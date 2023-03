Con perspectiva- “Sencillez y simplicidad”

“SENCILLEZ Y SIMPLICIDAD”

Lujo silencioso, tonalidades neutras, líneas simples, patrones depurados…en definitiva una oda al minimalismo la que entonan unas prendas sencillas alejadas del barroquismo de otras temporadas en aras del consumo responsable y de esa vuelta a la sensatez que impera en el mundo de la moda. Apostando por la armonía, la calidad y los modelos clásicos a golpe de básicos imprescindibles que nos sirven para crear looks sobrios y elegantes para cada ocasión siguiendo al pie de la letra la máxima: “Menos es Más”.

Una de esas piezas clave en el guardarropa femenino esta temporada es el pantalón de traje, ideal por su versatilidad a la hora de crear diferentes atuendos más “casual” o arreglados. Reaparece está primavera de para ancha y con las pinzas bien marcadas combinado con otro ‘Must’ infalible, el clásico ‘Blazer’ para conseguir un estilismo formal y acertado.

El archifamoso ‘Little Black Dress’ o la ‘Petite Robe Noir’ como lo dio a conocer Coco Chanel, de aire distinguido y refinado, no tiene rival a la hora de vestir con sumo gusto cualquier evento. No podemos olvidar en esta lista de "imprescindibles" la sempiterna camisa blanca, un clásico siempre de actualidad, que se reinventa cada temporada, ahora en su versión ‘oversize’ para dotar de glamour cualquier estilismo, perfecta para empatar con vaqueros cargo, ‘Baggy’ o ‘Flare’ sin duda, los adorados jeans, otra prenda de culto que no puede faltar en nuestro armario.

La prenda por excelencia con el estreno de la estación primaveral es la gabardina, de la que no te cansarás nunca. Invierte en un ‘Trench’ clásico que elevará tu outfit al instante, ya sea con deportivas o zapatos de tacón sensato. Elegancia superlativa encarnada en la falda lápiz, de largo midi y por supuesto en color negro ensalza la silueta femenina y favorece una barbaridad, coordinada con jerséis y sudaderas ‘oversize’ o blusas satinadas, transparencias, ‘Animal print’ aportan un aire chic y desenfadado a tu atuendo.

¡Déjate seducir por el color en los accesorios! Elige unos mocasines, unas bailarinas bicolor, unos salones destalonados y un par de zapatillas deportivas, harán el resto, a la hora de conformar el armario de entretiempo perfecto.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

