entre los 5 primeros, a sabiendas de la dificultad que ello supone). En cuanto a su estilo de juego, Cáceres se basa en un ritmo muy atractivo, intentan correr el contraataque siempre que pueden y anotar con facilidad desarbolando al rival y es un equipo muy vertical hacia el aro. Además, es un equipo sólido en la actividad defensiva y cierre de las líneas de pase.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : A la renovación de 3 piezas importantes(Ventura, Berg y Del Águila), han sumado la llegada de jugadores con experiencia, poso en la categoría, en alza o bien que vuelven tras años sin jugar en LEB Oro (Sanz, Xavier, Schmidt, Cárdenas, Schaftenaar o Marcius) y ello lo cierran con 2 apuestas jóvenes debutantes (Usó y Etxeguren). La continuidad de Roberto Blanco superándose cada año es una apuesta sobre seguro. Es una plantilla muy competitiva con polivalencia en sus jugadores para rendir donde más lo necesite el entrenador. También, han apostado sobre seguro por jugadores que conocen la liga y sin apuestas de jugadores foráneos.

Lo peor : Es complicado sacar algo negativo a un equipo que lo está haciendo hasta ahora tan bien. Pero me quedo con que la plantilla por ese presupuesto limitado carece de cierto liderazgo y más tras las salidas de 2 jugadores claves todos estos años pasados (Rakocevic & el ex capitán Parejo) unida a la salida de Ricardo Úriz. De momento no se ha notado pero quizás pueda notarse conforme pase la liga y las jornadas. A mayores destacar que es una plantilla corta en el juego interior sin un “5” puro de referencia, más allá de Marcius. Presentan un juego interior de calidad, pero aún con la incógnita de ver que es lo que puede aportar un jugador tan joven como Etxeguren quien de hecho no ha debutado todavía. Si a ello unimos los problemas de lesiones en el pasado y actuales, de Cárdenas y Marcius (aunque el segundo de momento parece haberlas afortunadamente, olvidado), puede provocar que a la larga pese sobre el plantel y el rendimiento grupal.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : ROELAND SCHAFTENAAR / JEFF XAVIER

JUGADOR A SEGUIR : DEVIN SCHMIDT

El partido se disputará este VIERNES 6 de Noviembre a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Antonio Sacristán Barazón → colegio vasco), (José María Terreros San Miguel → colegio riojano) y (Rodrigo Garvin Domingo → colegio madrileño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-9e30d8f1-e757-44c0-6174-08d85adfb79c