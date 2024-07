La Casa del Parque de Babia y Luna cumple su décimo aniversario

El Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez, y el también escritor Pablo Andrés Escapa protagonizaron hoy el encuentro literario ‘Sobre las letras de Babia y Luna’, el acto central de la celebración del X aniversario de la Casa del Parque de Babia y Luna, ubicada en la localidad leonesa de Riolago de Babia, donde también acudió el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Estar en Babia es una aspiración que tenemos todos los seres humanos”, afirmó Luis Mateo Díez minutos antes del inicio del acto, en el que se mostró “encantado” de volver a “un territorio legendario” que le hace “volver a la infancia”.

Convencido de que la Casa del Parque “está sirviendo seriamente para dar a conocer un territorio que es una maravilla”, el escritor se refirió a Babia como “eterna”, al considerar que “la belleza de las cosas, cuando es tan poderosa, permanece”. No obstante, reconoció que tanto la provincia de León como determinadas partes de Castilla y León “sufren el agotamiento de la gente mayor que que se va”, pero celebró “la existencia de una reanimación de juventud que tiene conciencia del patrimonio al que pertenece”.

“Hubo un tiempo en que había más vacas que personas y ahora no hay ni vacas ni casi personas”, lamentó en esta misma línea Pablo Andrés Escapa, para quien “quizá el oficio de las letras sirve como recordatorio para la gente que no conoce los territorios, pero que los puede leer y le puede surgir la curiosidad de conocerlos”. “Como dice Mateo, hay signos que dan la impresión de que podría reanimarse, pero de otra manera y con un futuro que no acertamos a ver ahora mismo, pero que no será el de la vaca y el de la hierba”, apuntó.

La celebración del X aniversario de la Casa del Parque de Babia y Luna contó así, según lo afirmó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones con “dos grandes de la literatura nacional” para poner de relieve “un paraje excelente”.

Casa del Parque

La Casa del Parque de Babia y Luna se inauguró de manera oficial el 28 de junio de 2014 y desde su apertura ha recibido 91.137 personas visitantes con un variado perfil en función de la época del año.

Durante la temporada baja, es habitual que los visitantes sean mayoritariamente de León y Asturias, y que acudan en pequeños grupos familiares, a los que se suman grupos de escolares y asociaciones, particularmente fieles en temporada de primavera y otoño. Durante la temporada estival la mayoría de las visitas son de grupos de amigos, muchos con familia, con al menos un niño, procedentes en su mayoría de Madrid y País Vasco. Además, el turismo extranjero ha ido aumentando durante los años y ha habido años en los que han acudido personas de 28 nacionalidades diferentes.

En cuanto a las exposiciones, principalmente desde el año 2017 se ha apostado por la variedad de temáticas con muestras sobre naturaleza, pintura, música, etnografía, fauna, fotografía, antropología o literatura. Además, se han organizado desde ese mismo año más de 80 actividades en las que han participado más de 10.000 personas.