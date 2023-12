Cómo sobrevivir nutricionalmente a la Navidad sin engordar ni poner en riesgo nuestra salud

María Emma López Crespo es nutricionista de Come Con Cabeza, la clínica de Ponferrada que nace con la idea de buscar el bienestar de las personas desde un enfoque integrador de la nutrición y la psicología.

El objetivo es hacer partícipe a la persona de su proceso de mejora a través del cambio de sus hábitos, para que sea capaz de implementar y mantener estas mejoras a lo largo de su vida.

No buscan un parche, sino que pretenden que la persona aprenda y ponga en práctica lo aprendido, cambiando su estilo de vida a uno mucho más saludable. Son conscientes de cada persona, tiene un contexto único y siempre buscan adaptarnos a su situación personal.

Hoy en Mediodía en COPE León, la nutricionista Emma López Crespo explica cómo sobrevivir nutricionalmente a la Navidad.

En primer Emma subraya que no debemos afrontar con miedo, nutricionalmente hablando, la Navidad, puesto que en realidad sólo alteramos nuestra dieta durante 5 días: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y el día de Reyes. Si a ellos le sumamos alguna comida y cena de empresa, en total hablamos de 5 o 6 días, frente a los 31 que tiene el mes y los 365 días del año.

Supermercados

Los supermercados bombardean desde bien pronto con productos cargados de azúcar y el primer consejo es no comprar de más, por aprovechar la oferta o porque simplemente estan ahí. Si compramos pronto turrones, polvorones y demás, al final consumiremos de más y habremos comprado el doble. Es mejor esperar a que lleguen los días puntuales, que el precio no varía tanto, e ir a la compra bien planificados, con lista de la compra en mano, y sin hambre.

Consejos

Es muy importante la organización, saber cuántas raciones vamos a preparar, según el número de comensales.

Si sobra comida es mejor congelarla y no estar comiendo los restos varios días. Además es fundamental seguir recetas saludables, atractivas, intentando que siempre haya algo de verdura, y reinventar las legumbres, por ejemplo en forma de humus, dado que es un grupo de alimentos que solemos olvidar. De postre, mejor fruta casera, y básico, incluir menos alcohol y procesados.

Excesos

Aptitudes como "al día siguiente no desayuno" o "no como en todo el día porque se que en la cena ya voy a ingerir las calorías de todo el día" no sirven.

Hay que aprender a decir que No, no hace falta comer hasta no poder más y la comida seguirá ahí el día 2 de enero.

Estas fechas nos ayudan también a aumentar nuestro autocontrol. Hay que comer por decisión propia y no por inercia.

Alcohol

Respecto al alcohol, Emma destaca que se bebe mucho en general y en estas fechas más. No hay consumo de alcohol libre de riesgos para la salud, ya que no es bueno para nuestro organismo. Mejor combinarlo con agua para estar bien hidratado y por supuesto, no coger el coche.

Emma termina recomendando hacer alguna actividad física, simplemente un paseo o gymkanas con los niños para que busquen sus regalos...

Dietas milagro

Como todos los nutricionistas, Emma afirma que no hay que hacer locuras, y se debe volver a la normalidad de una alimentación saludable con naturalidad, volviendo a incluir frutas y verduras, limitando los productos de los que hemos abusado en navidades. Hay que cuidarse los 360 días restantes. Hacer dietas milagro o ayunando, no es la solución.

Dieta Mediterránea

En general la dieta meditarránea se va perdiendo poco a poco, y nuestra dieta es cada vez más occidental. En nuestro país, tenemos un alto pocentaje obesidad y sobrepeso. Como dato Emma apunta que España es el primer país de Europa en hipertensión. Es básico incluir más verduras, hortalizas, frutas y legumbres, cocinar más y dedicar tiempo a hacer la compar y usar alimentos que no vengan preparados.

