CB Prat - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras el habitual parón veraniego de descanso entre temporadas sin poder disfrutar de nuestra querida LEB Oro, por fin vuelve la competición en lo que será la temporada nº 26 en la historia de la categoría. Verano aún más largo si cabe para nuestro equipo, tras no clasificarnos para PO en la 20/21. Exactamente 146 días después, volvemos y lo hacemoscon muchos cambios y por ejemplo con nuevo patrocinador (EasyCharger Palencia). Disputaremos nuestra temporada nº 13 en la LEB Oro, siendo uno de los clubes históricos y clásicos. Comenzamos visitando la pista de un recién ascendido (CB Prat). Los “potablava” vuelven a la liga una vez jugadas 2 temporadas en LEB Plata. Cumplen su 6º temporada en Leb Oro. Han renovado un año más ese acuerdo de filialidad con la Penya de ACB .

CB Prat finalizó la pretemporada con 5 victorias y sólo 1 derrota (5-1). De sus 5 victorias, 4 han sido como local y 1 como visitante. Aunque los resultados de la pretemporada siempre hay que cogerlos con pinzas y pasan a un segundo plano, han demostrado ser un equipo competitivo habiendo ganado a otros equipo de la liga, como Lleida o Girona .

Vienen de PERDER en Girona (56-76) destacando Coffi con 13 valoración. El precedente del partido de IDA en Prat en la 18/19, fue victoria por 55-98, destacando Rokas Gustys con 19 de valoración . Fue un partido histórico para los nuestros, ya que ese +43 supuso la victoria más abultada en LR, de todas las temporadas que hemos jugado en LEB Oro .

Entrenados por un coach clásico como es Josep María Berrocal quien ha dado relevo al gran trabajo del joven Dani Miret durante estos años (destino Joventut en ACB). Berrocal vuelve a entrenar como head coach en la categoría tras sus anteriores 2 experiencias con los extintos Menorca Basquet (11-12) o Lucentum Alicante (12-13). La pasada 20/21, la dedicó a entrenar en Bahrein (Al Muharraq). Siguen en el equipo hasta 7 jugadores de la temporada pasada. Tienen hasta 10 debutantes en la liga. La media de edad es de 23,5 años .

Análisis de la plantilla de CB Prat:



Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 4): TJ Crockett de 22 años y 1,85 altura. Gran fichaje el de este base rookie USA procedente de NCAA (Universidad de Lindenwood) donde terminó todo su ciclo universitario. Debuta en la liga. Jugador que imprime mucha velocidad a los partidos y de perfil claramente anotador. Ideal para un juego de transiciones rápidas en los potablava. Mucho potencial y una pinta tremenda si se adapta bien a la categoría. A priori, el PG titular . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Alero/Escolta : (Dorsal 31): Marc Blanch de 39 años y 1,95 altura. Exterior clasicazo de la categoría y el auténtico líder – capitán de los catalanes. Lo tuvimos en Palencia 2 temporadas seguidas. Cumple su 5º campaña consecutiva en Prat y nada más y nada menos que su 13º temporada en la liga. Viejo rockero de los que casi ya no quedan. Con muchísima experiencia, es uno de los grandes veteranos de la LEB Oro. Experiencia ACB con Estudiantes o Andorra. Una de las grandes estrellas del equipo por su experiencia y compromiso con el grupo . Excelente tirador de media y larga distancia, trabajando bien el rebote o la defensa. A eso suma, que es muy seguro desde el 4,60. Jugador capital en Prat . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Alero/Ala - Pívot : (Dorsal 1): Yannig Kraag de 18 años y 2,03 altura. El joven alero tulipán, es una de las perlas de la cantera del Joventut. Sigue cedido de LEB Plata, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y debutando en la liga. Polivalente, con gran físico y con mucha elasticidad para abarcar varias facetas en la pista. Buen defensor, debe seguir mejorando en ataque. Si sigue progresando, bastantes papeletas para ser el “3” titular . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% triples con 0% TC y 0% TL

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 20): Andrés Ibargüende 25 años y 1,98 altura. El interior colombiano promete dar mucho que hablar, siendo uno de los grandes nombres jóvenes a seguir en la liga. Fichado procedente de la liga de su país (Cafeteros) y con experiencia en Holanda la 20/21. Debuta en la liga. Se trata de un hombre con un físico e intensidad tremendo, excelso reboteador, gran taponeador, con un buen entendimiento de las continuaciones en el P&R. Mucho ojo a su desempeño, ya hemos visto en pretemporada de sus grandes capacidades . Medias: En 0 min, 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC, 0% triples y 0% TL

Pívot : (Dorsal 32): John Florveus de 31 años y 2,11 altura. La torre del equipo potablava. Procedente de Eslovaquia (Nova Ves). Debuta en la liga. Center eminentemente defensivo e intimidador con una gran movilidad a pesar de su estatura. Buen reboteador y aprovecha situaciones de aclarado o P&R en ataque. Su llegada los da un salto de calidad en la pintura principalmente atrás. Puede hacer una gran pareja con Ibargüen . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

Banquillo

Base : (Dorsal 3): Sergi Costa de 25 años y 1,90 altura. Fichaje procedente de Innova Chef Zamora. 4 temporadas después de su última experiencia en LEB Oro con Palma, vuelve a la categoría cumpliendo su 4º temporada en la liga. Ya jugó en Prat 2 campañas anteriormente. En LEB Plata ha ido creciendo todos estos años y debería ser importante desde el bench. Destaca por su visión de juego, cuidado del balón, gran asistente, aunque debe seguir mejorando en su lanzamiento de 3. Conoce la liga perfectamente y tendría que asentarse en Oro . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Base : (Dorsal 6): Pol Olivier de 27 años y 1,88 altura. Fichaje procedente de EBA (Valls) donde estuvo 1 campaña y media. 3º temporada en la liga . Experiencias anteriores en Cáceres y Melilla. Tiene un contrato mensual con opción a ser prorrogado hasta final de temporada. 3 ediciones después, vuelve a LEB Oro. Se trata de un playmaker joven con buena visión de juego y de perfil más director que anotador. Siempre le ha costado prodigarse en el tiro si bien tiene un gran % de acierto en los pocos triples que lanza. Al igual que Costa, ha dado pasos atrás jugando en categorías más bajas con el objetivo de volver a asentarse en Oro definitivamente . Medias: En 0 minutos; 0 puntos con 0 asistencias con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Escolta/Base : (Dorsal 11): Juan Coffi de 23 años y 1,93 altura. El exterior catalán llega procedente de NCAA (Christian Brothers), volviendo a jugar en España tras su etapa USA. Debuta en la liga. Polivalencia para jugar de base, tiene buen manejo exterior y lanzamiento perimetral. En USA ha madurado su juego. Escolta a priori de rotación que dará minutos de descanso a Blanch . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC con 0% triples y 0% TL

Alero : (Dorsal 21): Miguel Allen de 18 años y 2,03 altura. Este “3” canario tan joven, llega procedente de ligaEBAtras haber tenido la oportunidad de debutar la pasada campaña 2 partidos en ACB con la Penya. Tiene una gran proyección por delante y lo espera un gran crecimiento si consigue adaptarse a la exigencia de la liga. Gran físico para jugar incluso de “falso 4” en un momento dado. Debuta en la liga. Alero de rotación de quien se espera, siga progresando en su juego . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

Alero/Ala - Pívot : (Dorsal 5): Zsombor Maronka de 19 años y 2,08 altura. Joven talento húngaro. Es otra de las perlas de la cantera del Joventut. Sigue cedido de LEB Plata, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y debutando en la liga. Se mantiene tras el ascenso a Oro. Muy polivalente para poder jugar por dentro o por fuera. Tiene un perfil de jugador abierto abriéndose en el P&P a la línea exterior para hacer daño con su tiro de media – larga distancia. Ayuda en el rebote. Otro jugador de rotación por descubrir . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

Ala - Pívot : (Dorsal 10): Arnau Parrado de 21 años y 2,03 altura. Cedido por la Penya. Sigue de la campaña anterior. Por fin veremos en LEB Oro a un talentazo como él, después de jugar 3 temporadas seguidas en LEB Plata (2 en Prat y 1 Clavijo). Debuta en la liga. Cada temporada progresa más y parece que ya está capacitado y preparado para dar el salto. Fue un hombre clave en ese ascenso a Oro potablava. Uno de los grandes jóvenes a seguir. Tendrá competencia en el juego interior, pero seguro será una de las piezas claves del equipo . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

Ala - Pívot : (Dorsal 12): Adrià Domenech de 19 años y 2,07 altura. Uno más cedido por la Penya. Sigue cedido de LEB Plata, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y debutando en la liga. Puede jugar por dentro y por fuera, versátil. Sigue puliéndose. Interior de rotación . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

Pívot : (Dorsal 7): Kriss Helmanis de 19 años y 2,08 altura. Cedido por la Penya. Pívot letón quien sigue de LEB Plata, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y debutando en la liga. Presentó en LEB Plata muy buenos % de acierto en el tiro exterior. Buen reboteador, físicamente tiene muy buena pinta si sigue mejorando. Dotará de profundidad la rotación interior . Medias: En 0 min; 0 puntos con 0 rebotes con 0% TC y 0% TL

SIN ESTADÍSTICAS DEBIDO A QUE AUN NO SE HA DISPUTADO JORNADA ALGUNA

¿CÓMO LLEGA CB PRAT Y CUAL ES EL OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2021 / 2022?

CB Prat vuelve a competir en una liga donde tiene mezcla de sin sabores, pero también de grandes e históricos recuerdos. Y es que nunca se olvidará la tremenda temporada 2017/2018 que vivieron los del Bajo Llobregat, cuando fueron capaces de quedar 2º en LR y alcanzar el culmen de haber casi llegado a toda una final de PO (forzando el 5º partido de semis vs Melilla) a los mandos de nuestro ex entrenador Arturo Álvarez. Los potablava vienen de realizar una gran pre-temporada de juego y resultados y siempre con la misma filosofía de años anteriores de apuesta por los jóvenes, sustentada en esa vinculación con Joventut no le permite actuar de forma tan autónoma, tiene que mirar en cartera a jugadores más jóvenes aún en progresión y siempre dependiendo de las directrices de la “Penya”.

El objetivo es muy claro, la salvación. Tras el descenso de los “gallos” de ACB (en especial Estudiantes) y el aumento en líneas generales del nivel de la LEB Oro, no lo tendrán nada fácil conseguirlo. Pero seguro que darán más de 1 y de 2 sustos durante la temporada. En su estilo de juego, le gusta jugar a campo abierto, con transiciones rápidas y ritmo alto. Haciendo que sus jugadores disfruten con libertad. En defensa eso si, son muy inconsistentes faltos como es lógico de experiencia. Una de las medias de edad más jóvenes de toda la categoría .

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Mantienen una buena base del bloque que les hizo ascender desde LEB Plata, ya sea con renovaciones de jugadores básicos como Blanch o con la continuidad de los cedidos por parte de Joventut de ACB. Es un equipo que no tiene miedo a nada y que ofrecerá un basket muy atractivo, liberados totalmente de presión alguna, conscientes de que la salvación se antoja difícil pero posible. Mucho talento en sus posiciones. Además, es un roster amplio con 12-13 jugadores en la rotación que pueden aportar.

Lo peor : El contar con una plantilla tan joven, siempre es un arma de doble filo. En la parte positiva está el hecho de que podrán aguantar físicamente a los rivales hasta el final de los partidos, pero en la parte negativa conviene mencionar la falta de experiencia, veteranía (salvo Blanch) con muchos debutantes, lo cual siempre es necesario para disputar una liga tan competitiva e igualada como es la LEB Oro.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : MARC BLANCH

JUGADOR A SEGUIR : ANDRÉS IBARGÜEN / ARNAU PARRADO

El partido se disputará este SÁBADO 9 de Octubre a las 18:15 h y será dirigido por los colegiados (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco), (Jacobo Rial Barreiro → colegio gallego) y (Eva Areste Giralt → colegio catalán).



Enlaces:http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-afc15c71-e505-4d10-b1b6-08d983dfde81