Guillermo Mulero, nueva incorporación del CB Ciudad de Ponferrada

Ya va cogiendo cada vez más forma el proyecto berciano, y ya faltan menos piezas en el puzzle del CB Ciudad de Ponferrada para completarlo de cara a la próxima campaña en LEB Plata. En esta ocasión se trata de la incorporación de Guillermo Mulero, un jugador que viene de realizar una gran temporada en Aquimisa Carbajosa dónde en 28 partidos promedió 10’6 puntos, 3’3 rebotes y 1’7 asistencias con un total de 10’4 de valoración, además de jugar más de 26 minutos por encuentro.

Con anterioridad estuvo 2 temporadas en el CD Óbila y en Real Murcia, dónde consiguió el ascenso a LEB Oro hasta que en la pasada campaña recalase en Aquimisa Carbajosa. Además de estas experiencias en Plata, estuvo en las canteras de Real Madrid y de Fuenlabrada, dónde jugó en las temporadas 15/16 y 16/17 en Liga EBA.

Guille Mulero ha dicho que “la temporada la afronto con mucha ilusión y muchas ganas de empezar. Tengo la sensación de que será un año bonito”.

“Acerca del equipo y la ciudad, los 2 últimos años el equipo ha hecho una gran temporada y eso no es fruto de la casualidad. La ciudad de Ponferrada no la conozco muy bien, pero me gusta empaparme y conocer bien las ciudades en las que vivo así que la acabaré conociendo muy bien seguro”.

Además, ha resaltado que “el proyecto del Ciudad de Ponferrada me atrajo por el buen trabajo realizado estos últimos años y tanto David como Fernando me parecieron muy honestos y profesionales. Y creo que tanto yo puedo ayudar al equipo, como el equipo podrá ayudarme a mí”.

El entrenador de los ponferradinos, David Barrio, se ha mostrado contento con este nuevo fichaje. “Pese a su juventud es un jugador con mucha experiencia en la categoría, creo que es una incorporación muy importante. Es un jugador ya contrastado con 4 años en la categoría y una muy buena temporada en Carbajosa”.

“Es un jugador capaz de ser importante en ataque y en defensa, y que nos tiene que dar ambición como equipo. El viene a ser uno de los jugadores más importantes de la categoría, y vamos a trabajar juntos para que así sea”.