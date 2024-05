¿Todavía no has hecho la Declaración de la Renta? No te fíes del borrador

Si todavía no has realizado tu declaración de la Renta de 2023, aún estás a tiempo porque la campaña termina el 1 de julio de 2024.

El Decano del Colegio de Titulares Mercantiles de León, Antonio Jarrín Matilla, define este impuesto con "confesarse con la Agencia Tributaria" de todo lo que ha pasado económicamente hablando en tu vida durante el pasado año 2023, de tal manera que si tienes un sueldo, una vivienda habitual, unos ahorros y has ganado unos intereses, has vendido unas acciones y has ganado dinero, has vendido un inmueble, o tienes una actividad empresarial... por poner algunos ejemplos, todos estos actividades son las que conforman la base de la declaración de la Renta para que todos juntos y según una serie de cálculos, se obtenga una cuota ingresar o una cuota a devolver.

Jarrín deja claro que "Hacienda no devuelve nada que antes no te haya quitado. A mí Hacienda me devuelve el exceso de retenciones que hayan tenido aquellos pagadores de mis actividades económicas del año".

Borrador

El Decano apunta que el borrador solamente contiene aquellos datos económicos facilitados por terceros, pero de forma básica. Jarrín aconseja que no se acepte el borrador a no ser que sea algo muy sencillito, como una nómina, porque pagador habrá dado los datos correctamente de esos rendimientos del año.

Por otra parte Antonio declara que debemos comprobar qué es mejor para nuestro bolsillo, si hacer la declaración conjunta o hacerla separada. "Hacer la declaración es más complejo de lo que parece" y subraya que lo mejor es acudir a un profesional, como los titulares mercantiles, identificables por la placa de colegiado que exhiben en sus negocios, y evitar el intrusismo profesional "uno de nuestros grandes problemas. Aquí todo el mundo hace declaraciones de IRPF, todo el mundo lleva contabilidad y después pasa lo que pasa y sucede lo que sucede".

Titulares Mercantiles

Con más de 150 años de historia, los titulares mercantiles son aquellos profesionales expertos en microeconomía que desarrollan, en relación con la economía de la empresa, las funciones establecidas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Oficina Internacional de Trabajo (O.I.T.) para el Contador y Administrador: asesoramiento fiscal y contable, organización y administración de empresas, auditorías de cuentas y temas concursales (suspensiones de pagos y quiebras). Estas funciones fueron recogidas en el R.D. 871/1977, de 26 de abril, que aprobó el Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores y Peritos Mercantiles.

En España hay cerca de 175.000 titulares mercantiles, entre peritos mercantiles, profesores mercantiles, intendentes y actuarios, a los que hay que sumar los titulados en ciencias empresariales y las nuevas titulaciones en dirección y administración de empresas.

En León el Colegio de Titulares Mercantiles cumple 105 años de historia. Su sede está en la Calle Ancha, 17, 1º Centro y el teléfono de contacto es el 987 849 834