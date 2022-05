Amorebieta - Ponferradina: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

La Ponferradina juega este sábado, 28 de mayo de 2022, a las 18:15 horas fuera de casa, en tierras vascas, en el estadio de Lezama de Bilbao, ante el Amorebieta y el choque corresponde a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank (última de la liga regular). El arbitraje correrá a cargo de David Gálvez Rascón del Colegio Madrileño.

La Deportiva llega tras perder en la última jornada en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, 0-3, ante el CD Leganés. Por su parte, el Amorebieta viene de perder fuera de casa, en el estadio de Cartagonova, 5-0, ante el Cartagena. En la clasificación los bercianos están octavos, con 63 puntos y ya sin posibilidades de play off de ascenso a Primera. Los vascos ocupan la vigésima posición (antepenúltimos), acumulando 40 puntos y ya están descendidos a la tercera categoría del fútbol nacional.

Los deportivistas que entrena Jon Pérez Bolo tienen a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Saverio que está lesionado. Por su parte, Aritz Mújika en las filas del Leganés, tiene las bajas de Sergio Moreno y Santamaría por lesión.

En la presente temporada en el estadio El Toralín el encuentro de ida acabó con empate, 1-1.

DECLARACIONES DE JON PÉREZ BOLO, ENTRENADOR DE LA DEPORTIVA PONFERRADINA

“Nosotros representamos a mucha gente, a una institución que va a cumplir cien años y tenemos que ser profesionales. Lo que te lleva a la victoria es intentar hacer las cosas de la mejor manera posible”.

“Cuatro años dan para mucho. He tenido vivencias en esta tierra que voy a recordar todos los días de mi vida. Ha sido un trayecto increíble. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo”.

“Para ejercer esta profesión tienes que estar al 200%. Tengo que dar un paso al lado. Que venga otra persona que ilusione y que siga en un club que es increíble por todo, sobre todo por su afición”.

“Este es el último partido de este trayecto de cuatro años. Ojalá que en un futuro pueda volver a defender estos colores y sentirme orgulloso y querido como me he sentido durante este tiempo. Ya se lo he comunicado al club”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

HORARIO DEL PARTIDO

Amorebieta - Ponferradina se medirán este sábado, 28 de mayo a las 18:15 horas, en el estadio de Lezama de Bilbao, con un aforo del 100%, tras la actualización de las medidas a causa de la crisis sanitaria del Covid-19 (coronavirus).

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL AMOREBIETA - PONFERRADINA

El Amorebieta - Ponferradina lo puedes seguir en el Tiempo de Juego de COPE de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama con el resto de la jornada deportiva. La retransmisión se puede escuchar en COPE Bierzo en el 91.7 FM, en internet en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles.





Desde COPE Bierzo te damos toda la información del encuentro en nuestra web y redes sociales. En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar + y Movistar LaLiga.

POSIBLES ALINEACIONES

-Amorebieta: Saizar, Larrazabal, Luengo, Nolaskoain, Seguín, Javi Ros, San José, Bilbao, Obieta y Orozko. Entrenador- Aritz Mújika.

-Ponferradina: Sergi Puig, Iván Rodríguez, José Amo, Adri Castellano, Pujol, Juan Hernández, Paul Anton, Saúl Crespo, Miguel Baeza, Sergi Enrich y Yuri. Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Árbitro: David Gálvez Rascón (Colegio Andaluz-Sevilla).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank (Estadio El Toralín de Ponferrada).