Una de cada seis familias en León roza el umbral de la pobreza

Aurora Baza, directora de Cáritas Diocesana de León, visita Mediodía en COPE León para participar en el espacio "Entre Nosotras".

La nueva directora sustituye en el cargo a Beatriz Gallego, y afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y responsabilidad, con el objetivo de reforzar los programas que Cáritas ya tiene en marcha y desarrollar nuevos proyectos atendiendo a las necesidades de la población en la actualidad.

Usuarios

Aurora destaca que poco a poco se está ampliando el nivel de usuarios. El año pasado la entidad atendió a más de 4.000 personas y se realizaron más de 60.000 intervenciones, "demasiadas para una ciudad como León".

El umbral de pobreza ha bajado y una de cada seis familias leonesas, que tenía poder adquisitivo medio, tiene problemas para llegar a final de mes y no pueden asumir sus necesidades básicas (alimentación, suministros, alquiler...).

Más que repartir alimentos

La mayoría de la gente cree que la función de Cáritas Diocesana en León es la de repartir alimentos, pero va mucho más allá. La entidad gestiona programas de acompañamiento, como "Caminando juntos", para evitar la soledad de los mayores; programas de empleo y formación, dignificando a las personas; programas de atención a refugiados, personas sin techo...

Ahora la entidad está centrada en la Campaña de Navidad, implicando a centros educativos, a empresas y a las cáritas parroquiales, porque la sociedad juega un papel fundamental.

Voluntariado

La base de Cáritas es el voluntariado. En la actualidad 547 voluntarios colaboran con Cáritas. Aurora remarca que ahora se busca una mayor implicación de los jóvenes, creando un espacio para que se reúnan y puedan involucrarse en el voluntariado. La entidad busca la colaboración de la Universidad de León para lograr captar al mayor número de jóvenes posible.

Además la sociedad ayuda a Cáritas de varias formas: 270 empresas, 700 donantes y 500 socios, permiten el funcionamiento de la institución, aunque nunca es suficiente. Aurora Baza reclama más recursos para desarrollar talleres de empleo, potenciando la independencia de los usuarios, en sectores como la hostelería o informática, ayudar a las mujeres sin techo, a transeúntes con enfermedades de salud mental, para los que es necesario un protocolo de actuación en el que estén implicadas otras administraciones, o la soledad no deseada como mal endémico de la sociedad, no sólo en mayores, si no especialmente en jóvenes.

