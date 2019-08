Chuco regresa al Deporcyl

Abraham Gandarillas Santiago, conocido deportivamente como “Chuco”, regresa a la que ya fue su casa hace algunos años (durante la temporada deportiva 2014/2015), para convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo guardense, siendo un jugador mucho más completo y determinante qué el que militó en Guardo en ese momento.



Chuco es un ala zurdo, con 28 años recién cumplidos, muy habilidoso y con un espectacular 1x1, un jugador muy del gusto del técnico leonés, Eloy Alonso, que ya intentó su incorporación la pasada temporada, que finalmente no se pudo llevar a cabo por los compromisos laborales del jugador, algo que este año se ha podido solucionar para que Chuco se incorpore.

Un jugador en el que el preparador del DEPORCYL tiene puestas muchas esperanzas puesto que le conoce a la perfección y espera sacarle su máximo rendimiento, en palabras del propio técnico “Chuco es un jugador al que ya conozco desde hace tiempo y al que ya quise incorporar la pasada temporada, un tipo de jugador que nos va a venir muy bien, ya no solo por sus características técnicas, un jugador zurdo, con desborde, buen 1x1 y gol, algo que le hace diferente, sino también por su entrega e intensidad en la pista, además conoce el club, el pueblo, y a muchos de sus nuevos compañeros, por lo que creo que su adaptación será rápida ya que es un jugador que viene con muchas ganas, por lo que estoy convencido que nos va a aportar muchísimo esta temporada” señalaba Alonso.



Chuco militó durante las tres últimas temporadas en el CRC Nuevo Matadero de Reinosa, en la Tercera División Cántabra, donde compartía equipo con su hermano mellizo Iván y donde consiguió formar parte de la selección regional.



Una vez cerrada su incorporación al conjunto guardense, el jugador dejaba sus primeras impresiones sobre el fichaje a los medios de su nuevo club:



¿Qué te ha llevado a aceptar la oferta del DEPORCYL Guardo FS?

-Los principales motivos que me han llevado a aceptar la oferta de jugar en el DEPORCYL Guardo FS son la posibilidad de asumir un nuevo reto jugando en una división de alto nivel, poder disputar la Copa Del Rey (competición en la que nunca he participado) y si la suerte nos acompaña, disputar unos playoffs de ascenso a División de Plata, que sería algo maravilloso tanto personalmente como sobre todo para el club, la localidad, su afición y todo el mundo que trabaja en este proyecto.



-¿Qué conoces del club?

-Del club puedo decir que lo conozco en gran parte, tuve la suerte de pertenecer hace unos años y en lo personal conozco a varios de sus integrantes. Por otro lado, Guardo es mi pueblo por parte materna y he pasado dos años viviendo en casa de mi abuela, al igual que de pequeño estuve varios veranos criándome allí y eso me hizo conocer a muchas personas con las que a día de hoy mantengo relación, por todo esto puedo decir que cuando me pongo esa camiseta siento que estoy defendiendo los colores de mi pueblo y eso me hace dar lo mejor de mí en cada partido. Lo que más destaco del club es su crecimiento año tras año y la gran afición que se ha forjado a lo largo de todo este tiempo, convirtiendo cada partido en la Bombonevera en una fiesta para todos los amantes del fútbol sala.



-¿Qué esperas de la próxima temporada?

-Con la mayor humildad del mundo y siendo consciente de los grandes equipos a los que nos vamos a enfrentar, de esta temporada lo que espero es poder estar arriba y conseguir una plaza para disputar los playoffs de ascenso a División de Plata. Al igual que tengo la esperanza de que hagamos un buen papel en la Copa Del Rey y poder un año más llevar a Guardo a un equipo de Primera División de Fútbol Sala.



¿Cómo te definirías como jugador?

-Me defino como un jugador vertical, desequilibrante y al que le gusta encarar al contrario, cuando hay situaciones de peligro. También me caracterizo por ser un jugador que en muchas ocasiones le gusta asumir el papel de sacar el balón desde atrás en situaciones de mucha presión del equipo rival. Soy zurdo pero no tengo problema en buscar disparo o acciones con la diestra, aunque evidentemente suelo buscar en las jugadas orientarme para mi pierna buena. En la faceta defensiva he progresado mucho en los últimos años y con la experiencia he ido aprendiendo la colocación y los movimientos adecuados en cada momento y situación del partido.

Además, en sus redes sociales ha afirmado que "es el momento de afrontar un bonito reto", con las "ilusiones intactas" y decidido a "darlo todo".

Una nueva temporada está a punto de echar a andar y Deporcyl Guardo vuelve a ilusionar a Palencia como máximo referente de la provincia en el Fútbol Sala.