Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4, analiza cómo ha terminado abril en los mercados

Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4, analiza en Cope León cómo ha terminado el mes de abril de 2023 en los mercados financieros.

Las Bolsas han tenido un cierre de abril tranquilo, poniendo fin a un cuatrimestre que ha sorprendido a quienes esperaban un recorte de las Bolsas en la primera parte del año. Sin embargo, una vez más, la lectura de los Índices y de su comportamiento semanal no refleja en absoluto la realidad de unas Bolsas que se van adentrando, poco a poco pero de forma decidida e irreversible, en una nueva etapa. Una etapa que pone fin a las casi dos décadas de dinero barato, casi gratis y que cambia el esquema sobre el que han venido funcionando los mercados.

La lectura de lo que ha pasado en las Bolsas esta última semana, parece indicar que definitivamente estamos pasando de una etapa en la que el motor básico de las subidas ha sido la abundante liquidez, y por eso subía casi todo, a una etapa en la que el motor van a ser los beneficios y sobre todo las expectativas futuras de beneficios de cada compañía, y en la que, por tanto, vamos a ver mayores divergencias.

Llevamos ya varios años en los que existen estas grandes divergencias en el comportamiento bursátil de las compañías y de los sectores, pero lo novedoso es que en los próximos trimestres, o incluso años, podemos ver como los índices podrán permanecer en una banda de oscilación lateral más o menos amplia, pero de forma consistente, unas compañías o sectores crearan valor, mucho valor, y otras lo destruirán.

Tras la crisis de la covid, se empezó a hablar de que si la economía mundial se recuperaría en forma de “V”, en forma de “U” o incluso en forma de “L”, pero desde Renta 4 desde hace tiempo han apostado por una recuperación en forma de “K”, es decir, una economía que se transforma a la vez que se contrae, y en la que sólo las compañías o sectores que son capaces de adaptarse, conseguirán generar beneficios importantes para sus accionistas, mientras que las que no saben leer el futuro, quedarán relegadas, caminando hacia a la desaparición o la irrelevancia.

Esta última semana de abril los movimientos de los índices no han sido muy grandes. Los americanos han subido ligeramente en la semana (Nasdaq +1,3%, S&P y Dow +0,8%) mientras que los europeos han bajado o subido también ligeramente (Eurostoxx -1,1%, Dax +0,3% Cac -1,1%). Pero si entramos en los sectores y en las compañías concretas, vemos enormes diferencias. En la misma semana hemos visto hundirse a un nuevo Banco americano, en esta ocasión el First Republic Bank, que no ha podido sobrevivir pese a la inyección de treinta mil millones de dólares en depósitos que hicieron JP Morgan y otros nueve Bancos americanos, y a la vez hemos visto como las grandes tecnológicas, sobre todo Meta/Facebook, volaban tras presentar sus cifras del primer trimestre.

A falta tan sólo de conocer los resultados trimestrales de Apple, que publicará el próximo jueves tras el cierre de los mercados, parece que estamos asistiendo a una vuelta en toda regla de las grandes tecnológicas, las en otra época llamadas FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google…). Algunas de esas compañías, como Facebook o Google, han cambiado su nombre, y todas ellas han evolucionado sus modelos de negocio, añadiendo nuevas propuestas de valor a los clientes, y lo cierto es que los números indican que están acertando, que están sabiendo leer bien el futuro.

Meta/Facebook ha doblado casi su valor en los cuatro primeros meses del año, Apple sube más de un 30% desde enero, Microsoft un 28%, Amazon un 25%, Alphabet un 22%, y Netflix un 12%, añadiendo estas subidas, en alguno de los casos, como Meta o Netflix, a las que ya habían tenido en la recta final de 2022, a partir de octubre. Otras tecnológicas como Nvidia o Salesforce suben también con fuerza en el año, un 90% y un 50% respectivamente.

