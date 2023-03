Publicado ‘El libro Aldea de San Facundo: La España que no podemos perder’

‘El libro Aldea de San Facundo: La España que no podemos perder’ ha sido escrito por la joven Paula Sande, de 22 años. Nacido en Madrid y desde pequeña vive en Valdemoro, una ciudad mediana de Madrid sur. Estudió el grado de turismo en la Universidad Complutense de Madrid. Pero su relación con el entorno rural viene desde su infancia. “De alguna forma, siempre he estado vinculada a este y soy sensible a su despoblación”, ha remarcado.

“Durante unas vacaciones en verano por la comarca de la maragatería, me recomendaron la visita a un pueblo del Bierzo llamado San Facundo, que era considerado como uno de los más bellos de León. Decidí hacer una excursión, y ahí fue dónde conocí causalmente a Ricardo, alcalde pedáneo. La conversación, en la que me habló del proyecto, me inspiró para elegir la supervivencia del entorno rural como trabajo de fin de frado. El ejemplo práctico era el caso de San Facundo. Lo verdaderamente admirable es que todas las iniciativas tomadas en los últimos años habías sido llevadas a cabo por su comunidad de tan solo 18 vecinos”, nos ha contado Paula Sande.

“De ahí surgió la idea del libro, la necesidad de que San Facundo no sea un hecho aislado y sirva como modelo y motivación a otros pueblos. Porque, siendo consciente sobre la problemática actual de despoblación, creo que, en muchos casos, es posible la revitalización del entorno rural. Gracias a la oportunidad de Ricardo Vila y al apoyo de los editores de Zaguán Ediciones, este libro se presentó en la feria de FITUR de este año”, ha explicado la joven escritora.

‘El libro Aldea de San Facundo: La España que no podemos perder’, recorre la pedanía invitándote a conocer su entorno e historia, el proyecto de sostenibilidad y su reconocimiento y promoción nacional e internacional. También describe los atractivos del pueblo como su arquitectura tradicional y las frondosas rutas de senderismo que la rodean.