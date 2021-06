La Diputación se manifiesta frente a la Junta contra el cierre de la Escuela Hogar de Ponferrada

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el vicepresidente para el Bierzo, Alider Presa, se han sumado este martes a la manifestación organizada frente a la delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada contra el cierre de la Escuela Hogar Las Encinas. Así mismo, Morán ha asegurado que, si tiene oportunidad, le pedirá al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que revoque la decisión o proponga una alternativa adecuada

Tal como afirmó esta semana, Morán ha reiterado que “los niños y niñas que acudían a la Escuela Hogar tienen problemas concretos y por ello necesitan una atención especial que no se puede resolver en ningún otro colegio de la comarca del Bierzo ni de la provincia”. “Si la Junta ha dictaminado el cierre es porque no conocen el servicio que desde aquí se prestaba desde hace 30 años; ni conocen el servicio que ellos mismos ofrecían ni han entendido la importancia que tiene para los niños y niñas (y sus familias) que se quedan sin él”, ha añadido.

Al respecto, el presidente ha recordado el compromiso incumplido de la Junta de invertir 1,5 millones de euros en acondicionar un edificio al que poder trasladar los servicios íntegros de la Escuela Hogar. “Mientras no haya alternativa en un centro ex profeso para los chicos y chicas no pueden cerrar, y esta es la petición que le traslado a la consejera de Educación”, ha afirmado, explicando que “desde la Diputación no podemos hacer nada al ser una competencia propia de la Junta, y por ello deben asumirla con el personal especializado correspondiente”.

Por último, Morán ha insistido en que “es un servicio que claramente necesitamos en la provincia y no entendemos que, manteniendo otros centros similares en la Comunidad, solo hayan decidido cerrar El Alba de León y la Escuela Hogar de Ponferrada”.