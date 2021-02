Abiertas las inscripciones para la Carrera virtual Solidaria de Entreculturas que celebra su 10º aniversario

“Corre por una Causa” es la Carrera Solidaria de Entreculturas. Se celebra cada año en más de una decena de ciudades de España y tiene el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a distintos proyectos de cooperación. Este 2021 celebran su X aniversario: más de 10 años corriendo por el derecho a la educación, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

La X edición de la Carrera solidaria “Corre por una causa” se celebrará de forma virtual durante los días 20 y 21 de febrero. La convocatoria está abierta a todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de educación en emergencia en países de África y América Latina.

La emergencia educativa causada por la covid, ha hecho que en la mayoría de países de América Latina o de África los colegios aún no hayan reabierto sus puertas, lo que supone más de medio año sin asistir a la escuela. Muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, ni siquiera, con conexión a Internet en sus casas. Para otros, además, el almuerzo del centro educativo era su principal comida diaria. Además, la escuela no solo es un espacio de aprendizaje, sino también un espacio de protección y de apoyo donde muchos y muchas reciben su principal comida diaria y donde están a salvo de experimentar malos tratos o violencia.

Participa en la X edición de Corre por una Causa

Aunque el 2020 nos trajo cambios radicales y difíciles, “queremos seguir adelante en nuestra tarea de brindar una educación de calidad a miles de niños, niñas y jóvenes. Este 2021 corre por ellos, por su futuro: corre con la mirada puesta en un horizonte lleno de oportunidades para todos y todas” explica José Díaz de Argote, del Área de Desarrollo Institucional.

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.correporunacausa.org donde también tienes la posibilidad de sumarte con un “dorsal solidario''. Puedes correr 10km, 5km, andar 3km o montar en bici 20km, y, para los niños y niñas, existen las modalidades de 1km, 500m, 300m y 100m.

La inscripción se puede realizar hasta el día 19 de febrero. Tras completarla, recibirás por email un dorsal que podrás descargar e imprimir para utilizar el día del evento. Te pedimos también que ese día te hagas una foto y la cuelgues en tus redes sociales utilizando este hashtag: #10porlaEducación

Como novedad por ser el 10º aniversario de esta carrera, estrenan página web, App para cronometrar el tiempo de la carrera y una camiseta especial X edición y cuentan con la participación y el apoyo de los centros educativos de Fe y Alegría en América Latina y con el patrocinio de Liferay, Caixa Bank, Fundación Mapfre y Deloitte.

10 años corriendo por la educación

La idea de la carrera solidaria nació hace diez años con el objetivo de seguir sumando alianzas y la participación de más personas a través del deporte. “El evento funcionó muy bien desde la primera edición”, nos cuenta Esperanza Vivanco, responsable de RSC de Entreculturas, “y, cada año, se han ido sumando poco a poco más delegaciones, empresas, corredores, colaboradores y medios de comunicación, hasta la X edición que celebramos este año 2021 en formato virtual”.

Allá por el año 2012, cuando pusieron en marcha la carrera por primera vez, nunca imaginaron que ese pequeño reto al que se aventuraron en Madrid acabaría extendiéndose a más de una decena de ciudades, ni que contaría con la participación de más 19.000 personas. Un total de 105.000 corredores y corredoras desde la primera edición han hecho posible la mejora de las oportunidades educativas de más de 25.000 niños, niñas, jóvenes y personas adultas en todo el mundo.

“La evolución de Corre por una Causa a lo largo de esta década ha sido muy positiva”, afirma José Díaz de Argote, del Área de Desarrollo Institucional. “El apoyo de nuestras delegaciones y nuestros voluntarios y voluntarias, así como el apoyo institucional de empresas y medios de comunicación han sido claves para ir creciendo. Y es emocionante pararse a pensar que, en todo este tiempo, más de 100.000 personas han participado y han sumado su granito de arena para hacer realidad la educación en contextos muy vulnerables del planeta”.

Corre por una Causa ha estado presente en las calles de muchas ciudades españolas: Málaga, Zaragoza, Logroño, Madrid, León, Córdoba, Valladolid, Barcelona, Úbeda, Sevilla, Cádiz, Santander, Badajoz, Murcia, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria…y ha contado con embajadores y embajadoras de excepción que han ejercido de altavoz para nuestro mensaje solidario. Fernando Romay, Emilio Butragueño, Felipe Reyes, Javier Fesser, Juan Luis Cano, Javier Beiran, Ruth Beitia, Gemma Mengual y Carla Suárez son algunas de las personalidades que han acompañado en los últimos años a Entreculturas, y muchas otras más a nivel local.