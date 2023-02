Ferrán Centelles visita a la Denominación de Origen Bierzo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo ha organizado la visita de Ferrán Centelles- una de las figuras más relevantes en el mundo del vino a nivel nacional e internacional- a la comarca del Bierzo, para realizar una cata de los vinos de la D.O. Bierzo y documentarse de la actualidad de estos y la nueva clasificación de viñedo.

Ferrán Centelles se proclamó en 2006 mejor sumiller de España, formó parte del equipo de sumilleres del restaurante El Bulli entre 2000-2011, en 2011 fue Premio Nacional de Gastronomía y habitualmente forma parte del jurado de los más renombrados concursos de vinos. En esta ocasión visita el Bierzo como responsable para los vinos de España de la prestigiosa publicación de la crítica de vinos Jancis Robinson. Jancis Mary Robinson es una crítica inglesa de vino, Master of Wine, periodista y editora de diversos libros relacionados con el mundo del vino. En la actualidad escribe una columna semanal en el Financial Times, y mantiene los contenidos de su página web.

Este viernes 17 de febrero la cata se realizó en la sede de la D.O. Bierzo. Carmen Gómez Viforcos, directora técnica de la DO Bierzo dirigió la cata que se realizó diferenciando los diversos municipios de la D.O. Bierzo. Se cataron 82 referencias: 57 tintos, 24 blancos y 1 rosado. Este sábado 18 de febrero, Ferrán Centelles visitará el viñedo del Paraje El Rapolao y posteriormente se dirigirá al Castillo de los Templarios de Ponferrada donde se procederá a la cata de los vinos de paraje El Rapolao en las dependencias del Castillo.

Ferrán Centelles destacó Bierzo como una de las D.O. más activas, con una apuesta muy seria e interesante por la clasificación de viñedo con los Vinos de Villa y Vinos de Paraje. Ha señalado que se está encontrando con vinos más homogéneos, con fruta, fragantes, frescos y con unos taninos super delicados, en los que claramente se reconoce el “estilo Bierzo”. Realizar la cata a ciegas le parece la forma más justa para que todas las bodegas puedan poner sobre la mesa su propuesta. Está convencido que tendrá sorpresas muy agradables cuando destapen las botellas.

Ha señalado que el “fenómeno Bierzo” ha irrumpido de una manera espectacular, siendo una de las D.O que ha hecho un “Boom” posicionándose en todos los sectores a nivel mundial. Se siente agradecido y afortunado de poder ser el primero en catar en una única jornada los 10 vinos producidos del Paraje El Rapolao.

El presidente del Consejo Regulador, Adelino Pérez Gil, resaltó la importancia de estas visitas en las que figuras tan notables del mundo del vino conocen sobre el terreno los vinos integrantes de la Denominación de Origen Bierzo, su evolución y su clasificación. “Conocer esta comarca te acerca a comprender mejor sus vinos, sus elaboraciones, la tradición, el valor del terruño en las familias, el esfuerzo en la recuperación y conservación de las viñas. Esperamos que esta experiencia en el Bierzo haya sido tan satisfactoria para ellos como ha sido para nosotros su presencia", ha manifestado.





















