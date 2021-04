Samuel Folgueral: “No nos sorprende para nada la crisis del equipo de Gobierno de Ponferrada”

El portavoz del Use Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, también ha valorado en los micrófonos de COPE Bierzo la crisis que vive el equipo de Gobierno de la capital berciana que ha provocado que el edil Manuel de la Fuente haya dejado de ser el responsable de Mantenimiento y se pase al grupo de no adscritos por las diferencias con el alcalde, el socialista Olegario Ramón. “No sorprende a este grupo municipal en el Ayuntamiento de Ponferrada la situación y este episodio ocurrido en el Ayuntamiento de Ponferrada en su gobernabilidad y que ha arrastrado a la gobernabilidad de otra institución como es el Consejo del Bierzo. Y digo que no nos sorprende puesto que es de sobra conocida la actitud de falta de diálogo y de intolerancia del señor Ramón. Lo sabemos algunos grupos del Ayuntamiento de Ponferrada muy claramente puesto que hay que recordar que el señor Ramón es el primer alcalde de Ponferrada en el período democrático que ha sido demandado y condenado por violación de los derechos fundamentales, es decir, por incumplir artículos de la Constitución Española de la Carta Magna en concreto el artículo 14 de igualdad y el artículo 23 de derecho a la participación política. Por lo tanto, es conocida esa ausencia de diálogo y ese autoritarismo que lo ha llevado desde luego a la vitola de alcalde violador de los derechos fundamentales, insisto que no nos sorprende el episodio ocurrido estos días en Ponferrada”.

“A partir de aquí evidentemente la perdida de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Ponferrada desde luego entendemos que va a traer consigo una necesidad de acercarse y de dialogar para poder sacar adelante la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ponferrada, además, en una situación muy dura, muy difícil en la que toda la ciudadanía es consciente de la ausencia de gestión municipal y de la dificultad para poder generar resolución a los problemas del día a día. Y también a la generación de esperanza para nuevos proyectos y nuevos desarrollos en nuestro territorio. Por lo tanto, no queda más remedio que pasar a un campo como es el de la mano tendida y del diálogo y sí desde luego si el señor Ramón no es capaz de hacerlo lo que ti que hacer es irse".