Drasanvi adapta sus productos contra el Colesterol al marco legal regulando la cantidad de monacolina

¿Colesterol alto? Si eres consumidor de levadura de arroz roja para mantener a raya tu colesterol de manera natural te interesa lo que hoy cuenta en Cope León Marta Castro, mimbro del departamento técnico de Drasanvi. Marta nos pone al día sobre los cambios de formulación por ley que ha sufrido este suplemento y que resultan fundamentales para sus consumidores habituales.Puntualizar que en cuanto a beneficios no ha cambiado nada. Más bien, las compañías del sector que desarrollan, producen y desarrollan este tipo de complementos han tenido que adaptarse a los cambios que se han producido en el nuevo marco legal de la UE regulando la cantidad de monacolina K, el principal ingrediente de este producto, que se consume en cada dosis.La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha limitado el uso de monacolina K en los complementos alimenticios a una dosis inferior de 3mg/al día frente a los 10-12 mg al día que estaban aprobados desde hace una década.Esta nueva restricción se fundamenta en una opinión del Comité Científico de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) que considera que la monacolina K en forma de lactona es idéntica a la lovastatina, el ingrediente activo de varios medicamentos autorizados para el tratamiento de la hipercolesterolemia en la UE. Por ello, se ha considerado que las monacolinas de arroz rojo fermentado, cuando se usan como complementos alimenticios a dosis de 10 mg/día, podrían equipararse a estos medicamentos.Recordar que la monacolina K es una sustancia que, según la agencia española de seguridad alimentaria, en determinadas concentraciones es capaz de inhibir la síntesis de colesterol en nuestro organismo, reduciendo su presencia en sangre de un modo eficaz y seguro. Para aquellos que estén familiarizados con el colesterol alto o que lo padezcan, podemos decir que la monacolina es considerada la ESTATINA NATURAL libre de sustancias químicas.Es importante destacar, eso sí que, a pesar de este cambio, no existe ningún tipo de riesgo para ningún consumidor tanto en las dosis aceptadas hasta el momento como las nuevas.

En el caso de Drasanvi ya cuenta con los complementos adaptados a esta nueva dosis desde el pasado 22 de junio, que entró en vigor esta ley. Como es lógico, la empresa leonesa estaba al tanto de estas posibles modificaciones, por lo que tenían todo dispuesto para cumplir con la normativa desde el día 1.

Los productos a los que afecta esta modificación son la levadura roja de arroz de la línea de Nutrabasics y a la levadura roja de arroz con Q10, complemento al que han añadido este potente antioxidante para mejorar la eficacia. Ambos ya cuentan con 2,9 mg de monacolina K.Respecto a su formato y cuándo debemos tomarlo Marta indica que con una cápsula al día es suficiente, con una de las principales comidas y, a poder ser, siempre, a la misma hora. Además, son cápsulas vegetales.

Los niveles normales de colesterol no deben superar los 200 mg por decilitro en sangre. Y, en cuanto al origen del colesterol, está fundamentalmente en el abuso de consumo de grasas saturadas, los alimentos procesados, los fritos, la bollería industrial, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, los embutidos…

Nuestros aliados frente a este problema pasan por apostar por la cocina al horno, a la plancha o a la parrilla y, por supuesto, alimentos al vapor. En nuestra lista de la compra no debe faltar la avena, las coles de Bruselas, las manzanas, el aguacate, el pescado azul por su riqueza en omega 3 o frutas como el pomelo, que contiene gran cantidad de antioxidantes.Todos los complementos y productos de Drasanvi están disponibles en sus puntos de venta habituales: farmacias, parafarmacias,herbolarios y en el Espacio de El Corte Inglés.