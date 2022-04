Los mercados financieros igualan los niveles previos a la Guerra de Ucrania. Escucha a Jose Andrés Álvarez

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, explica en Cope que las bolsas han recuperado los niveles que tenían antes de la invasión rusa a Ucrania.

Los asuntos geopolíticos como guerras, pandemias, etc. generan oportunidades de compra siempre que no conlleven recesión como la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A Europa la guerra nos ha pillado con el pie cambiado, y dependemos de países totalitarios poco fiables como China y Rusia para prácticamente todo, como energía, suministros, materias primas o productos agrícolas.

Gran parte de culpa es "el suicido" que nos estamos dando los europeos sin ayuda de nadie con la excusa de la ecología, emisiones cero de carbono, etc. todo muy bonito, pero las consecuencias las vemos ahora, con la inflación desbocada sin remedio a corto plazo porque hemos hecho una carrera a ver quien era el más ecosostenible de todos, sin tener plenamente desarrolladas las energías limpias y desmantelando toda alternativa con la excusa de que eran muy contaminantes.

Para Jose Andrés no es necesario dar marcha atrás en cuanto a la política de energía limpia, pero sí retrasarlo al menos hasta que estas energías sean capaces de abastecer nuestro consumo y mientras tanto seguir contando con las energías tradicionales. Esto haría descender el coste energético que está en máximos y por tanto la inflación.

Por otro lado la curva de tipos de interés está invertida. Como ya hemos visto en otras ocasiones existe el mercado de renta fija igual que el de renta variable. En el mercado de Renta variable cotizan las acciones de empresas que conocemos, telefónica, bancos, Repsol, etc. El de renta fija, las emisiones de bonos no solo de esas empresas sino también de los estados. Los estados España, Alemania, Estados Unidos, etc. emiten bonos a distintos plazos 1, 2, 3,5 10 años principalmente.

Por lógica cuanto mayor sea el plazo, más interés me tienen que dar pero los inversores no se fían de la evolución de la economía a corto plazo, piensan que muchas empresas pueden quebrar y no pueden hacer frente a la deuda, por tanto exigen más rentabilidad a corto plazo. Además, se refugian comprando bonos a largo plazo lo que hace bajar la rentabilidad de los bonos a largo plazo, con lo que se igualan las rentabilidades de corto y largo plazo.

Los analistas de JP Morgan ven probabilidades de una recesión económica en Europa porque la invasión rusa agrava los problemas que ya teníamos con los precios de la energía. Los precios industriales han subido un 40% en Europa. La inflación sigue sin tener límites. Esto obligará al banco central europeo a subir tipos posiblemente en junio.

Ante esta situación los inversores entran en fondos con carteras importantes de bancos que se benefician de la subida de tipos, saliendo de sectores con empresas endeudadas. También más Estados Unidos que Europa.





