La Ponferradina también empate en el Mini Estadi ante el Villarreal B (2-2)

La Deportiva Ponferradina ha cosechado un nuevo empate en este caso fuera de casa, en el Mini Estadi, (2-2), ante el Villarreal B, en la en la décima jornada de LaLigaSmartBank. Los goles de los amarillos llegaron por medio de Carlo Adriano, en el minuto 47, y Mbacke, en el 69. Los tantos de los bercianos de Edu Espiau, en el 24, y Pascanu, en el 80. De esta manera acumula el equipo berciano su segundo empate consecutivo. Tras este resultado, la Deportiva se coloca con 12 puntos en la tabla clasificatoria.

El entrenador de la Deportiva, José Gomes, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Aldair, José Amo, Pascanu, Diéguez y Moi Delgado. En el centro campo puso en liza a Heri Tavares, Sabit, Nwakali y Hugo Vallejo, el ataque fue para Edu Espiau como delantero centro. Hubo siete novedades en la alineación, la Aldair en el lateral derecho, Diéguez en el centro de la zaga, Moi Delgado en el lateral izquierdo, Tavares en el interior derecho, Nwakali en el medio centro, Hugo Vallejo en el interior izquierdo y Edu Espiau en la delantera, respecto a la jornada anterior donde los bercianos empataron, (0-0), en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Granada.

MINUTO A MINUTO





Tras este resultado, la Ponferradina se coloca con 12 puntos en la tabla clasificatoria y por su lado, el Villarreal B acumula 13 puntos.

La Deportiva disputará el próximo partido de liga este sábado, 15 de octubre, a las 18:30 horas, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante la UD Las Palmas.

FICHA DEL PARTIDO

2-Villareal B: Jorgensen, Carreira (Leal, min. 88), Mbacke, Dela, Tasende, Haissem (Iosifov, min. 69), Del Moral, Carlo Adriano, Collado (Fores, min. 88), Pacheco (Ojeda, min. 69) y Fernando Niño (Tiago, min. 82). Entrenador- Miguel Álvarez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

2-Ponferradina: Amir, Aldair (Paris Adot, min. 79), José Amo (Erik Morán, min. 79), Pascanu, Diéguez, Moi Delgado, Heri Tavares (Dani Ojeda, min. 65), Sabit (Yuri, min. 79), Nwakali, Hugo Vallejo (José Naranjo, min. 65) y Edu Espiau. Entrenador- José Gomes.

Goles: 0-1 min. 24 Edu Espiau, 1-1 min. 47 Carlo Adriano, 2-1 min. 70 Mbacke, 2-2 min. 80 Pascanu.

Árbitro: Raúl Martín González Francés (Colegio Canario-Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a José Amo (min. 2), Dela (min. 43), Dani Ojeda (min. 80), Mbacke (min. 80), Tiago (min. 81), Diéguez (min. 90+2) y Pascanu (min. 90+3).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Mini Estadi de Villarreal (1.250 espectadores).





FOTOS: LALIGA

























VÍDEO RESUMEN DEL PARTIDO

RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO