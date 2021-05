Rob Delion cuenta en Cope León como fue su paso por el programa de televisión "Got Talent"

Primero con "Yesterday" y luego con "Rocketman" el cantante leonés Rob Delion se metió al público y jurado del programa "Got Talent" en el bolsillo sin embargo este administrativo de 39 años no consiguió llegar a la final a pesar de que incluso Risto Mejide alabó su voz rebautizándole como el "Ed Sheeran" de León.

Rob DeLion es el alter ego of Roberto Negral, excantante de la banda punk/rock The Shakers, creada en el año 2000. Su primer trabajo como solista llega en el 2013 con "Fall Forest and Summer Sun" y en 2015 su álbum denominado "Rolling Thunder" con 10 temas compuestos por él.