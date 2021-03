Saúl Crespo: "Cumplir cien partidos en el equipo de tu tierra es un orgullo”

El centrocampista de la Deportiva Ponferrada Saúl Crespo ha analizado la actualidad del equipo berciano que juega este sábado, 27 de marzo a las 16.00 horas la jornada 31 de LaLiga SmartBank, en tierras asturianas, en el estadio Nuevo Carlos Tartiere, ante el Real Oviedo.

El futbolista berciano de 24 años está de enhorabuena tras cumplir el pasado fin de semana el partido 100 como jugador blanquiazul. “No te paras a pensar en la posibilidad de llegar a cien partidos. Te vas marcando objetivos a corto plazo. Al final he llegado y es algo espectacular. Cumplir cien partidos en el equipo de tu tierra es un orgullo”.

Cabe recordar que Saúl Crespo debutó con ficha del primer equipo de la Ponferradina, el 28 de agosto de 2017 en el campo del San Sebastián de los Reyes. Por aquel entonces el equipo deportivista estaba entrenado por Carlos Terrazas. “Salvo la primera temporada donde el resultado del equipo no fue el esperado, llegando a coquetear incluso con las plazas de descenso, posteriormente todo fue inmejorable consiguiendo la vuelta a la categoría de plata, debutando en Segunda División cumpliendo el objetivo de la permanencia y cuajando ahora una gran campaña en la actualidad”.

De todas formas, reconoció que en esta temporada no está teniendo muchos minutos. “No estoy disfrutando lo que quisiera, pero yo trabajo día a día para cuando tenga la oportunidad dar el máximo. Además, tampoco he teniendo fortuna con las lesiones. Es cierto que hubo opciones de irme cedido en el mercado invernal, aunque me veía con capacidad de jugar y decidí quedarme y luchar por jugar minutos".

Se ha referido al encuentro de este fin de semana ante el Real Oviedo en los siguientes términos. “El del sábado va a ser un partido duro ante un muy buen equipo. Estamos en una dinámica positiva y vamos a ir a tope”.