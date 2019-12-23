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    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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León

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LEÓN

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -TEMPORAL LLUVIA, VIENTO Y NIEVE. DESBORDAMIENTO RÍOS. DECLARACIÓN ZONA CATASTRÓFICA

    -LOTERIA DE NAVIDAD. UNA SERIE DEL QUINTO PREMIO CAE EN LA VIRGEN DEL CAMINO. DÉCIMO PREMIADO VENDIDO EN PONFERRADA Y EN LA BAÑEZA

    -SUBIDA CUOTA DEL AGUA Y BASURA EN PONFERRADA. CRÓNICA JACOBO CASAS

    -VISITA CONSEJERO AGRICULTURA A LEÓN: JESÚS JULIO CARNERO. CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE REGANTES

    -SAMUEL FOLGUERAL CRITICA LOS 6 PRIMEROS MESES EN EL AYTO DE PONFERRADA DE OLEGARIO RAMÓN

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