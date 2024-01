Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- “Cosas Veredes…”

“COSAS VEREDES..”

Yolanda Díaz, paradigma del comunismo en España, este país que sólo con nombrarlo le produce urticaria, es la flamante ganadora del premio ‘Tontería del Año’, el mismo galardón que hasta ahora defendía con honores su compañera Irene Montero, lideresa del Ministerio de Igualdad, de la que ya nadie se acuerda, dicho sea de paso, a pesar de sus grandes logros al frente del mismo. ¡Cuán largo es el olvido, Irene! Como diría el poeta.

Nuestra vicepresidenta del gobierno se ha coronado de gloria en un concurso de televisión afín al gobierno Sanchista que se emite en la segunda cadena, mostrando con el desparpajo que la caracteriza sus vastos conocimientos de historia, confundiendo a Juana la Loca con Juana de Arco ¡Trágame tierra! Pero, es que llueve sobre mojado, Yolanda, porque hace unos meses tú sólita y sin necesidad, te metiste en otro jardín cuando quisiste responder a los periodistas en inglés. La lengua de Shakespeare que presumías dominar te jugó entonces una mala pasada, pero lejos de servirte de escarmiento, te atreves ahora con la historia ¡Vuelta la burra al trigo!

Un programa en el que, por cierto, Yolanda dio mucho juego, pues aunque no lo crean y les parezca imposible, se confesaba fan de Zara, sí, sí como lo oyen, después de haber criticado durante años por activa, por pasiva y por voz media a Amancio Ortega… Sinceramente, creo que estamos ante un preocupante caso de incongruencia cognitiva y para terminar, no contenta con esto, nuestra vicepresidenta se sincera reconociéndose al presentador del concurso, Marc Giró, que vivir en Madrid era una condena. Fíjense ustedes, en un pisazo de 443 m en plena Castellana “by the face". ¡Qué condena! Debe ser que como buena gallega, le puede la morriña y echa de menos el mar; eso sí, al menos sabe que en Madrid no hay playa, tal vez por la famosa canción de ‘The Refrescos’ porque a juzgar por sus conocimientos de historia, miedo me da situarla delante de un mapa… En fin, “Manolete, si no sabes torear, ‘pa’ que te metes”.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado