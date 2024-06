Tras la pelea en el cine, Barrul participa en una velada de boxeo: "Voy a ofrecer mi mejor versión"

El boxeador leonés Antonio Barrul fue noticia el mes pasado a nivel nacional por golpear a un hombre en un cine de la capital leonesa durante la proyeccción de una película infantil. Hoy lo es por protagonizar la velada de boxeo "La noche de las estrellas 4" el viernes 14 de junio en el Pabellón Municipal de Puente Castro, donde se enfrentará a Alexandru Iota.

La velada comenzará a las seis de la tarde con otros enfrentamientos con boxeadores de talla nacional e internacional y promesas. El turno de Barrul llegará sobre las 21.30.

“He vivido altos y bajos por motivos que todos sabemos y me he sentido muy arropado por la gente” manifiesta el púgil que también asegura va a ofrecer su “mejor versión y boxeo” en una jornada en la que espera dar un paso más hacia la meta que se ha planteado de conseguir ser campeón de España.

“Voy a dar la victoria a León. Voy a subir mucho más fuerte. Todo lo malo que me pasa me convierte en más fuerte y lo vais a ver. Vamos a por ese 6-0 y no tengo duda de que la victoria es mía”, recalca.

Combates

El primer combate será protagonizado por Lázaro Barrul, hijo del promotor y entrenador Vicente Barrul, quien ha logrado ser campeón de España en la categoría Schoolboy y mostrará su mejor boxeo en el ring frente al burgalés Rayan. El segundo combate será entre Ayou Zekri y Adrián Fraile en la categoría élite, y el tercero, entre Álex González y Santi Diez. El cuarto combate será entre Hugo Callejo y Alae Edine. El quinto combate contará con la participación de Mario Suárez de la promotora Barrul Promotions, reciente sub-campeón de Castilla y León, quien se enfrentará al burgalés David.

Tras un descanso de 20 minutos, se reanudará la velada con el sexto combate estará protagonizado por Andre Oliveira de la promotora Barrul Promotions, quien peleará contra Youssef. El séptimo combate, también protagonizado por Javier Coray, dos veces campeón de España en categoría joven, se enfrentará al actual sub-campeón de España en la categoría élite.

El siguiente combate será entre Diego Crespo, quien tras una dura lesión en la mano derecha, buscará resurgir enfrentándose a Stephanie Nicolae. Posteriormente, llegará el combate de Ibrahimi Diallo, un boxeador belga con experiencia internacional. Finalmente, el combate entre Antonio Barrull y Alessandro Ionita cerrará la velada.