Lúcas Antúnez: “Voy a intentar que la afición se divierta”

Lucas Antúnez, jugador de veinticuatro años y 1.91m de estatura es uno de los recientes fichajes de Chocolates Trapa Palencia para la inminente temporada.

Marcos Rojo ha podido hablar con él para Cope Palencia.

Marcos Rojo: Imagino que estés emocionado e ilusionado con el fichaje.

Lúcas Antúnez: Pues sí, súper ilusionado. Es una oportunidad increíble para mí en mi segundo año como profesional y con muchas ganas de ponerme a trabajar con el equipo.

M.R: Tienes veinticuatro años, estás en ese momento en el que se pasa de jugador jóven a jugador de mediana edad así que era un buen momento en tu carrera para dar este paso a un equipo como Palencia en Leb Oro.

L.A: Sí, yo creo que sí. Igual ya no soy tan jóven de edad pero en el ámbito profesional sí, ya que es mi segundo año. Yo creo que el año pasado fue un buen año para empezar mi carrera con un entrenador que me dió mucha confianza y un cuerpo técnico del que aprendí mucho. Por lo tanto pienso que acabé el año preparado para subir una categoría y afrontar el reto de jugar en un gran equipo como es Palencia.

M.R: Eres hijo de Jose Miguel Antúnez, lo cual puede ser una presión pero a la vez también un gran ejemplo y un espejo en el que mirarte.

L.A: Mucha gente me pregunta sobre si es presión o no pero para mí no lo es en absoluto. Yo creo que en bastantes sentidos es una ventaja, lo tengo a él para aconsejarme y como tú dices es alguien en el que mirarme y ver como puedo mejorar para llegar a ser un gran jugador como fué él. Pero luego cuando yo juego no pienso en eso; no estoy pensando en mi padre ni en nada, simplemente en ver lo que puedo hacer yo y en lo mejor para el equipo.

M.R: Comenzastes en las categorías inferiores de Estudiantes y fué allí donde comenzaste a formarte como jugador.

L.A: Sí eso es. Desde pequeño estuve en Estudiantes. Ese fué mi comienzo.

M.R: Luego de ahí te fuistes a Estados Unidos para jugar en la NCAA con los Rockets de Toledo y con Northeastern State. ¿Qué destacarías de tu paso por EEUU aparte de aprender inglés?

L.A: (risas) La verdad que hubo una gran diferencia en mi inglés de cuando llegué a cuando me fuí pero no fué solo eso. En mi año junior en Estudiantes me fui he hice dos años de colegio allí, después otros dos de universidad y ya de ahí di el salto a la División 1 con Toledo. Lo que más destacaría es la mentalidad y cuando hay adversidad el ser fuerte mentalmente y seguir trabajando todos los días. Solo pensar en mejorar cada día y no pensar en si las cosas están yendo mal o bien; me centré solo en la actitud y en pensar que lo que tuviese que llegar ya llegaría. En definitiva, darlo todo cada día porque el que trabaja al final recoge los frutos que siembra.

M.R: Estuviste también alejado de tu familia, ¿eso puede haberte ayudado también a ser más fuerte de cara por ejemplo a adaptarte a una nueva vida aquí en Palencia?

L.A: Pues sí aunque por mucho que estuviese alejado de la familia yo estaba haciendo lo que más me gusta en el mundo que es levantarme cada día para jugar al baloncesto. Echaba de menos a mi familia y amigos pero estaba encantado de poder jugar todos los días al máximo nivel con jugadores muy buenos, entrenadores muy buenos o con el gimnasio disponible siempre que quisiese durante esos seis años que he estado fuera.

M.R: El año pasado jugaste en Leb Plata con el CB Tormes promediando 9,4 puntos en 15 encuentros, ¿ha sido tu mejor año?

L.A: Yo creo que sí. Al final todo lo trabajado y sembrado en EEUU pues lo vi reflejado en el año pasado. Tuve un poco de mala suerte aunque también puede verse como buena suerte, ya que las lesiones que tuve no fueron muy graves. El tiempo que jugué si que pude demostrar que tengo mucho baloncesto dentro y creo que todavía me queda la mayor parte por enseñar.

M.R: Puedes jugar en la posición de 1 pero también en la de 2, intuyo por lo que parece que tu nuevo entrenador Carles Marco puede utilizar este año dos bases en determinadas fases de los partidos, ¿qué has hablado con él?

L.A: Sí, eso me dijo él. Soy un base que también puede jugar de 2 y en el baloncesto de ahora puede subir la bola uno o subirla el otro sin que pase nada por ello. Creo que tengo un tiro que puede ser una amenaza entonces quizás por eso quiera en determinados momentos utilizarme como 2 para descargar el balón y buscar mi tiro o para ponerme a defender al base contrario y que lo pueda hacer por toda la pista. Creo que he mejorado mucho fisicamente en estos años que he estado fuera y puedo ser capaz de hacer eso. Estoy a las órdenes del entrenador y lo que me pida lo voy a ejecutar sin discutirle nada; haré lo que él quiera.

M.R: ¿Qué sabes o a quién conoces de tus nuevos compañeros?

L.A: Al estar tanto tiempo fuera no he visto mucho baloncesto de España entonces la verdad es que no he visto jugar casi a ninguno. Conozco a alguno de oídas y de lo que me han contado.

M.R: Imagino que te habrán contado lo que ha crecido la afición del equipo y que la temporada pasada el Pabellón estaba practicamente lleno cada partido, lo cual supongo que sea una motivación más.

L.A: Eso es una motivación increíble. No hay nada que le pueda gustar más a un jugador que salir y que toda tu afición esté detrás tuyo, te anime, esté tanto en los momentos malos como en los buenos y eso es algo que me encanta. Yo cuando salgo intento también que la afición se divierta; voy a dejarme la piel pero a la vez también, cuando pueda, voy a intentar hacer que la afición se divierta, meterles más en el partido o hacer que se vengan aún más arriba. Eso me encanta.

M.R: Para terminar puedes mandarle un mensaje a la afición.

L.A: Pues que sepan que con el jugador que han fichado no va a faltar nunca la actitud, lo voy a dar todo en cada entrenamiento y en cada partido. Luego las cosas podrán salir o no y los tiros entrarán o no pero quiero hacerles saber que me voy a dejar la piel cada día para que los colores del Palencia y el equipo estén lo más arriba posible. Hay que ganar el mayor número de partidos, que es lo que a mi me gusta, lo que estamos buscando y a ver si este año podemos ganar la Liga, ese es el objetivo.