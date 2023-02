Los jarabes Siluet 360 de Drasanvi te ayudan a conseguir un peso saludable y equilibrado de forma 100% natural

Cada vez que Drasanvi lanza al mercado una novedad, en COPE tocamos a su puerta para conocer todos los detalles y beneficios que nos puede reportar para nuestro día a día. En este caso, hablamos de los nuevos jarabes de Siluet 360, que han sido desarrollados por esta compañía para ayudarnos a conseguir un peso saludable y equilibrado de un modo sencillo y, por supuesto, 100% natural.

Marta Castro, integrante del Dpto. Técnico de Drasanvi afirma que están muy contentos con la acogida que ha tenido en todo el país el complemento alimenticio Siluet 360 porque se trata de un producto en el que confiaron desde el principio por su gran calidad, eficacia y todos los resultados testados.

Está compuesto del complejo Fiit-ns, a base de zanahoria, guaraná, té verde, pomelo y uva, junto a otros ingredientes botánicos y no botánicos como ácido hialurónico y L-Tirosina.

Siluet 360 nos ayuda a conseguir 3 objetivos: pérdida de peso, reducción del apetito y mejora del aspecto de la piel; a través de 6 acciones: ayuda al control del peso, a mejorar el metabolismo, a reducir la piel de naranja y absorbe grasas y azúcares; y con 0 restricciones.

Marta señala que es necesario llevar una alimentación saludable, pero no estricta o imposible. Es un producto que también está destinado a aquellas personas que son activas y comen bien, pero no consiguen reducir peso; o que tienen mucha ansiedad por la comida o que, a pesar de hacer dietas no ven resultados.

Marta apunta que Drasanvi ha ampliado la línea con cuatro jarabes que responden a diferentes necesidades cuando estamos pensando en mantener un peso equilibrado o reducirlo: quemador, drenante, detox y vientre plano.

El detox tiene una acción depurativa con efecto diurético para evitar o controlar el estreñimiento, combatir la retención de líquidos y mejorar el reflujo y la acidez.

El drenante tiene una función remineralizante y diurética, aumentando la excreción de agua y electrolitos. Es el más recomendado para personas con retención de líquidos y ácido úrico.

El quemador causa el aumento de la temperatura corporal, generando así una serie de reacciones metabólicas que provocan la pérdida de grasa corporal.

Y el último, vientre plano, está indicado para mejorar las malas digestiones, gases e hinchazón abdominal.

Se debe consumir 20 ml al día directamente del vasito dosificador o diluidos en un litro de agua e ir bebiéndolo durante el día. Excepto en el caso de jarabe de vientre plano, que debe diluirse siempre. Además, son muy fáciles de tomar por su sabor a piña, ciruela, lima o mandarina. Todos tienen una composición natural

Recordar que tanto estos nuevos productos como el resto que conforman el catálogo de Drasanvi están disponisbles en farmacias, parafarmacias, herbolarios, en la tienda Drasanvi Astorga o en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés.

