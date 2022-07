Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“Gordofobia")

“GORDOFOBIA”

Sí, sí como lo oyen “gordofobia”, pero no se molesten en ir corriendo a buscar en el diccionario el significado de este “palabro” pues la RAE no lo recoge, al menos, por ahora.

Amén de todo tipo de cuestiones de índole léxica o lingüística sobre las que no me voy a pronunciar, este término describe a la perfección la aversión obsesiva por las personas con sobrepeso, que al parecer no encajan en el canon establecido por la sociedad, pues ella actualidad la belleza se considera sinónimo de delgadez, tal vez delgadez extrema, estigmatizando así la gordura como signo de fealdad, tan alejado del ideal de belleza que retrataran en sus obras Botticelli, Tintoretto, Tiziano ,Rubens o Fernando Botero ensalzando la sensualidad en una oda a la figura robusta.

Hoy en día las personas obesas se enfrentan para empezar, a la terrible dictadura de la moda, pues resulta harto difícil, aunque afortunadamente cada vez menos, encontrar ropa coqueta, moderna y estilosa sin dejarse la piel y por añadidura un ojo de la cara, pues determinadas marcas, en especial las que denominamos ‘Low Cost’ diseñan de espaldas a ciertas medidas, tallas que no contemplan ni por asomo en sus patrones. A menudo sufren resignados los chistes, las bromas hirientes o los comentarios jocosos, convirtiéndose en el blanco de todas las miradas, luchando contra el desprecio, el rechazo y lo que es peor la compasión. También a la hora de encontrar empleo, la obesidad supone un handicap, muchos candidatos, a pesar de estar sobradamente cualificados y preparados se enfrentan a la temible entrevista de trabajo, escrutados por un entrevistador que no bucea más allá de la mera apariencia.

“Se requiere buena presencia”, “Imprescindible buena presencia” rezan numerosas ofertas de trabajo “conditio sine qua non” para optar al puesto, haciendo invisibles de esta manera a todos aquellos interesados que no cumplan con este requisito.

Observamos como modelos de infarto se asoman a las páginas de las revistas haciendo un guiño cómplice a sus lectores, mientras nos tientan con bebedizos y pócimas mágicas con la firme promesa de un cuerpo 10, regímenes espartanos y dietas milagro, ungüentos, píldoras quema grasa, cremas reductoras y anticelulíticas comparten portada con apolíneos efebos esculpidos en el gimnasio. Inyecciones de botox, bisturí y silicona a go-go.. todo sirve para lucir el cuerpo perfecto empujando a muchos adolescentes y a otros que ya peinan canas en brazos de enfermedades tan graves como la anorexia, la bulimia e incluso el suicidio, pues su imagen dista de ese canon de belleza que preconiza una sociedad hipócrita, cainita y cruel que mira incómoda hacia otro lado.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado