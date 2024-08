Este fin de semana, Festival Supersóniça en Valencia de Don Juan

El Festival Supersóniça, que se celebrará durante los días 24 y 25 de agosto en diferentes espacios y escenarios de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, pretende generar “en una localidad de interior y a través de la música”un movimiento“a favor de la vida en el medio rural”, así como “hacer reflexionar sobre lo que tienen que ser los pueblos y el medio rural y un futuro más allá de las grandes ciudades”.



Así lo resaltó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, quien se refirió a la cita como “un festival en crecimiento” con “un amplio abanico de actividades” que es ya “sinónimo de ocio y cultura para todas las edades”, de la mano de “música de calidad”.



Esto ha hecho que la cita se haya convertido en “un referente y una cita obligada para los amantes de la música independiente”, además de “un importante dinamizador del medio rural”, que ofrecerá durante dos días “una amable proyección sobre las grandes oportunidades y posibilidades que tiene el medio rural”.



Diego presentó el Festival Supersóniça acompañado del concejal de Ferias de Valencia de Don Juan, Ángel Muñoz, quien se mostró convencido de que “música, cultura y medio rural” se darán la mano para ofrecer “una demostración de que desde los pueblos se pueblos se pueden hacer grandes cosas”. “No solamente sembramos trigo, sino que también tenemos cultura enfatizó”.



Las actuaciones de Sexy Zebras, Karavana, Lisasinson, Inmir, Casero, Zabriskie y Dridri encabezan la programación que se desarrollará durante el fin de semana en la localidad coyantina y que fue desglosada este lunes por el organizador del Festival, David Díez, que puso la vista en el futuro para señalar la intención de, “a través de Supersóniça, como punto de exponente de máximo reclamo”, se pueda crear un concepto que “aúne y ponga en valor todas las actividades culturales que se llevan a cabo en el municipio durante el resto del año”.



Por ello, el Festival Supersóniça, que “se arma sobre la idea de aunar el medio rural, música, mujer, igualdad y el acceso gratuito”, no cuenta solamente con conciertos en su programación, sino que propone “una dinámica de dos días con diferentes actividades culturales que permitan integrar y entender el entorno”.



Con un presupuesto de 60.000 euros y el objetivo de reunir a unas 3.000 personas“para hacer mucho ruido cultural”, el evento también cuenta con la participación de la Denominación de Origen León, con el objetivo de “potenciar la cultura gastronómica propia del entorno” para que la gente “entienda mejor que Supersóniça intenta adueñarse con empatía de todos los recursos de la zona”. Asimismo, la cita permitirá volver a abrir el cine coyantino que se cerró en 2022.



Seis son las bandas que actuarán en el festival y a las que se suman dos DJ. Así, el sábado actuarán a lo largo de la tarde y parte de la noche en la Plaza Mayor de Valencia de Don Juan Zabriskie, Lisasinson, Karavana, Sexy Zebras e Innmir, mientras que el DJ leonés Dridri pinchará entre todos los conciertos. Además, a mediodía tendrá lugar una sesión vermú en el entorno del antiguo Casino a cargo de Kill Vir. El domingo, Casero actuará en el entorno de la Plaza Santa María, donde Pau Ornia ofrecerá una sesión vermú.



La programación del fin de semana se completa con la reproducción de la película ‘Segundo premio. Esta no es una película sobre Los Planetas’, en los Multicines Coyanza, la exposición fotográfica ‘Comusicarte 2.0’, de Virginia Aguado, en ExpoCoyanza, y dos catas a ciegas de vinos de la DO León.