¿Quieres cambiar de coche? ¿Buscas un Kilómetro cero?

León acoge entre el 6 y el 9 de junio el VI Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero organizado por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (ACOLE), en colaboración con el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y el Ayuntamiento de León, que pone a disposición el Palacio de Exposiciones donde se podrá visitar el salón.

Esta exposición permitirá a los leoneses acceder a la compra de vehículos con importantes descuentos. Una cita que, según ha precisado el alcalde de León, Jose Antonio Diez, se consolida año tras año, crece en número de visitantes y se ha convertido en un punto de atracción para la ciudad.

Esta sexta edición de la Feria del Automóvil cuenta con la participación de todos los concesionarios oficiales asociados a ACOLE y la mayor parte de las marcas actuales del mercado. El VI Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero reunirá a más de 400 vehículos de todos los concesionarios de la ciudad, en el que además se presentarán novedades, en un momento de cierta retracción del sector, que en en canal de ventas a empresas y autónomos presenta un crecimiento del 5,8 por ciento, pero en el de particulares no supera el 0,8 por ciento.

Parte de ello, según los concesionarios, se debe a que la aplicación del Plan Moves, de ayudas a la compra de coches eléctricos o híbridos nuevos, no arroja los resultados esperados. A su juicio, las ventajas del mismo deberían extenderse a los coches que etiqueta ECO. “Tendríamos que reflexionar al respecto”, comentó Roberto Rodríguez, como portavoz de Acole, acompañado de Julio Cabanas y Carmen Santos, también representantes del colectivo.

Castilla y León, recordó, cuenta con un parque automovilístico de los más viejos de España, con una media de antigüedad de 18 años. Por otro lado, el sector también acusa -aunque en León todavía no se deja sentir esa corriente como en las grandes ciudades- una “clara tendencia” al uso de los servicios de movilidad, en detrimento del vehículo particular. “Antes, con 18 años, estábamos deseosos de sacar el carné y tener un coche, aunque fuera de segunda mano, y ahora eso no sucede”, aseguró.

La muestra estará abierta al público desde el 6 hasta el 9 de junio en horario de 11:00 a 21:00 horas de forma ininterrumpida.