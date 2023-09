La Policía Local de Castilla y León participa en un ensayo para mejorar sus pruebas físicas

70 agentes de Policía Local de 14 municipios de Castilla y León participan en una sesión formativa organizada por la Junta, con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, para mejorar sus conocimientos en la materia. “Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad de desarrollo de calidad de vida pero también son un peligro, porque los que están al servicio del mal aprovechan también las nuevas tecnologías para la delincuencia y el incremento de incidentes de seguridad y ciberseguridad y de los ciberdelitos es exponencial en los últimos años”, señaló el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado de la directora general de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés.

El consejero hizo también alusión a la intención de la Junta de lograr una homogeneización de la Policía Local en Castilla y León como elemento importante “para garantizar la eficacia, la eficiencia de sus funciones y también para la mejora de su estatuto profesional” y el objetivo. de que tengan “un estatuto más adecuado a la carrera profesional, a su promoción y por tanto a su calidad de vida también como personas”.

Modificación ley de Policías Locales

Además 59 agentes realizan un ensayo que tiene por objeto la mejora de las pruebas físicas a las que se someten, para adaptarlas a las circunstancias reales de su trabajo.

Se pretende, dijo el consejero, que la modificación que se prepara de la ley de Policías Locales y de la ley de Coordinación incluyan los posibles cambios que se propongan a raíz del desarrollo de las propuestas planteadas por el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física. Así, las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de León fueron el escenario elegido para que los policías locales participantes, mujeres y hombres de entre 26 y 59 años, realizaran las pruebas. “Hay indicios de que tienen que ser mejoradas”, señaló el consejero.

En el mismo sentido se pronunció la superintendente de la Policía Local de Valladolid, Julia González. “No se trata de tener plusmarquistas ni nada similar sino de que una mujer y un hombre pasen las pruebas físicas y, con entrenamiento, tengan el mismo grado de dificultad”, de forma que no se dé, como ahora ocurre, la circunstancia de que se impongan prueba que las mujeres no pueden pasarlas por su estructura y su configuración. “A lo mejor están mal dimesionadas”, reflexionó.

El intendente Jefe de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente, comentó que se busca “adaptar esas pruebas y esas marcas a los tiempos actuales y a las funciones que tenemos encomendadas como miembros de las Fuerzas de Seguridad; en este caso de Policía Local de Castilla y León".