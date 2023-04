Ciudadanos no presenta candidatura al Ayuntamiento de Ponferrada por “honestidad con los vecinos”

Ciudadanos no ha presentado candidatura para la Alcaldía de Ponferrada de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La decisión ha sido tomada después de que, tras semanas de intenso trabajo por parte de la dirección autonómica y provincial, no haya sido posible conformar un equipo “que quisiese asumir el reto de defender la ideología y los proyectos de Ciudadanos”.

La presidenta autonómica de la fornación naranja, Gemma Villarroel, asegura que tras conocer la decisión de Ruth Morales, actual portavoz de Cs en el Ayuntamiento ponferradino, de no continuar al frente de la formación, “nos pusimos a trabajar para conformar una candidatura potente que pudiera ser decisiva los próximos años”. Sin embargo y tras semanas de intenso trabajo y reuniones con la afiliación y cargos públicos, Ciudadanos ha decidido no concurrir al Ayuntamiento de Ponferrada.

“Nuestro objetivo era crear una lista potente, que diera la batalla en Ponferrada. Los esfuerzos no nos han permitido cumplir con ello. La idea no es presentar por presentar, sino ofrecer a los ponferradinos una lista comprometida, que defienda un proyecto serio de ciudad que siga los ideales de Ciudadanos. No lo hemos conseguido, pues toca ser honestos y no presentarnos”, señaló Villarroel.

En este sentido, Villarroel ha recordado la importante labor que ha desarrollado Ciudadanos en la actual legislatura en el Ayuntamiento de Ponferrada, siendo un muro de contención frente a los “desatinos” del equipo de Gobierno, realizando una férrea oposición y presentando ideas e iniciativas innovadoras para los ponferradinos.

Una labor que, aunque fuera del Ayuntamiento de Ponferrada, mantendrán desde Ciudadanos a partir del próximo 28 de mayo. “Ese era nuestro objetivo. Poner un granito de arena para mejorar el día a día de los ciudadanos de Ponferrada. Y así lo seguiremos haciendo, desde otro ámbito, pero nos mantendremos vigilantes con el nuevo equipo de Gobierno”.