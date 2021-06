La ONCE presenta en Sahagún el cupón dedicado a Las Edades del Hombre

‘Lux’, la nueva exposición de ‘Las Edades del Hombre’, protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 1 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán la 25 edición de esta muestra que puede visitarse en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún.

La directora general de Turismo de la JCyL Mª Estrella Torrecilla, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el secretario técnico de la Fundación Las Edades del Hombre, Enrique Martín, han presentado este cupón, en un acto que ha tenido lugar en el Santuario de la Peregrina en Sahagún, y en el que han estado acompañados por la alcadesa de Sahagún, Paula Conde. Este cupón está ilustrado con la imagen elegida para el cartel de la exposición, que es una vidriera del convento salmantino de Las Úrsulas que, muestra la Coronación de la Virgen, y hace referencia también a la luz inherente a las catedrales góticas.

Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún albergarán la XXV edición de la exposición de ‘Las Edades del Hombre’, enmarcada en la celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el VIII Centenario de la Catedral de Burgos, y que este año lleva por título ‘Lux’.

La exposición se desarrollará, hasta diciembre, en tres provincias y cinco sedes expositivas, ejemplos de la arquitectura románica, mudéjar y gótica: la Catedral de Burgos; las iglesias de Santiago y Santa María del Camino, en Carrión de los Condes y el santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso, en Sahagún.

‘Las Edades del Hombre’ partirá de Burgos, donde se abordará el origen y sentido de las catedrales; el relato tendrá como hilo conductor la figura de la Virgen María, presencia constante por las advocaciones marianas de muchas de las catedrales, como la de Santa María en Burgos, y de multitud de iglesias, ermitas y monasterios que jalonan la Ruta Jacobea, que recorrerá esta XXV edición de ‘Las Edades’, como la iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina en Sahagún.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.