Detenidos 2 hombres como autores de la estafa del ‘Falso Atropello’ que se hacían pasar por policías

El pasado miércoles 30 de agosto de 2023, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada procedieron a la detención de dos hombres de 51 y 39 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa a una persona de avanzada edad.

En el marco de la colaboración continua y el fluido flujo de información entre las distintas unidades de Policía Judicial de la Policía Nacional a través de diferentes bases de datos y difusiones, la comisaría de Ponferrada, en colaboración con la Policía Nacional de Oviedo, ubica en la ciudad de Ponferrada a dos hombres que en ocasiones anteriores han sido investigados por hechos similares.

Los detenidos se dedicarían, de forma itinerante por todo el territorio nacional, a estafar a personas de edad avanzada, a las que llamaban por teléfono, haciéndose pasar por un mando policial, diciéndoles que un hijo suyo ha tenido un accidente y ha atropellado a una mujer embarazada que habría fallecido y que, para evitar el ingreso en prisión, deberían entregar veinte mil o treinta mil euros.

Se ganan la credibilidad de sus víctimas, aventurándose a facilitarles datos sobre su familiar, y en ocasiones, lo que les cuentan son datos que de casualidad se corresponden con la realidad, por lo que después de intentarlo en múltiples llamadas que van realizando, consiguen captar a una víctima. Cuando ya se han ganado su confianza y manifiestan que no tienen tanto dinero como les requieren para salvar a su hijo de la cárcel, su interlocutor les responde que ya ha hablado con el fiscal y que sería suficiente que entregara todo el dinero que pudiera reunir y las joyas que tuviera en casa.

La víctima de Ponferrada, al recibir la llamada ante la gravedad de la noticia recibida y la urgencia que imprimen estos falsos agentes que no le dejan margen de tiempo para reaccionar ante la premura con la que debe intervenir para salvar a su hijo, acepta entregar las joyas que tiene en el domicilio y todo el dinero que puede reunir, en concreto 2.985 euros. Los estafadores para dar credibilidad a la historia se hacen pasar por su hijo, con el que llega a hablar por teléfono la víctima, simulando una crisis de ansiedad y le hablan balbuceando manifestando que tiene una herida en la boca y por eso no habla bien, todo ello para que no pueda reconocerle la voz y le ruega que facilite el dinero para evitar que entre en la cárcel.

Con todo ello, consigue que la víctima acuerde con los estafadores que la entrega se hará el portal del edificio y allí se acercaría un mensajero al que tenía que hacer entrega del dinero y todas las joyas que tenía en casa. El falso mensajero no duda en utilizar incluso una peluca cuando llega al portal para evitar que en un futuro pueda reconocerle cuando se percate de la estafa.

Tras diversas gestiones se ubicó en la ciudad de Ponferrada primeramente a uno de los autores y, acto seguido, al segundo estafador y gracias a la premura con la que se llevó a cabo el operativo de rastreo y localización, se pudieron recuperar todas las joyas y el montante económico que en su momento les había entregado la víctima y del cual aún no les había dado tiempo a deshacerse para evitar que se les relacionara con el hecho.

Una vez finalizadas las diligencias, los presuntos autores, a los cuales les constaban así mismo vigentes dos reclamaciones Judiciales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada.

Ante este tipo de llamadas se recomienda desconfiar y, ante la menor duda, llamar al teléfono 091. Se recuerda a los ciudadanos que ante este tipo de hechos (atropellos, accidentes de tráfico, entre otros) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca piden dinero.

Las víctimas normalmente son personas de edad avanzada, por lo que se recomienda informar a nuestros familiares de esta estafa y explicarles cómo funciona para que reconozcan la misma en caso de recibir una de estas llamadas.

Nunca nada es tan urgente que no permita mínimas comprobaciones o bien en persona en Dependencias de la Comisaría abierta 24 horas o bien a través del 091.





