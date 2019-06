Maddie Manning y su “sueño” americano llegan al CB Bembibre PDM

Nunca es tarde si la dicha es buena. Tras no conseguirlo la pasada temporada, en ésta sí ha sido posible y el CB Bembibre PDM ha logrado incorporar a la estadounidense Maddie Manning. Nacida hace 25 años (5 de septiembre de 1993) en la ciudad estadounidense de Ankeny (Iowa), esta ala-pivot de 188 centímetros de altura llega al Bierzo para vivir su segunda experiencia overseas después de militar la pasada campaña en el Esperance Sportive Pully de Suiza. Antes militó en las Sooner de Oklahoma, de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA), después de iniciar esta etapa en 2012, perderse casi completamente los dos primeros cursos y ser declarada redshirt por sendas lesiones de rodilla.

Manning firma por una temporada, la 2019-2020, por el conjunto del Bierzo Alto, en el que afrontará su segunda experiencia profesional en Europa. Lo hará después de haber participado en diecisiete partidos en la Liga de Suiza. En ellos promedió cerca de 20 puntos en más de 38 minutos disputados de media. Sus porcentajes en tiros de campo (46,4%) demuestran que es una jugadora con grandes virtudes ofensivas, una especialista en el tiro. Asimismo, añade un interesante trabajo defensivo al agregar una media de casi 9 rebotes cada partido.

“Llegar a Bembibre es un sueño hecho realidad para mí”

Esa primera experiencia en Europa, según la propia Manning, le sirvió para progresar y adquirir nuevos fundamentos: “Hubo algunos aspectos técnicos que tuve que aprender el año pasado para adaptarme al baloncesto europeo, en su mayoría, en cuanto a trabajo de pies para evitar las diferentes infracciones de pasos respecto a Estados Unidos. El nivel del juego en Suiza no es comparable al de la NCAA, por lo que estoy deseando que la Liga Femenina sea más competitiva”, reconoce.

De hecho, la interior americana afirma que “llegar a Bembibre es un sueño hecho realidad para mí. He querido jugar en España desde que visité el país con mi equipo de la NCAA hace 4 años”, explica la jugadora de Ancheny, que llega al Bierzo con mucha ilusión: “Espero que nuestro equipo compita y juegue duro para poder evolucionar mi juego durante la próxima temporada. ¡No puedo esperar para llegar y empezar!”, apostilla.

Manning, eso sí, reconoce que “todavía no conozco mucho sobre Bembibre. Estoy muy entusiasmada con lo que me han contado sobre el equipo”, precisa la interior estadounidense, que cree que “es un grupo cercano, dirigido por un entrenador fantástico. Una de mis compañeras de equipo de la NCAA jugó en la Liga DIA la temporada pasada y me ha dado una pequeña referencia sobre la competición”, explica la nueva ala-pívot del cuadro berciano, que asegura que “me dijo que es muy competitiva. Me encanta”, enfatiza.

“Soy una jugadora versátil”

En esa etapa en la NCAA, Manning coincidió, de hecho, con Vionise Pierre-Louis, que militó la pasada temporada en IDK Gipuzkoa, Quesos El Pastor y fue campeona de la Liga Femenina con SPAR Citylift Girona. También jugó en esas temporadas con Gabbi Ortiz, que logró el ascenso a la Liga Femenina con el Ciudad de los Adelantados. Fueron buenos años, sin duda, para la interior de Iowa, que firmó una trayectoria universitaria destacada hasta el punto de recibir varias distinciones. En su último año en Oklahoma, en concreto, disputó 31 partidos (29 como titular), en los que promedió más de 12 puntos y más de 5 rebotes. Añadió 2 asistencias y cerca de 2 robos por partido.

En cuanto a sus características de juego, la nueva interior de la escuadra bembibrense se define como “una jugadora muy versátil. A pesar de que soy alta y me muevo en posiciones cercanas al aro, puedo manejar la pelota y pasarla de un campo al otro. Creo que mi versatilidad me permitirá ayudar al equipo tanto en ataque como en defensa”, reivindica.

Pepe Vázquez: “Deberá ser el referente anotador en posiciones interiores”

De hecho, su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, aunque admite que “Manning es una jugadora que destaca por su capacidad para anotar”, asegura que “le pediremos que ayude en otras facetas. Deberá ser el referente anotador en posiciones interiores, viene a asumir ese rol, eso sí, conociendo nuestra filosofía, la del juego coral”, aclara el técnico del cuadro berciano, que afirma que “no nos gusta depender de una o dos jugadoras”.

Por otro lado, indica el técnico del conjunto berciano que el de Manning “es un perfil de jugadora que me gusta porque es una buena tiradora, con capacidad para echar el balón al suelo y ser desequilibrante en el uno contra uno. Está un poco más limitada en defensa porque es una jugadora delgada a pesar de su altura”, admite el adiestrador de Santiago de Compostela, que cree, no obstante, que “lo puede hacer bien en la Liga Femenina. Ojalá nuestras expectativas se cumplan”, resalta.

De hecho, recuerda Vázquez que Manning fue una jugadora por la que el club mostró interés el pasado año: “La tuvimos en mente en la pasada pretemporada, cuando no pudimos incorporar a Sasha Cedeño, y una vez que se fue Jenna Smith. Su club no permitió su salida”, precisa el míster gallego, que añade que “es una jugadora joven y el equipo es el que queremos dentro de lo que podemos tener. Puede jugar habitualmente de 4 o de 3, como un ‘falso 4’ la podríamos definir”, explica el técnico santiagués, que apunta que “firmó una buena trayectoria universitaria e hizo muy buenos números en Suiza. Nos va a aportar”, concluye.