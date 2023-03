El ‘popular’ Ángel Calvo abandona la política tras 28 años como alcalde de Páramo del Sil

“En política es tan importante llegar sin hacer ruido como irse sin hacerlo”. Con estas palabras, el histórico miembro del Partido Popular Ángel Calvo anunció este miércoles su decisión de abandonar la política y no presentarse a las próximas elecciones municipales tras 28 años como alcalde de la localidad leonesa de Páramo del Sil.

Una despedida de la vida política para la que el ‘popular’ puso una única petición a su partido. “No quería que, por muchos títulos que tenga una persona, venga nadie de fuera para ser el candidato de Páramo del Sil y ser alcalde. La España vaciada deja de serlo con personas que estén apegadas a su pueblo y quieran seguir en su pueblo”, resaltó Ángel Calvo, quien añadió que en sus ruegos al PP se encontraba que el candidato que se presentará en los próximos días “viva y trabaje en Páramo del Sil y que vea ahí su futuro”.

Según avanzó, su relevo lo tomará “un candidato valiente con una lista ganadora para que Páramo siga donde está ahora mismo y con las misma siglas”. “Es justo el relevo, yo soy una persona analógica y se requiere una persona digital más preparada en las nuevas tecnologías”, afirmó, al tiempo que mostró su apoyo a la nueva candidatura y a la persona que la encabezará.

El ‘popular’ tuvo unas palabras de agradecimiento para los equipos que le han acompañado “y cerrado filas” durante siete legislaturas, pero también para todos los vecinos del municipio por haberle permitido ganar las elecciones con “mayorías abultadas”, algo que reconoció que es “muy difícil de lograr” en una comarca minera, por lo que “tiene un mérito importante”. No obstante, también dio las gracias a quienes no le votaron, consciente de que “las críticas te hacen mejorar e intentar no volver a pecar”.

Calvo recordó que a lo largo de su carrera política ha conocido a tres presidentes autonómicos, como han sido Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco, con los que ha mantenido “una muy buena relación política y personal”. También conoció a tres presidentes de la Diputación de León, como fueron Javier García Prieto, Juan Martínez Majo y el socialista Eduardo Morán, al que le agradeció “la cercanía y el ser una persona afable con la oposición”.

Ángel Calvo trasladó este miércoles su decisión acompañado por la presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, de la que celebró “el trabajo que hace en la Dirección provincial”, así como por el presidente del comité electoral del PP en El Bierzo, Raúl Valcarce, y a quien también agradeció su apoyo y el de todo el partido que, “siempre ha estado en momentos difíciles cuando ha hecho falta”. Para el alcalde de Páramo del Sil, también es “justo” acordarse de la familia, a la que agradeció “la comprensión y disculpa” por los “sinsabores del cargo” y por “haber pagado las consecuencias”.

Para la presidenta del PP leonés, el anuncio hecho hoy por Ángel Calvo se trata de “una noticia muy triste” para el partido, pero “una muy mala noticia” para los vecinos de la localidad, que pierden a “un excelente alcalde” y “una persona que ha trabajado por su pueblo a más no poder”.

Tras “muchos meses de insistencia” por parte del PP y de Alfonso Fernández Mañueco para que el berciano cejara en su intención de no ser el candidato a la Alcaldía de Páramo del Sil, Muñoz señaló que “todo el mundo tiene una etapa y necesita descansar” porque “la política absorbe cada gramo de tu vida que dejas de estar con los tuyos y estás expuesto a los juicios de la gente”.

Así, la presidenta lamentó que finaliza la etapa de “alcalde y servidor público” de Ángel Calvo, pero “no llega a su fin” su etapa como “afiliado del Partido Popular y amigo de los ‘populares’”, ya que se mostró convencida de que “seguirá trabajando por los vecinos”, ya que la nueva candidatura, que “ya está prácticamente cerrada”, contará con “su apoyo e impulso”.