Tu tienda especializada en comercio justo y ecológico es Equitanea

Equitanea es una tienda especializada en comercio justo y ecológico. No se limita sólo a comercializar este tipo de productos, sino que desarrolla actividades en las 3 dimensiones que definen el comercio justo: la comercialización, la sensibilización y la incidencia social para producir un cambio en el modelo de producción, comercialización y consumo.

Esto es lo que diferencia esta tienda de otros puntos de venta donde se centran principalmente en la comercialización de los productos bio y justos. En Equitanea piensan que hacer comercio justo es algo más que vender productos de comercio justo. Es ante todo promover el empoderamiento del consumidor para que sea un agente de cambio a través de sus hábitos de consumo.

Esta tiendas de comercio justo lleva trabajando 17 años y desde el principio establecieron una relación de colaboración con la Asociación de Consumidores y Productores Ecológicos La Semilla. Cuando en León apenas había oferta de productos ecológicos, esta asociación nació para poder comprar esos productos directamente a los productores y distribuidores a un mejor precio al hacer compras colectivas. La tienda Equitánea es sede de la Semilla donde sus socios acuden a comprar beneficiándose del descuento de socio.

También colaborab en la promoción de la Banca Etica Fiare y con el Grupo de Trabajo León Ciudad por el Comercio Justo para impulsar las finanzas éticas y el consumo responsable. Últimamente se han incorporado a la plataforma Too Good to Go desde la que se intenta reducir el desperdicio alimentario.

Como tienda ofrecen a sus clientes productos respetuosos con el medio ambiente, que favorezcan su calidad de vida y su salud y que garanticen también unas condiciones laborables dignas a los productores.

Esto último no siempre es fácil, puesto que en el caso de los productos ecológicos tienen muy buena información sobre los beneficios que aportan a nuestra salud y al medio ambiente, pero muy poca sobre las condiciones sociales y laborales en que se están produciendo en los campos de cultivo e invernaderos de nuestro país o de los países en vías de desarrollo.

Equitánea es un espacio donde practicar la economía colaborativa desde el CONSUMO JU-BI-LO-SO (JUSTO, BIO, LOCAL Y SOLIDARIO)

No cabe duda que el consumo ecológico aunque se ha puesto de modo, es algo más que una tendencia pasajera porque responde a una verdadera necesidad: la de alimentarnos de un modo más saludable y la de tener modos de producción más sostenibles. Pero al popularizarse y entrar en el sector actores más interesados en la “oportunidad de negocio” que en el auténtico valor de este tipo de producción y consumo corre el riesgo de degradarse. Hoy cualquier producto o negocio se auto denomina sostenible, saludable sin que aporte la información suficientemente transparente que acredite esa calificación.

Las estrategias del marketing alimentario condicionan y manipulan al consumidor medio que se fija más en la estética y el diseño del envoltorio que en su contenido. Por eso desde la sensibilización todavía queda mucho que hacer para que el consumidor no se deje manipular y tome conciencia del poder que tiene para cambiar las reglas del juego, pues al fin y al cabo es su decisión de compra la determina que productos siguen o salen del mercado.

En Equitanea tienen una amplia gama de productos de comercio justo (chocolates, cafés. Infusiones y de alimentación ecológica y cosmética natural...). También trabajan la venta de productos a granel y hacen servicio a domicilio en León capital.

De cara al verano recomiendan la utilización de protectores solares ecológicos libres de parabenes y el consumo de frutas y verduras ecológicas de temporada. Equitanea recibe estos productos frescos los martes y los jueves.

Para estos días de calor, tienen unos ricos helados veganos y ecológicos de producción gallega o los helados artesanos y ecológicos elaborados en León con leche de cabra.

Y como bebida refrescante, ALTERNATIVA A LOS REFRESCOS AZUCARADOS INDUSTRIALES, una buena infusión FRÍA de hibisco o karcadé con limón. Rico en vitamina C y que además de hidratarnos es depurativa del hígado y del riñón.

Equitánea está en la Calle Ramiro II, nº 3, en León.

Puedes consultar la web equitanea.org o contactar con ellos llamando al 987249559 o en el 606 193243.