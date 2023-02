Ponferrada alerta de graves y reiteradas deficiencias en el servicio de ambulancias de emergencias sanitarias

El Ayuntamiento de Ponferrada ha alertado este lunes de de graves y reiteradas deficiencias en el servicio de ambulancias de emergencias sanitarias y ha reclamado, como medida urgente a la Junta de Castilla y León, al menos una ambulancia de soporte vital básico para reforzar un servicio claramente insuficiente en la capital berciana.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha manifestado que se han producido numerosas gestiones y comunicaciones con la Junta de Castilla y León, alertando del problema e intentando que se solucionara.

En ese sentido, el regidor informó de que ya en el mes de mayo del pasado año 2022 envió una carta a la máxima responsable de la Gerencia de Emergencias Sanitarias comunicándoles las numerosas incidencias y deficiencias del servicio, perfectamente registradas y documentadas por la Policía Municipal y que consistían fundamentalmente en el excesivo tiempo de respuesta, de hasta 50 minutos y en algún caso de una hora, para emergencias registradas en el centro de la ciudad de Ponferrada, algo incomprensible, teniendo en cuenta que el centro de coordinación de estas ambulancias está situado en el Centro de Salud de Cuatrovientos.

De hecho, en respuesta a esa carta, el propio consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró el pasado mes de julio que el servicio se reforzaría, subsanándose estas deficiencias, tras la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario, que reforzaría el servicio de ambulancias de emergencias sanitarias.

El alcalde Olegario Ramón volvió a dar traslado del problema al propio consejero en la reunión que ambos mantuvieron en Valladolid el pasado mes de octubre, dado que dichas deficiencias no se habían solucionado y seguían produciéndose numerosos incidentes relacionados con el retraso en la respuesta de las ambulancias.

Así las cosas, este pasado fin de semana se ha vuelto a recrudecer el problema, agravándose incluso, porque han tenido que ser los propios vehículos de la Policía Municipal los que se han visto obligados a trasladar a los heridos, debido a que las ambulancias no podían acudir o iban a tardar más de una hora.

“Esto no debe ocurrir”, asegura el regidor, quien lanza a la Junta el mensaje claro de que “los vehículos policiales no son ambulancias y los policías municipales no son personal médico y técnico para atender las emergencias sanitarias”. El alcalde manifestó que cree en la lealtad institucional y la ejerce y seguirá intentando que se solucione el problema, pero después de un año detectando deficiencias graves en este servicio esencial es necesario que los responsables del área de Sanidad tomen decisiones al respecto.